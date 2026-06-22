Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00 - 22.06.2026 Украина.ру
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Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00 - 22.06.2026 Украина.ру
Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
Президент России Владимир Путин в провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T15:58
2026-06-22T15:58
новости
кремль
южная осетия
владимир путин
украина
иран
россия
джей ди вэнс
владимир зеленский
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Иран согласился пригласить в страну инспекторов ООН и МАГАТЭ, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Другие новости к этому часу:🟦 Севастополь вслед за Крымом запретил движение мототехники с 22:00 до 06:00, сообщил губернатор;🟦 В правительстве Калининградской области с 29 июня появится министерство региональной безопасности;🟦 Польский Совет предпринимателей призвал власти своей страны и Украины немедленно прекратить публичный конфликт и вернуться к "прагматичному диалогу", сообщает издание Rzeczpospolita.В заявлении подчеркивается, что после начала СВО в поддержку Украины вложены значительные ресурсы и взаимные публичные обвинения и конфликты могут подорвать тысячи деловых связей и партнерств, которые строились в последние годы;🟦 Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО, заявил Владимир Зеленский.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кремль, южная осетия, владимир путин, украина, иран, россия, джей ди вэнс, владимир зеленский, оон, магатэ, вооруженные силы украины
Новости, Кремль, Южная Осетия, Владимир Путин, Украина, Иран, Россия, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, ООН, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины

Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00

15:58 22.06.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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Президент России Владимир Путин в провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 22 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Иран согласился пригласить в страну инспекторов ООН и МАГАТЭ, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Другие новости к этому часу:
🟦 Севастополь вслед за Крымом запретил движение мототехники с 22:00 до 06:00, сообщил губернатор;
🟦 В правительстве Калининградской области с 29 июня появится министерство региональной безопасности;
🟦 Польский Совет предпринимателей призвал власти своей страны и Украины немедленно прекратить публичный конфликт и вернуться к "прагматичному диалогу", сообщает издание Rzeczpospolita.
В заявлении подчеркивается, что после начала СВО в поддержку Украины вложены значительные ресурсы и взаимные публичные обвинения и конфликты могут подорвать тысячи деловых связей и партнерств, которые строились в последние годы;
🟦 Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО, заявил Владимир Зеленский.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиКремльЮжная ОсетияВладимир ПутинУкраинаИранРоссияДжей Ди ВэнсВладимир ЗеленскийООНМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
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