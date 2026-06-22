https://ukraina.ru/20260622/rossiyskie-bpla-dobralis-do-putey-snabzheniya-ukrainu-ostavyat-bez-pomoschi-1080502312.html
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи - 22.06.2026 Украина.ру
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
Минувшей ночью российские беспилотники нанесли серию точечных ударов по ключевым логистическим узлам Украины. Об этом 22 июня сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев
2026-06-22T15:54
2026-06-22T15:54
2026-06-22T15:54
украина
ровенская область
польша
илья лебедев
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
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Пока украинские дроны в очередной раз пытались массово атаковать российские регионы, "Герани" избирательно били по "болевым точкам". К утру нанесено 13 ударов. Основные цели — пути поставок западной военной помощи и склады её хранения.География ударов говорит сама за себя. Ровенская область — два удара по западной железнодорожной инфраструктуре, через которую идут поставки из Польши, а также по топливным складам и перегрузочным базам. Черкасская область — удары по Умани, центральному логистическому узлу перевалки военных грузов и складам ГСМ. Одесская и Николаевская области — порты Очаков, Южный и Измаил. Днепропетровская область — Павлоград, где сходятся железнодорожные пути с запада на восток.Прифронтовые Сумская и Харьковская области — серия ударов по складам боеприпасов, ремонтным мощностям и пунктам временного размещения.Ранее российские БПЛА и ракеты уже уничтожили сеть автозаправок в Сумской области — там, по словам местных властей, не осталось ни одной целой АЗС. Возможности ВСУ по топливу и боеприпасам сильно снижены."Отсутствие массированных серий компенсируется шириной охвата. В таких конфигурациях ключевым становится не разрушение отдельных объектов, а снижение устойчивости всей системы снабжения и реагирования", — резюмирует Лебедев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, ровенская область, польша, илья лебедев, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация
Украина, Ровенская область, Польша, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
Минувшей ночью российские беспилотники нанесли серию точечных ударов по ключевым логистическим узлам Украины. Об этом 22 июня сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев
Пока украинские дроны в очередной раз пытались массово атаковать российские регионы, "Герани" избирательно били по "болевым точкам". К утру нанесено 13 ударов. Основные цели — пути поставок западной военной помощи и склады её хранения.
География ударов говорит сама за себя. Ровенская область — два удара по западной железнодорожной инфраструктуре, через которую идут поставки из Польши, а также по топливным складам и перегрузочным базам. Черкасская область — удары по Умани, центральному логистическому узлу перевалки военных грузов и складам ГСМ. Одесская и Николаевская области — порты Очаков, Южный и Измаил. Днепропетровская область — Павлоград, где сходятся железнодорожные пути с запада на восток.
Прифронтовые Сумская и Харьковская области — серия ударов по складам боеприпасов, ремонтным мощностям и пунктам временного размещения.
Ранее российские БПЛА и ракеты уже уничтожили сеть автозаправок в Сумской области — там, по словам местных властей, не осталось ни одной целой АЗС. Возможности ВСУ по топливу и боеприпасам сильно снижены.
"Отсутствие массированных серий компенсируется шириной охвата. В таких конфигурациях ключевым становится не разрушение отдельных объектов, а снижение устойчивости всей системы снабжения и реагирования", — резюмирует Лебедев.
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