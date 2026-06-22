https://ukraina.ru/20260622/iz-khama-ne-budet-pana-1080471346.html
Из хама не будет пана
Из хама не будет пана - 22.06.2026 Украина.ру
Из хама не будет пана
Зеленский отправил посылку Навроцкому. Упаковал в картонку орден Белого орла, отнёс в приёмное отделение "Новой почты", надписал: "Варшава. Бельведер. Навроцкому", - и отправил. Мог бы ещё написать "Подавись своей бранзулеткой, проклятый лях", - но сдержался. Мало ли что, вдруг обидится и лишит чего-нибудь посерьёзнее, чем орден.
2026-06-22T07:28
2026-06-22T07:28
2026-06-22T11:49
украина
польша
запад
владимир зеленский
степан бандера
андрей мельник
ес
нато
вооруженные силы украины
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101983/59/1019835973_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2fa959a0830d29fc6832747194ba4bad.jpg
Зато швыряние бранзулетками на лужайке устроили украинские политики, как никому не известные, так и всеми забытые. Все, у кого было что-то от поляков, заявили, что "имеют намерение" вернуть награду Польше. И правильно. Намерение – оно такое дело, сегодня оно актуально, а завтра, может быть, ничего возвращать и не понадобится: всё-таки мелочь - приятно и блестит красиво. В биографии можно будет указать, что "награду Польше вернул в знак протеста": кто там проверит вернул – не вернул, лишили-то одного Зеленского, остальные остаются заслуженными бранзулетконосцами.Всё это виртуальное швыряние наградами Третьей Речи Посполитой не стоило бы выеденного яйца, если бы не повод для лишения Зеленского награды. Он, видите ли, участвовал в перезахоронении Мельника. Ну ясно, поляки не любят бандеровцев, так Мельник и не бандеровец вовсе, он мельниковец. Вернее, его последователи мельниковцы, а он сам как Бандера – лидер целого направления в движении украинских националистов. И ставку гитлеровцы изначально делали на мельниковцев, как более адекватных и управляемых. Почему и упекли Бандеру в концлагерь, чтобы не путался под ногами. Это они потом, ближе к концу рейха его выпустили (тогда уж Мельнику пришлось восемь месяцев к Заксенхаузене оттрубить). К этому времени все, кто поумнее стали разбегаться и прятаться, на службу рейху пришлось набирать окончательных отморозков. Так-то мельниковцы и бандеровцы убивали друг друга даже с большим удовольствием, чем русских, евреев и поляков – внуривидовая борьба всегда самая жестокая.Меня терзают смутные сомнения. А может поляки на самом деле любят бандеровцев, поэтому так взбеленились из-за того, что Зеленский перезахоранивал внутрипартийного врага Бандеры? Судите сами:1. Памятник Бандере где-то в Галиции стоит уже лет пятнадцать-двадцать, если не больше. Варшава никак не протестует, никаких орденов ни у кого не отбирает.2. Ющенко в 2010 году, незадолго до окончания срока своих президентских полномочий присваивает звания героя Украины гражданам Польши Бандере и Шухевичу. Варшава молчит и орден у Ющенко (такой же, как у Зеленского) назад не требует.3. Порошенко, будучи президентом, разгуливает перед публикой в одёжке с надписью "Цинiчний Бандера" и всячески восхваляет бандеровцев. Варшава молчит и орден (такой же, как у Зеленского) назад не требует.4. В конце концов, Польша, с 1990-х годов и по сей день принимает на своей территории, учит, тренирует, а теперь ещё и лечит бандеровцев, которых вначале готовила к государственному перевороту на Украине, затем к войне с Россией, а теперь в этой войне поддерживает. И вдруг выясняется, что поляки так не любят бандеровцев, что кушать не могут.Конечно, можно сказать, что те бандеровцы, которых поляки не любят, их убивали, а этих (нынешних) поляки научили убивать русских и поэтому ими довольны. Частично это будет правдой, но не полной правдой. Каждому понятно, что живые бандеровцы (мельниковцы тоже) опаснее мёртвых, что если они считают себя идейными наследниками мёртвых бандеровцев, то и поляков будут убивать с не меньшим рвением – как только доберутся до них. Более того, поляки уже сталкивались с ситуацией, когда сбежавшие в Польшу бандеровцы пытались навязывать им своих "героев".Так что всё поляки прекрасно знали и то, что орден отняли только у Зеленского, при котором, в отличие от его предшественников, Киев пусть и с недовольной физиономией и под жёстким давлением начал работу по установлению мест захоронения поляков - жертв Волынской резни, с целью их эксгумации, перезахоронения и решения вопроса об установке памятных знаков, свидетельствует о том, что бандеризация украинской власти – лишь повод для польского недовольства, причина гораздо глубже.Можно было бы традиционно поискать причину в приближающихся парламентских выборах (октябрь 2027 года), а также в падении популярности кабинета Туска и даже возможности распада парламентского большинства ещё до выборов, что потенциально может привести к досрочным выборам. Но это не первые выборы в истории Третьей Речи Посполитой. Все десять избирательных кампаний прошли в условиях роста влияния поддерживаемой Польшей бандеровщины на Украине. Выборы 1993 и 2007 годов были досрочными, но никогда польские политики не скандалили так громко из-за того, что их подопечные поклоняются тем, кому их научили поклоняться поляки (при поддержке американцев и на американские деньги, но по собственной инициативе).С Зеленским получилось, как с товарищем Сааховым: "Обидно, да! Ничего не сделал, только вошёл", - а там сразу шум-гам – "отдай бранзулетку!" За что?За дело. Польша, конечно, всегда числила себя адвокатом Украины, всегда видела в независимой русофобской Украине надёжный буфер, отделявший её от России, всегда лоббировала вступление Киева в ЕС и НАТО. В том, что сейчас позиция Польши поменялась не виноват никто, кроме киевского режима. Даже бандеровцы не виноваты. Если польские политики, всех сортов и оттенков, тридцать пять лет насаждали на Украине бандеровщину, свой же народ убеждали, что это, конечно, противно, но надо потерпеть, так как всё делается во вред России, а теперь удивлённо спрашивают: "А кто это сделал?" - значит Киев не оправдал надежды Варшавы. Скажу вам больше, Киев, и именно при Зеленском, посягнул на святое – на стратегические планы Польши, попытался присвоить польское будущее.Разочарование Украиной наступило потому, что поляки, как их прочие коллеги по ЕС прекрасно понимают, что несмотря на всю западную помощь, Украина проиграла войну России и тем самым поставила США и особенно ЕС в ужасное положение. В то время, как Запад собирался уже лет пять жить за счёт российских ресурсов, он продолжает тратить свои, а дело идёт к тому, что придётся договариваться с Россией примерно так же, как США договариваются с Ираном – на условиях тех, на кого напали, кого пытались уничтожить и кто теперь диктует условия мира. А там, если иранскую аналогию продолжить, речь идёт и о возврате украденных Западом активов, и о создании спецфонда по ликвидации нанесённого Западом ущерба (фактически о выплате репараций).Тут кто хочешь занервничает. Но всё-таки Польша пока с Россией напрямую не воюет (США с Ираном воевали) и эту неприятность поляки бы как-то пережили. Это вовсе не повод через тридцать пять лет замечать нацисткий характер ими же созданного киевского режима и деланно возмущаться этим.Зеленский допустил куда большую ошибку. Причём эта ошибка для него традиционна. Он не смог договориться с Путиным, так как немедленно начал корчить из себя Бонапарта. По этой же причине Трамп выгнал его и Белого дома без обеда и до сих пор не переваривает, как и вся его команда.Зеленский безумно амбициозен. На волне, сделанной ему Западом популярности, он действительно возомнил себя "спасителем цивилизации" от "российской угрозы" - величайшим политическим и военным деятелем современности. Он всюду продвигает мысль о том, что именно Украина является духовным и политическим лидером Запада, так как она единственная страна, которая ведёт с Россией войну "за ценности".Поляки именно Польшу видели главным американским союзником в Европе, безоговорочным лидером Восточной Европы и собирались побороться с Германией за место лидера всей Европы (Францию они в расчёт вообще не принимали, и правильно делали). Постепенно, однако выяснилось, что на место политического лидера всей Европы претендует вышедшая из ЕС Великобритания. И не просто претендует, а практически его уже заняла. При этом ещё и какая-то Украина громче всех кричит о своём лидерстве.Поляки знают повадки своих западных друзей. И они боятся. Боятся, что в случае практически неизбежного скорого коллапса Украины, их назначат следующей площадкой прокси-войны, а тогда прости-прощай не только эфемерное лидерство, но от самой Третьей Речи Посполитой мало что останется. Если же удастся заключить какое-то соглашение, предусматривающее сохранение хотя бы части Украины, то Запад, скорее всего именно эти остатки и объявит лидером Восточной Европы "сумевшим противостоять России" в "войне за независимость". Объявит именно потому, что ему будет нужна следующая война и остатки Украины в качестве её инициатора.И что остаётся Польше, которая также серьёзно поиздержалась на войне против России, к тому же получила с ней протяжённую границу (пусть и белорусскую), а сейчас может получить вдобавок и бывший украинский участок границы в качестве российского? Польше не остаётся ничего.Именно поэтому паны вдруг "прозрели" и увидели, что воспитанные ими хамы – нацисты. Если бы хамы не полезли панствовать, то поляки продолжили бы оставаться слепыми. Именно поэтому (потому, что надо, чтобы хамы дальше воевали) поляки, громко скандаля, забрали у Зеленского бранзулетку, вместо того чтобы задействовать единственно эффективный метод давления – закрыть хаб в Жешуве и пообещать полностью закрыть украинско-польскую границу. Но на Украине знают, что никогда поляки на это не пойдут. Они будут плакать, ненавидеть бандеровцев, отбирать у украинских политиков ордена, медали и даже значки, но никогда не сделают ничего, что могло бы ослабить ВСУ и весь киевский режим. А крики о нацистах – для того, чтобы коллективный Запад подкорректировал своё отношение и осознал, что перспективный партнёр надолго – это Польша, а Украина – дешёвое пушечное мясо и лучшее, что Запад может сделать – поручить Польше самой разбираться с её любимыми хамами. Пан лучше знает, когда сечь, а когда грошик дать. У пана полутысячелетний опыт общения с предками будущих бандеровцев.Это Польша – Европа, а Украине надо говорить, что она тоже Европа, но ни в коем случае не пускать её дальше передней. В общем, Польша хочет, чтобы Запад признал Украину её и только её протекторатом и вёл все дела с Украиной и касающиеся Украины только через Польшу. Тогда о бандеровцах опять никто не будет вспоминать, а Зеленскому дадут новую бранзулетку.Подробности о лишении Зеленского польского ордена "Белого орла" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад""
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
украина
польша
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101983/59/1019835973_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_16e6579be9e8e6086df9719c2d3729ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
украина, польша, запад, владимир зеленский, степан бандера, андрей мельник, ес, нато, вооруженные силы украины, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко, украина.ру
Зато швыряние бранзулетками на лужайке устроили украинские политики, как никому не известные, так и всеми забытые. Все, у кого было что-то от поляков, заявили, что "имеют намерение" вернуть награду Польше. И правильно. Намерение – оно такое дело, сегодня оно актуально, а завтра, может быть, ничего возвращать и не понадобится: всё-таки мелочь - приятно и блестит красиво. В биографии можно будет указать, что "награду Польше вернул в знак протеста": кто там проверит вернул – не вернул, лишили-то одного Зеленского, остальные остаются заслуженными бранзулетконосцами.
Всё это виртуальное швыряние наградами Третьей Речи Посполитой не стоило бы выеденного яйца, если бы не повод для лишения Зеленского награды. Он, видите ли, участвовал в перезахоронении Мельника. Ну ясно, поляки не любят бандеровцев, так Мельник и не бандеровец вовсе, он мельниковец. Вернее, его последователи мельниковцы, а он сам как Бандера – лидер целого направления в движении украинских националистов. И ставку гитлеровцы изначально делали на мельниковцев, как более адекватных и управляемых. Почему и упекли Бандеру в концлагерь, чтобы не путался под ногами. Это они потом, ближе к концу рейха его выпустили (тогда уж Мельнику пришлось восемь месяцев к Заксенхаузене оттрубить). К этому времени все, кто поумнее стали разбегаться и прятаться, на службу рейху пришлось набирать окончательных отморозков. Так-то мельниковцы и бандеровцы убивали друг друга даже с большим удовольствием, чем русских, евреев и поляков – внуривидовая борьба всегда самая жестокая.
Меня терзают смутные сомнения. А может поляки на самом деле любят бандеровцев, поэтому так взбеленились из-за того, что Зеленский перезахоранивал внутрипартийного врага Бандеры? Судите сами:
1. Памятник Бандере где-то в Галиции стоит уже лет пятнадцать-двадцать, если не больше. Варшава никак не протестует, никаких орденов ни у кого не отбирает.
2. Ющенко в 2010 году, незадолго до окончания срока своих президентских полномочий присваивает звания героя Украины гражданам Польши Бандере и Шухевичу. Варшава молчит и орден у Ющенко (такой же, как у Зеленского) назад не требует.
3. Порошенко, будучи президентом, разгуливает перед публикой в одёжке с надписью "Цинiчний Бандера" и всячески восхваляет бандеровцев. Варшава молчит и орден (такой же, как у Зеленского) назад не требует.
4. В конце концов, Польша, с 1990-х годов и по сей день принимает на своей территории, учит, тренирует, а теперь ещё и лечит бандеровцев, которых вначале готовила к государственному перевороту на Украине, затем к войне с Россией, а теперь в этой войне поддерживает. И вдруг выясняется, что поляки так не любят бандеровцев, что кушать не могут.
Конечно, можно сказать, что те бандеровцы, которых поляки не любят, их убивали, а этих (нынешних) поляки научили убивать русских и поэтому ими довольны. Частично это будет правдой, но не полной правдой. Каждому понятно, что живые бандеровцы (мельниковцы тоже) опаснее мёртвых, что если они считают себя идейными наследниками мёртвых бандеровцев, то и поляков будут убивать с не меньшим рвением – как только доберутся до них. Более того, поляки уже сталкивались с ситуацией, когда сбежавшие в Польшу бандеровцы пытались навязывать им своих "героев".
Так что всё поляки прекрасно знали и то, что орден отняли только у Зеленского, при котором, в отличие от его предшественников, Киев пусть и с недовольной физиономией и под жёстким давлением начал работу по установлению мест захоронения поляков - жертв Волынской резни, с целью их эксгумации, перезахоронения и решения вопроса об установке памятных знаков, свидетельствует о том, что бандеризация украинской власти – лишь повод для польского недовольства, причина гораздо глубже.
Можно было бы традиционно поискать причину в приближающихся парламентских выборах (октябрь 2027 года), а также в падении популярности кабинета Туска и даже возможности распада парламентского большинства ещё до выборов, что потенциально может привести к досрочным выборам. Но это не первые выборы в истории Третьей Речи Посполитой. Все десять избирательных кампаний прошли в условиях роста влияния поддерживаемой Польшей бандеровщины на Украине. Выборы 1993 и 2007 годов были досрочными, но никогда польские политики не скандалили так громко из-за того, что их подопечные поклоняются тем, кому их научили поклоняться поляки (при поддержке американцев и на американские деньги, но по собственной инициативе).
С Зеленским получилось, как с товарищем Сааховым: "Обидно, да! Ничего не сделал, только вошёл", - а там сразу шум-гам – "отдай бранзулетку!" За что?
За дело. Польша, конечно, всегда числила себя адвокатом Украины, всегда видела в независимой русофобской Украине надёжный буфер, отделявший её от России, всегда лоббировала вступление Киева в ЕС и НАТО. В том, что сейчас позиция Польши поменялась не виноват никто, кроме киевского режима. Даже бандеровцы не виноваты. Если польские политики, всех сортов и оттенков, тридцать пять лет насаждали на Украине бандеровщину, свой же народ убеждали, что это, конечно, противно, но надо потерпеть, так как всё делается во вред России, а теперь удивлённо спрашивают: "А кто это сделал?" - значит Киев не оправдал надежды Варшавы. Скажу вам больше, Киев, и именно при Зеленском, посягнул на святое – на стратегические планы Польши, попытался присвоить польское будущее.
Разочарование Украиной наступило потому, что поляки, как их прочие коллеги по ЕС прекрасно понимают, что несмотря на всю западную помощь, Украина проиграла войну России и тем самым поставила США и особенно ЕС в ужасное положение. В то время, как Запад собирался уже лет пять жить за счёт российских ресурсов, он продолжает тратить свои, а дело идёт к тому, что придётся договариваться с Россией примерно так же, как США договариваются с Ираном – на условиях тех, на кого напали, кого пытались уничтожить и кто теперь диктует условия мира. А там, если иранскую аналогию продолжить, речь идёт и о возврате украденных Западом активов, и о создании спецфонда по ликвидации нанесённого Западом ущерба (фактически о выплате репараций).
Тут кто хочешь занервничает. Но всё-таки Польша пока с Россией напрямую не воюет (США с Ираном воевали) и эту неприятность поляки бы как-то пережили. Это вовсе не повод через тридцать пять лет замечать нацисткий характер ими же созданного киевского режима и деланно возмущаться этим.
Зеленский допустил куда большую ошибку. Причём эта ошибка для него традиционна. Он не смог договориться с Путиным, так как немедленно начал корчить из себя Бонапарта. По этой же причине Трамп выгнал его и Белого дома без обеда и до сих пор не переваривает, как и вся его команда.
Зеленский безумно амбициозен. На волне, сделанной ему Западом популярности, он действительно возомнил себя "спасителем цивилизации" от "российской угрозы" - величайшим политическим и военным деятелем современности. Он всюду продвигает мысль о том, что именно Украина является духовным и политическим лидером Запада, так как она единственная страна, которая ведёт с Россией войну "за ценности".
Поляки именно Польшу видели главным американским союзником в Европе, безоговорочным лидером Восточной Европы и собирались побороться с Германией за место лидера всей Европы (Францию они в расчёт вообще не принимали, и правильно делали). Постепенно, однако выяснилось, что на место политического лидера всей Европы претендует вышедшая из ЕС Великобритания. И не просто претендует, а практически его уже заняла. При этом ещё и какая-то Украина громче всех кричит о своём лидерстве.
Поляки знают повадки своих западных друзей. И они боятся. Боятся, что в случае практически неизбежного скорого коллапса Украины, их назначат следующей площадкой прокси-войны, а тогда прости-прощай не только эфемерное лидерство, но от самой Третьей Речи Посполитой мало что останется. Если же удастся заключить какое-то соглашение, предусматривающее сохранение хотя бы части Украины, то Запад, скорее всего именно эти остатки и объявит лидером Восточной Европы "сумевшим противостоять России" в "войне за независимость". Объявит именно потому, что ему будет нужна следующая война и остатки Украины в качестве её инициатора.
И что остаётся Польше, которая также серьёзно поиздержалась на войне против России, к тому же получила с ней протяжённую границу (пусть и белорусскую), а сейчас может получить вдобавок и бывший украинский участок границы в качестве российского? Польше не остаётся ничего.
Именно поэтому паны вдруг "прозрели" и увидели, что воспитанные ими хамы – нацисты. Если бы хамы не полезли панствовать, то поляки продолжили бы оставаться слепыми. Именно поэтому (потому, что надо, чтобы хамы дальше воевали) поляки, громко скандаля, забрали у Зеленского бранзулетку, вместо того чтобы задействовать единственно эффективный метод давления – закрыть хаб в Жешуве и пообещать полностью закрыть украинско-польскую границу. Но на Украине знают, что никогда поляки на это не пойдут. Они будут плакать, ненавидеть бандеровцев, отбирать у украинских политиков ордена, медали и даже значки, но никогда не сделают ничего, что могло бы ослабить ВСУ и весь киевский режим. А крики о нацистах – для того, чтобы коллективный Запад подкорректировал своё отношение и осознал, что перспективный партнёр надолго – это Польша, а Украина – дешёвое пушечное мясо и лучшее, что Запад может сделать – поручить Польше самой разбираться с её любимыми хамами. Пан лучше знает, когда сечь, а когда грошик дать. У пана полутысячелетний опыт общения с предками будущих бандеровцев.
Это Польша – Европа, а Украине надо говорить, что она тоже Европа, но ни в коем случае не пускать её дальше передней. В общем, Польша хочет, чтобы Запад признал Украину её и только её протекторатом и вёл все дела с Украиной и касающиеся Украины только через Польшу. Тогда о бандеровцах опять никто не будет вспоминать, а Зеленскому дадут новую бранзулетку.
Подробности о лишении Зеленского польского ордена "Белого орла" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад""