https://ukraina.ru/20260622/putin-prinyal-doklad-osetinskogo-prezidenta-iran-soglasilsya-na-inspektsii-oon-i-magate-novosti-k-1600-1080499323.html

Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00

Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00 - 22.06.2026 Украина.ру

Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00

Президент России Владимир Путин в провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T15:58

2026-06-22T15:58

2026-06-22T15:58

новости

кремль

южная осетия

владимир путин

украина

иран

россия

джей ди вэнс

владимир зеленский

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1a/1079431810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a250385ffe8e03d40d08db91eef590d.jpg

Иран согласился пригласить в страну инспекторов ООН и МАГАТЭ, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Другие новости к этому часу:🟦 Севастополь вслед за Крымом запретил движение мототехники с 22:00 до 06:00, сообщил губернатор;🟦 В правительстве Калининградской области с 29 июня появится министерство региональной безопасности;🟦 Польский Совет предпринимателей призвал власти своей страны и Украины немедленно прекратить публичный конфликт и вернуться к "прагматичному диалогу", сообщает издание Rzeczpospolita.В заявлении подчеркивается, что после начала СВО в поддержку Украины вложены значительные ресурсы и взаимные публичные обвинения и конфликты могут подорвать тысячи деловых связей и партнерств, которые строились в последние годы;🟦 Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО, заявил Владимир Зеленский.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

кремль

южная осетия

украина

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, южная осетия, владимир путин, украина, иран, россия, джей ди вэнс, владимир зеленский, оон, магатэ, вооруженные силы украины