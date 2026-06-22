Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи - 22.06.2026 Украина.ру
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Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи - 22.06.2026 Украина.ру
Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
Минувшей ночью российские беспилотники нанесли серию точечных ударов по ключевым логистическим узлам Украины. Об этом 22 июня сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев
2026-06-22T15:54
2026-06-22T15:54
украина
ровенская область
польша
илья лебедев
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
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Пока украинские дроны в очередной раз пытались массово атаковать российские регионы, "Герани" избирательно били по "болевым точкам". К утру нанесено 13 ударов. Основные цели — пути поставок западной военной помощи и склады её хранения.География ударов говорит сама за себя. Ровенская область — два удара по западной железнодорожной инфраструктуре, через которую идут поставки из Польши, а также по топливным складам и перегрузочным базам. Черкасская область — удары по Умани, центральному логистическому узлу перевалки военных грузов и складам ГСМ. Одесская и Николаевская области — порты Очаков, Южный и Измаил. Днепропетровская область — Павлоград, где сходятся железнодорожные пути с запада на восток.Прифронтовые Сумская и Харьковская области — серия ударов по складам боеприпасов, ремонтным мощностям и пунктам временного размещения.Ранее российские БПЛА и ракеты уже уничтожили сеть автозаправок в Сумской области — там, по словам местных властей, не осталось ни одной целой АЗС. Возможности ВСУ по топливу и боеприпасам сильно снижены."Отсутствие массированных серий компенсируется шириной охвата. В таких конфигурациях ключевым становится не разрушение отдельных объектов, а снижение устойчивости всей системы снабжения и реагирования", — резюмирует Лебедев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, ровенская область, польша, илья лебедев, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация
Украина, Ровенская область, Польша, Илья Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация

Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи

15:54 22.06.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Минувшей ночью российские беспилотники нанесли серию точечных ударов по ключевым логистическим узлам Украины. Об этом 22 июня сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев
Пока украинские дроны в очередной раз пытались массово атаковать российские регионы, "Герани" избирательно били по "болевым точкам". К утру нанесено 13 ударов. Основные цели — пути поставок западной военной помощи и склады её хранения.
География ударов говорит сама за себя. Ровенская область — два удара по западной железнодорожной инфраструктуре, через которую идут поставки из Польши, а также по топливным складам и перегрузочным базам. Черкасская область — удары по Умани, центральному логистическому узлу перевалки военных грузов и складам ГСМ. Одесская и Николаевская области — порты Очаков, Южный и Измаил. Днепропетровская область — Павлоград, где сходятся железнодорожные пути с запада на восток.
Прифронтовые Сумская и Харьковская области — серия ударов по складам боеприпасов, ремонтным мощностям и пунктам временного размещения.
Ранее российские БПЛА и ракеты уже уничтожили сеть автозаправок в Сумской области — там, по словам местных властей, не осталось ни одной целой АЗС. Возможности ВСУ по топливу и боеприпасам сильно снижены.
"Отсутствие массированных серий компенсируется шириной охвата. В таких конфигурациях ключевым становится не разрушение отдельных объектов, а снижение устойчивости всей системы снабжения и реагирования", — резюмирует Лебедев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июня
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УкраинаРовенская областьПольшаИлья ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина.руСпецоперация
 
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