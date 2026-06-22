"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения - 22.06.2026 Украина.ру
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"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения - 22.06.2026 Украина.ру
"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
Если довериться искусственному интеллекту (ИИ), то один из вариантов расшифровки понятия "дух Анкориджа" сводится к тому, что это — это концепция "ложного просвета", иллюзии выхода из конфликта, видимости дипломатического решения и шанса завершить противостояние без дальнейших потерь, созданная США для России.
2026-06-22T15:46
2026-06-22T16:03
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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мнения
весь скачко
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То есть для обмана России, для ее успокоения с одной целью – приостановить боевые действия в Украине в рамках специальной военной операции (СВО) и таким образом отсрочить окончательный разгром и падение неонацистского режима в Киеве.Одно из самых модных занятий сегодня является поиск победителей и проигравших, а также аргументов в пользу того или иного вывода.В том, что случилось, для этого России нужно было дать надежду на то, что все можно решить мирно, за столом переговоров. И был придуман стопроцентный аргумент, на который и клюнула российская дипломатия: президентом США Дональдом Трампом на Аляске вовремя встречи с российским президентом Владимиром Путиным было сказано, что Америка теперь исходит из понимания, что у России не только есть свои национальные интересы и национальная безопасность, но и право их защищать.Этот тезис Путин продвигает по миру с мюнхенской речи 2007 года, когда он впервые обозначил нацинтересы России. Потом Москва повторила, что Россия имеет право защищать свою безопасность в декабре 2021 года. А когда и эти слова были проигнорированы коллективным Западам, а Украину начали усиленно готовить к вступлению в НАТО и Киев взамен вознамерился силой оружия подавить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ЛДНР) а Донбассе, Россия 24 февраля 2022 года начала СВО.И когда стало всем понятно, что если СВО будет идти так, как тогда, летом 2025 года, то украинские неонацисты скоро кончатся, а от киевского режима недопрезидента Владимира Зеленского останутся рожки да ножики и пара пакетиков неиспользованного кокаина в загашнике, Россию и попытались обмануть. В ход пошел Трамп, и были запущены в оборот две геополитические обманки. Во-первых, что коллективный Запад раскололся на "жаждущего мира" Трампа и "конченую Европу" канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.Во-вторых, что Трамп приемлет "дух Анкориджа" и готов обсуждать с Россией и мир на Украине, и восстановление двухстороннего сотрудничества на общую сумму 12-14 трлн долл. Трамп то ли действительно купился на такие сумасшедшие деньжищи, то ли ловко сыграл, что купился.А он тогда только как бы победил Иран в 12-дневней июньской войне 2025 года и только входил в психологическое состояние прелести и мания собственного величия.И когда в Россию зачастили в качестве посланцев мира спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, в Москве многие купились на то, что "с Трампом можно разговаривать". А Украина и стоящая за ней и стремительно милитаризирующаяся Европа получили относительную передышку, которую она немедленно начала использовать для дополнительной накачки укро-неонацистов оружием и техникой и для собственного перевооружения и восстановления европейского ВПК для войны с Россией в 2030 году.Стройную картину как бы нового мира испортил сам Трамп, когда томимый желанием захватить под свой контроль всю мировую нефть начал в феврале 2026 года новую войну с Ираном. Американцы убили несколько поколений иранских руководителей, разбомбили школу, где убили более 160 девочек от 6 до 16 лет, частично разрушили береговую линию и объекты иранской ракетной и ядерной программ, даже попытались вывезти обогащенный уран с иранской территории. Но, в конце концов, так получили по мордасам, что уже через два месяца военных действий стало понятно, что придется США отползать из Ближнего Востока, не солоно хлебавши, умывшись собственной кровью и не добившись ни одной из заданных и задекларированных целей.Так громко США обделывались только во Вьетнамской войне 60-70-ых годов прошлого века и в Афганистане совсем недавно. Но с той только разницей, что Ирану для того, чтобы надавать США по сопатке, понадобились не годы, а считанные недели.И Трамп круто закосил не только по дурака, но еще и под победителя. Он заявил на весь мир, что победил Иран 37 раз и позорно, совершенно по-дурацки и по-клоунски, запросил на только мира у Ирана, но еще и от своих союзников признания своих мнимых "побед". И европейцы Мерца-Макрона-Стармера ухватились за эту идею и в обмен на признание "трамповых побед" вознамерились вернуть Трампа в общее евроатлантическое стойло. Чтобы он не посмел уходить из Европы и вновь обязался поддержать Украину в войне с Россией и дал ей оружие и деньги.Трамп на саммите "Большой семерки" (G7) во французской Эвиане-ле-Бене подписал меморандум о перемирии с Ираном и как бы обязался поддерживать европейцев в войне. А европейцы опять заявили, что коллективный Запада един, как никогда. И что еще чуть-чуть и Украина, которая начала побеждать Россию на полях сражения СВО и разрушать российский тал дронами и ракетами, скоро нанесет "мордору" стратегическое поражение, а Запада наконец-то получит доступ к несметным российским ресурсам и неслабо поживится.В Эвиане-ле-Бене Запад как бы вновь объединился или, если хотите, воссоединился в новых условиях, но на старых принципах западной солидарности или банальной агрессивной русофобии и желания разбить Россию.Это и стало французским или даже европейским обманом не очень ароматного свойства, который и можно уже назвать "смрадом Эвиана". И он окончательно дискредитировал и развеял "дух Анкориджа", потому что всем стало понятно, что он – обман, замануха, имитация и спекуляция.Почему так? Да очень просто.Во-первых, сейчас уже понятно, что Россия не очень-то и поверила "духу Анкориджа". Россияне никогда не отрицали возможность мирного решения конфликта в Украине. Но только исключительно на своих условиях и при выполнении требований российской нацбезопасности. Путин повторяет это неустанно и на всех уровнях.И все эти месяцы "игры в духов" Россия продолжала вести СВО непрерывного и победоносно. Повторяю: ПОБЕДОНОСНО и НЕПРЕРЫВНО (выделено мною – Авт.). И на любые акты эскалации конфликта со стороны подзуживаемой Европой Украины отвечала усилением собственных ударов. И уже фактически обнулила украинскую ПВО, объекты ВПК и энергосистему и приступила к такому же решению судьбы транспортной и прочей логистики.Конфликт межу Украиной и Россией сегодня входит в очень страшный клинч, чреватый таким усилением ударов по украинской территории, что либо сама страна эта будет вколочена в средневековье, либо конфликт перерастет в общеевропейскую войну, и тогда будет уничтожена и Европа. Подтвердится тезис о том, что ядерную державу с таким ядерным потенциалом победить нельзя. Европа тупо не хочет верить в это сегодня, но завтра, не дай Бог, придется…Во-вторых, всем станет понятно, что ничего особо не потерял Трамп. Он, конечно, как бы стратегически уступил европейцам и как бы подтвердил, что остается евроатлантистом и частью коллективного Запада, который во всем поддерживает Украину и готов воевать с Россией.Но, с одной стороны, Трамп никуда и не уходил из единого Запада, а США никогда не отказывались от помощи Украины. Киеву шли и оружие, и разведданные, и космические услуги "старлинка". А госсекретарь США Марко Рубио даже признал: США не могут быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом, потому что стоят на стороне Украины. Это стратегическое признание – главное и оно дорогого стоит.С другой – тактически Трамп-то вывел США из европейской войны, оставив Европе все шансы заниматься этим делом. Да, Трамп, что-то подкинет "на бедность" режиму Зеленского. Но, как вы, наверное, догадались, не бесплатно. Равно как не бесплатно, а за европейские деньги Трамп будет поставлять американское оружие европейцам и для их войны с Россией. В СВО или в прямой войне, если она разразится.Для Трампа война на Украине и в Европе – это сделка, которая приносит ему деньги. А еще возможность маневра. Политического и геополитического – он всегда может отказаться от своей позиции и пересесть на другую лошадь.Что нужно было для того, чтобы Трамп вновь типа "вернулся в Европу"? Правильно: получить по морде в Иране. Он получил. Ему понадобилась поддержка остального Запада, и он ее получил в Эвиане, пообещав никуда не уходить.Значит, что нужно будет, чтобы Трамп от "смрада Эвиана" опять повернулся к "духу Анкориджа"? Совершенно верно: получить по морде уже на Украине или в Европе, что, собственно, Россия сегодня и обещает, когда говорит, что ее терпение кончается, а укро-неонацисты Зеленского скоро допросятся и допровоцируются……И Россия наконец-то должна выполнить свои обещания. И еще раз доказать, что не только русская тройка долго запрягается, но еще и ракеты медленно расчехляются. Но когда расчехлятся, то не она будет виноватой, если кто сдуру не спрятался…В стомиллионный раз услышал фразу кого-то из коллег – ядерную сверхдержаву, дескать, победить нельзя, а если кто-то собирается, то надо вызывать санитаров. Подробнее - в материале Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
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Владимир Скачко
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, впк, нато, мнения, весь скачко, украина.ру
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВПК, НАТО, Мнения, весь Скачко, Украина.ру

"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения

15:46 22.06.2026 (обновлено: 16:03 22.06.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Public domain
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Если довериться искусственному интеллекту (ИИ), то один из вариантов расшифровки понятия "дух Анкориджа" сводится к тому, что это — это концепция "ложного просвета", иллюзии выхода из конфликта, видимости дипломатического решения и шанса завершить противостояние без дальнейших потерь, созданная США для России.
То есть для обмана России, для ее успокоения с одной целью – приостановить боевые действия в Украине в рамках специальной военной операции (СВО) и таким образом отсрочить окончательный разгром и падение неонацистского режима в Киеве.
Одно из самых модных занятий сегодня является поиск победителей и проигравших, а также аргументов в пользу того или иного вывода.
В том, что случилось, для этого России нужно было дать надежду на то, что все можно решить мирно, за столом переговоров. И был придуман стопроцентный аргумент, на который и клюнула российская дипломатия: президентом США Дональдом Трампом на Аляске вовремя встречи с российским президентом Владимиром Путиным было сказано, что Америка теперь исходит из понимания, что у России не только есть свои национальные интересы и национальная безопасность, но и право их защищать.
Этот тезис Путин продвигает по миру с мюнхенской речи 2007 года, когда он впервые обозначил нацинтересы России. Потом Москва повторила, что Россия имеет право защищать свою безопасность в декабре 2021 года. А когда и эти слова были проигнорированы коллективным Западам, а Украину начали усиленно готовить к вступлению в НАТО и Киев взамен вознамерился силой оружия подавить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ЛДНР) а Донбассе, Россия 24 февраля 2022 года начала СВО.
И когда стало всем понятно, что если СВО будет идти так, как тогда, летом 2025 года, то украинские неонацисты скоро кончатся, а от киевского режима недопрезидента Владимира Зеленского останутся рожки да ножики и пара пакетиков неиспользованного кокаина в загашнике, Россию и попытались обмануть. В ход пошел Трамп, и были запущены в оборот две геополитические обманки. Во-первых, что коллективный Запад раскололся на "жаждущего мира" Трампа и "конченую Европу" канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-вторых, что Трамп приемлет "дух Анкориджа" и готов обсуждать с Россией и мир на Украине, и восстановление двухстороннего сотрудничества на общую сумму 12-14 трлн долл. Трамп то ли действительно купился на такие сумасшедшие деньжищи, то ли ловко сыграл, что купился.
А он тогда только как бы победил Иран в 12-дневней июньской войне 2025 года и только входил в психологическое состояние прелести и мания собственного величия.
И когда в Россию зачастили в качестве посланцев мира спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, в Москве многие купились на то, что "с Трампом можно разговаривать". А Украина и стоящая за ней и стремительно милитаризирующаяся Европа получили относительную передышку, которую она немедленно начала использовать для дополнительной накачки укро-неонацистов оружием и техникой и для собственного перевооружения и восстановления европейского ВПК для войны с Россией в 2030 году.
Стройную картину как бы нового мира испортил сам Трамп, когда томимый желанием захватить под свой контроль всю мировую нефть начал в феврале 2026 года новую войну с Ираном. Американцы убили несколько поколений иранских руководителей, разбомбили школу, где убили более 160 девочек от 6 до 16 лет, частично разрушили береговую линию и объекты иранской ракетной и ядерной программ, даже попытались вывезти обогащенный уран с иранской территории. Но, в конце концов, так получили по мордасам, что уже через два месяца военных действий стало понятно, что придется США отползать из Ближнего Востока, не солоно хлебавши, умывшись собственной кровью и не добившись ни одной из заданных и задекларированных целей.
Так громко США обделывались только во Вьетнамской войне 60-70-ых годов прошлого века и в Афганистане совсем недавно. Но с той только разницей, что Ирану для того, чтобы надавать США по сопатке, понадобились не годы, а считанные недели.
И Трамп круто закосил не только по дурака, но еще и под победителя. Он заявил на весь мир, что победил Иран 37 раз и позорно, совершенно по-дурацки и по-клоунски, запросил на только мира у Ирана, но еще и от своих союзников признания своих мнимых "побед". И европейцы Мерца-Макрона-Стармера ухватились за эту идею и в обмен на признание "трамповых побед" вознамерились вернуть Трампа в общее евроатлантическое стойло. Чтобы он не посмел уходить из Европы и вновь обязался поддержать Украину в войне с Россией и дал ей оружие и деньги.
Трамп на саммите "Большой семерки" (G7) во французской Эвиане-ле-Бене подписал меморандум о перемирии с Ираном и как бы обязался поддерживать европейцев в войне. А европейцы опять заявили, что коллективный Запада един, как никогда. И что еще чуть-чуть и Украина, которая начала побеждать Россию на полях сражения СВО и разрушать российский тал дронами и ракетами, скоро нанесет "мордору" стратегическое поражение, а Запада наконец-то получит доступ к несметным российским ресурсам и неслабо поживится.
В Эвиане-ле-Бене Запад как бы вновь объединился или, если хотите, воссоединился в новых условиях, но на старых принципах западной солидарности или банальной агрессивной русофобии и желания разбить Россию.
Это и стало французским или даже европейским обманом не очень ароматного свойства, который и можно уже назвать "смрадом Эвиана". И он окончательно дискредитировал и развеял "дух Анкориджа", потому что всем стало понятно, что он – обман, замануха, имитация и спекуляция.
Почему так? Да очень просто.
Во-первых, сейчас уже понятно, что Россия не очень-то и поверила "духу Анкориджа". Россияне никогда не отрицали возможность мирного решения конфликта в Украине. Но только исключительно на своих условиях и при выполнении требований российской нацбезопасности. Путин повторяет это неустанно и на всех уровнях.
И все эти месяцы "игры в духов" Россия продолжала вести СВО непрерывного и победоносно. Повторяю: ПОБЕДОНОСНО и НЕПРЕРЫВНО (выделено мною – Авт.). И на любые акты эскалации конфликта со стороны подзуживаемой Европой Украины отвечала усилением собственных ударов. И уже фактически обнулила украинскую ПВО, объекты ВПК и энергосистему и приступила к такому же решению судьбы транспортной и прочей логистики.
Конфликт межу Украиной и Россией сегодня входит в очень страшный клинч, чреватый таким усилением ударов по украинской территории, что либо сама страна эта будет вколочена в средневековье, либо конфликт перерастет в общеевропейскую войну, и тогда будет уничтожена и Европа. Подтвердится тезис о том, что ядерную державу с таким ядерным потенциалом победить нельзя. Европа тупо не хочет верить в это сегодня, но завтра, не дай Бог, придется…
Во-вторых, всем станет понятно, что ничего особо не потерял Трамп. Он, конечно, как бы стратегически уступил европейцам и как бы подтвердил, что остается евроатлантистом и частью коллективного Запада, который во всем поддерживает Украину и готов воевать с Россией.
Но, с одной стороны, Трамп никуда и не уходил из единого Запада, а США никогда не отказывались от помощи Украины. Киеву шли и оружие, и разведданные, и космические услуги "старлинка". А госсекретарь США Марко Рубио даже признал: США не могут быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом, потому что стоят на стороне Украины. Это стратегическое признание – главное и оно дорогого стоит.
С другой – тактически Трамп-то вывел США из европейской войны, оставив Европе все шансы заниматься этим делом. Да, Трамп, что-то подкинет "на бедность" режиму Зеленского. Но, как вы, наверное, догадались, не бесплатно. Равно как не бесплатно, а за европейские деньги Трамп будет поставлять американское оружие европейцам и для их войны с Россией. В СВО или в прямой войне, если она разразится.
Для Трампа война на Украине и в Европе – это сделка, которая приносит ему деньги. А еще возможность маневра. Политического и геополитического – он всегда может отказаться от своей позиции и пересесть на другую лошадь.
Что нужно было для того, чтобы Трамп вновь типа "вернулся в Европу"? Правильно: получить по морде в Иране. Он получил. Ему понадобилась поддержка остального Запада, и он ее получил в Эвиане, пообещав никуда не уходить.
Значит, что нужно будет, чтобы Трамп от "смрада Эвиана" опять повернулся к "духу Анкориджа"? Совершенно верно: получить по морде уже на Украине или в Европе, что, собственно, Россия сегодня и обещает, когда говорит, что ее терпение кончается, а укро-неонацисты Зеленского скоро допросятся и допровоцируются…
…И Россия наконец-то должна выполнить свои обещания. И еще раз доказать, что не только русская тройка долго запрягается, но еще и ракеты медленно расчехляются. Но когда расчехлятся, то не она будет виноватой, если кто сдуру не спрятался…
В стомиллионный раз услышал фразу кого-то из коллег – ядерную сверхдержаву, дескать, победить нельзя, а если кто-то собирается, то надо вызывать санитаров. Подробнее - в материале Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
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