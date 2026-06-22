https://ukraina.ru/20260622/smrad-eviana-razveyal-dukh-ankoridzha-kak-tramp-izvorachivaetsya-posle-porazheniya-1080499044.html

"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения

"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения - 22.06.2026 Украина.ру

"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения

Если довериться искусственному интеллекту (ИИ), то один из вариантов расшифровки понятия "дух Анкориджа" сводится к тому, что это — это концепция "ложного просвета", иллюзии выхода из конфликта, видимости дипломатического решения и шанса завершить противостояние без дальнейших потерь, созданная США для России.

2026-06-22T15:46

2026-06-22T15:46

2026-06-22T16:03

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То есть для обмана России, для ее успокоения с одной целью – приостановить боевые действия в Украине в рамках специальной военной операции (СВО) и таким образом отсрочить окончательный разгром и падение неонацистского режима в Киеве.Одно из самых модных занятий сегодня является поиск победителей и проигравших, а также аргументов в пользу того или иного вывода.В том, что случилось, для этого России нужно было дать надежду на то, что все можно решить мирно, за столом переговоров. И был придуман стопроцентный аргумент, на который и клюнула российская дипломатия: президентом США Дональдом Трампом на Аляске вовремя встречи с российским президентом Владимиром Путиным было сказано, что Америка теперь исходит из понимания, что у России не только есть свои национальные интересы и национальная безопасность, но и право их защищать.Этот тезис Путин продвигает по миру с мюнхенской речи 2007 года, когда он впервые обозначил нацинтересы России. Потом Москва повторила, что Россия имеет право защищать свою безопасность в декабре 2021 года. А когда и эти слова были проигнорированы коллективным Западам, а Украину начали усиленно готовить к вступлению в НАТО и Киев взамен вознамерился силой оружия подавить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ЛДНР) а Донбассе, Россия 24 февраля 2022 года начала СВО.И когда стало всем понятно, что если СВО будет идти так, как тогда, летом 2025 года, то украинские неонацисты скоро кончатся, а от киевского режима недопрезидента Владимира Зеленского останутся рожки да ножики и пара пакетиков неиспользованного кокаина в загашнике, Россию и попытались обмануть. В ход пошел Трамп, и были запущены в оборот две геополитические обманки. Во-первых, что коллективный Запад раскололся на "жаждущего мира" Трампа и "конченую Европу" канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.Во-вторых, что Трамп приемлет "дух Анкориджа" и готов обсуждать с Россией и мир на Украине, и восстановление двухстороннего сотрудничества на общую сумму 12-14 трлн долл. Трамп то ли действительно купился на такие сумасшедшие деньжищи, то ли ловко сыграл, что купился.А он тогда только как бы победил Иран в 12-дневней июньской войне 2025 года и только входил в психологическое состояние прелести и мания собственного величия.И когда в Россию зачастили в качестве посланцев мира спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, в Москве многие купились на то, что "с Трампом можно разговаривать". А Украина и стоящая за ней и стремительно милитаризирующаяся Европа получили относительную передышку, которую она немедленно начала использовать для дополнительной накачки укро-неонацистов оружием и техникой и для собственного перевооружения и восстановления европейского ВПК для войны с Россией в 2030 году.Стройную картину как бы нового мира испортил сам Трамп, когда томимый желанием захватить под свой контроль всю мировую нефть начал в феврале 2026 года новую войну с Ираном. Американцы убили несколько поколений иранских руководителей, разбомбили школу, где убили более 160 девочек от 6 до 16 лет, частично разрушили береговую линию и объекты иранской ракетной и ядерной программ, даже попытались вывезти обогащенный уран с иранской территории. Но, в конце концов, так получили по мордасам, что уже через два месяца военных действий стало понятно, что придется США отползать из Ближнего Востока, не солоно хлебавши, умывшись собственной кровью и не добившись ни одной из заданных и задекларированных целей.Так громко США обделывались только во Вьетнамской войне 60-70-ых годов прошлого века и в Афганистане совсем недавно. Но с той только разницей, что Ирану для того, чтобы надавать США по сопатке, понадобились не годы, а считанные недели.И Трамп круто закосил не только по дурака, но еще и под победителя. Он заявил на весь мир, что победил Иран 37 раз и позорно, совершенно по-дурацки и по-клоунски, запросил на только мира у Ирана, но еще и от своих союзников признания своих мнимых "побед". И европейцы Мерца-Макрона-Стармера ухватились за эту идею и в обмен на признание "трамповых побед" вознамерились вернуть Трампа в общее евроатлантическое стойло. Чтобы он не посмел уходить из Европы и вновь обязался поддержать Украину в войне с Россией и дал ей оружие и деньги.Трамп на саммите "Большой семерки" (G7) во французской Эвиане-ле-Бене подписал меморандум о перемирии с Ираном и как бы обязался поддерживать европейцев в войне. А европейцы опять заявили, что коллективный Запада един, как никогда. И что еще чуть-чуть и Украина, которая начала побеждать Россию на полях сражения СВО и разрушать российский тал дронами и ракетами, скоро нанесет "мордору" стратегическое поражение, а Запада наконец-то получит доступ к несметным российским ресурсам и неслабо поживится.В Эвиане-ле-Бене Запад как бы вновь объединился или, если хотите, воссоединился в новых условиях, но на старых принципах западной солидарности или банальной агрессивной русофобии и желания разбить Россию.Это и стало французским или даже европейским обманом не очень ароматного свойства, который и можно уже назвать "смрадом Эвиана". И он окончательно дискредитировал и развеял "дух Анкориджа", потому что всем стало понятно, что он – обман, замануха, имитация и спекуляция.Почему так? Да очень просто.Во-первых, сейчас уже понятно, что Россия не очень-то и поверила "духу Анкориджа". Россияне никогда не отрицали возможность мирного решения конфликта в Украине. Но только исключительно на своих условиях и при выполнении требований российской нацбезопасности. Путин повторяет это неустанно и на всех уровнях.И все эти месяцы "игры в духов" Россия продолжала вести СВО непрерывного и победоносно. Повторяю: ПОБЕДОНОСНО и НЕПРЕРЫВНО (выделено мною – Авт.). И на любые акты эскалации конфликта со стороны подзуживаемой Европой Украины отвечала усилением собственных ударов. И уже фактически обнулила украинскую ПВО, объекты ВПК и энергосистему и приступила к такому же решению судьбы транспортной и прочей логистики.Конфликт межу Украиной и Россией сегодня входит в очень страшный клинч, чреватый таким усилением ударов по украинской территории, что либо сама страна эта будет вколочена в средневековье, либо конфликт перерастет в общеевропейскую войну, и тогда будет уничтожена и Европа. Подтвердится тезис о том, что ядерную державу с таким ядерным потенциалом победить нельзя. Европа тупо не хочет верить в это сегодня, но завтра, не дай Бог, придется…Во-вторых, всем станет понятно, что ничего особо не потерял Трамп. Он, конечно, как бы стратегически уступил европейцам и как бы подтвердил, что остается евроатлантистом и частью коллективного Запада, который во всем поддерживает Украину и готов воевать с Россией.Но, с одной стороны, Трамп никуда и не уходил из единого Запада, а США никогда не отказывались от помощи Украины. Киеву шли и оружие, и разведданные, и космические услуги "старлинка". А госсекретарь США Марко Рубио даже признал: США не могут быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом, потому что стоят на стороне Украины. Это стратегическое признание – главное и оно дорогого стоит.С другой – тактически Трамп-то вывел США из европейской войны, оставив Европе все шансы заниматься этим делом. Да, Трамп, что-то подкинет "на бедность" режиму Зеленского. Но, как вы, наверное, догадались, не бесплатно. Равно как не бесплатно, а за европейские деньги Трамп будет поставлять американское оружие европейцам и для их войны с Россией. В СВО или в прямой войне, если она разразится.Для Трампа война на Украине и в Европе – это сделка, которая приносит ему деньги. А еще возможность маневра. Политического и геополитического – он всегда может отказаться от своей позиции и пересесть на другую лошадь.Что нужно было для того, чтобы Трамп вновь типа "вернулся в Европу"? Правильно: получить по морде в Иране. Он получил. Ему понадобилась поддержка остального Запада, и он ее получил в Эвиане, пообещав никуда не уходить.Значит, что нужно будет, чтобы Трамп от "смрада Эвиана" опять повернулся к "духу Анкориджа"? Совершенно верно: получить по морде уже на Украине или в Европе, что, собственно, Россия сегодня и обещает, когда говорит, что ее терпение кончается, а укро-неонацисты Зеленского скоро допросятся и допровоцируются……И Россия наконец-то должна выполнить свои обещания. И еще раз доказать, что не только русская тройка долго запрягается, но еще и ракеты медленно расчехляются. Но когда расчехлятся, то не она будет виноватой, если кто сдуру не спрятался…В стомиллионный раз услышал фразу кого-то из коллег – ядерную сверхдержаву, дескать, победить нельзя, а если кто-то собирается, то надо вызывать санитаров. Подробнее - в материале Победа над ядерной сверхдержавой и санитары

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