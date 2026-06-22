https://ukraina.ru/20260622/iz-khama-ne-budet-pana-1080471346.html

Из хама не будет пана

Из хама не будет пана - 22.06.2026 Украина.ру

Из хама не будет пана

Зеленский отправил посылку Навроцкому. Упаковал в картонку орден Белого орла, отнёс в приёмное отделение "Новой почты", надписал: "Варшава. Бельведер. Навроцкому", - и отправил. Мог бы ещё написать "Подавись своей бранзулеткой, проклятый лях", - но сдержался. Мало ли что, вдруг обидится и лишит чего-нибудь посерьёзнее, чем орден.

2026-06-22T07:28

2026-06-22T07:28

2026-06-22T11:49

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Зато швыряние бранзулетками на лужайке устроили украинские политики, как никому не известные, так и всеми забытые. Все, у кого было что-то от поляков, заявили, что "имеют намерение" вернуть награду Польше. И правильно. Намерение – оно такое дело, сегодня оно актуально, а завтра, может быть, ничего возвращать и не понадобится: всё-таки мелочь - приятно и блестит красиво. В биографии можно будет указать, что "награду Польше вернул в знак протеста": кто там проверит вернул – не вернул, лишили-то одного Зеленского, остальные остаются заслуженными бранзулетконосцами.Всё это виртуальное швыряние наградами Третьей Речи Посполитой не стоило бы выеденного яйца, если бы не повод для лишения Зеленского награды. Он, видите ли, участвовал в перезахоронении Мельника. Ну ясно, поляки не любят бандеровцев, так Мельник и не бандеровец вовсе, он мельниковец. Вернее, его последователи мельниковцы, а он сам как Бандера – лидер целого направления в движении украинских националистов. И ставку гитлеровцы изначально делали на мельниковцев, как более адекватных и управляемых. Почему и упекли Бандеру в концлагерь, чтобы не путался под ногами. Это они потом, ближе к концу рейха его выпустили (тогда уж Мельнику пришлось восемь месяцев к Заксенхаузене оттрубить). К этому времени все, кто поумнее стали разбегаться и прятаться, на службу рейху пришлось набирать окончательных отморозков. Так-то мельниковцы и бандеровцы убивали друг друга даже с большим удовольствием, чем русских, евреев и поляков – внуривидовая борьба всегда самая жестокая.Меня терзают смутные сомнения. А может поляки на самом деле любят бандеровцев, поэтому так взбеленились из-за того, что Зеленский перезахоранивал внутрипартийного врага Бандеры? Судите сами:1. Памятник Бандере где-то в Галиции стоит уже лет пятнадцать-двадцать, если не больше. Варшава никак не протестует, никаких орденов ни у кого не отбирает.2. Ющенко в 2010 году, незадолго до окончания срока своих президентских полномочий присваивает звания героя Украины гражданам Польши Бандере и Шухевичу. Варшава молчит и орден у Ющенко (такой же, как у Зеленского) назад не требует.3. Порошенко, будучи президентом, разгуливает перед публикой в одёжке с надписью "Цинiчний Бандера" и всячески восхваляет бандеровцев. Варшава молчит и орден (такой же, как у Зеленского) назад не требует.4. В конце концов, Польша, с 1990-х годов и по сей день принимает на своей территории, учит, тренирует, а теперь ещё и лечит бандеровцев, которых вначале готовила к государственному перевороту на Украине, затем к войне с Россией, а теперь в этой войне поддерживает. И вдруг выясняется, что поляки так не любят бандеровцев, что кушать не могут.Конечно, можно сказать, что те бандеровцы, которых поляки не любят, их убивали, а этих (нынешних) поляки научили убивать русских и поэтому ими довольны. Частично это будет правдой, но не полной правдой. Каждому понятно, что живые бандеровцы (мельниковцы тоже) опаснее мёртвых, что если они считают себя идейными наследниками мёртвых бандеровцев, то и поляков будут убивать с не меньшим рвением – как только доберутся до них. Более того, поляки уже сталкивались с ситуацией, когда сбежавшие в Польшу бандеровцы пытались навязывать им своих "героев".Так что всё поляки прекрасно знали и то, что орден отняли только у Зеленского, при котором, в отличие от его предшественников, Киев пусть и с недовольной физиономией и под жёстким давлением начал работу по установлению мест захоронения поляков - жертв Волынской резни, с целью их эксгумации, перезахоронения и решения вопроса об установке памятных знаков, свидетельствует о том, что бандеризация украинской власти – лишь повод для польского недовольства, причина гораздо глубже.Можно было бы традиционно поискать причину в приближающихся парламентских выборах (октябрь 2027 года), а также в падении популярности кабинета Туска и даже возможности распада парламентского большинства ещё до выборов, что потенциально может привести к досрочным выборам. Но это не первые выборы в истории Третьей Речи Посполитой. Все десять избирательных кампаний прошли в условиях роста влияния поддерживаемой Польшей бандеровщины на Украине. Выборы 1993 и 2007 годов были досрочными, но никогда польские политики не скандалили так громко из-за того, что их подопечные поклоняются тем, кому их научили поклоняться поляки (при поддержке американцев и на американские деньги, но по собственной инициативе).С Зеленским получилось, как с товарищем Сааховым: "Обидно, да! Ничего не сделал, только вошёл", - а там сразу шум-гам – "отдай бранзулетку!" За что?За дело. Польша, конечно, всегда числила себя адвокатом Украины, всегда видела в независимой русофобской Украине надёжный буфер, отделявший её от России, всегда лоббировала вступление Киева в ЕС и НАТО. В том, что сейчас позиция Польши поменялась не виноват никто, кроме киевского режима. Даже бандеровцы не виноваты. Если польские политики, всех сортов и оттенков, тридцать пять лет насаждали на Украине бандеровщину, свой же народ убеждали, что это, конечно, противно, но надо потерпеть, так как всё делается во вред России, а теперь удивлённо спрашивают: "А кто это сделал?" - значит Киев не оправдал надежды Варшавы. Скажу вам больше, Киев, и именно при Зеленском, посягнул на святое – на стратегические планы Польши, попытался присвоить польское будущее.Разочарование Украиной наступило потому, что поляки, как их прочие коллеги по ЕС прекрасно понимают, что несмотря на всю западную помощь, Украина проиграла войну России и тем самым поставила США и особенно ЕС в ужасное положение. В то время, как Запад собирался уже лет пять жить за счёт российских ресурсов, он продолжает тратить свои, а дело идёт к тому, что придётся договариваться с Россией примерно так же, как США договариваются с Ираном – на условиях тех, на кого напали, кого пытались уничтожить и кто теперь диктует условия мира. А там, если иранскую аналогию продолжить, речь идёт и о возврате украденных Западом активов, и о создании спецфонда по ликвидации нанесённого Западом ущерба (фактически о выплате репараций).Тут кто хочешь занервничает. Но всё-таки Польша пока с Россией напрямую не воюет (США с Ираном воевали) и эту неприятность поляки бы как-то пережили. Это вовсе не повод через тридцать пять лет замечать нацисткий характер ими же созданного киевского режима и деланно возмущаться этим.Зеленский допустил куда большую ошибку. Причём эта ошибка для него традиционна. Он не смог договориться с Путиным, так как немедленно начал корчить из себя Бонапарта. По этой же причине Трамп выгнал его и Белого дома без обеда и до сих пор не переваривает, как и вся его команда.Зеленский безумно амбициозен. На волне, сделанной ему Западом популярности, он действительно возомнил себя "спасителем цивилизации" от "российской угрозы" - величайшим политическим и военным деятелем современности. Он всюду продвигает мысль о том, что именно Украина является духовным и политическим лидером Запада, так как она единственная страна, которая ведёт с Россией войну "за ценности".Поляки именно Польшу видели главным американским союзником в Европе, безоговорочным лидером Восточной Европы и собирались побороться с Германией за место лидера всей Европы (Францию они в расчёт вообще не принимали, и правильно делали). Постепенно, однако выяснилось, что на место политического лидера всей Европы претендует вышедшая из ЕС Великобритания. И не просто претендует, а практически его уже заняла. При этом ещё и какая-то Украина громче всех кричит о своём лидерстве.Поляки знают повадки своих западных друзей. И они боятся. Боятся, что в случае практически неизбежного скорого коллапса Украины, их назначат следующей площадкой прокси-войны, а тогда прости-прощай не только эфемерное лидерство, но от самой Третьей Речи Посполитой мало что останется. Если же удастся заключить какое-то соглашение, предусматривающее сохранение хотя бы части Украины, то Запад, скорее всего именно эти остатки и объявит лидером Восточной Европы "сумевшим противостоять России" в "войне за независимость". Объявит именно потому, что ему будет нужна следующая война и остатки Украины в качестве её инициатора.И что остаётся Польше, которая также серьёзно поиздержалась на войне против России, к тому же получила с ней протяжённую границу (пусть и белорусскую), а сейчас может получить вдобавок и бывший украинский участок границы в качестве российского? Польше не остаётся ничего.Именно поэтому паны вдруг "прозрели" и увидели, что воспитанные ими хамы – нацисты. Если бы хамы не полезли панствовать, то поляки продолжили бы оставаться слепыми. Именно поэтому (потому, что надо, чтобы хамы дальше воевали) поляки, громко скандаля, забрали у Зеленского бранзулетку, вместо того чтобы задействовать единственно эффективный метод давления – закрыть хаб в Жешуве и пообещать полностью закрыть украинско-польскую границу. Но на Украине знают, что никогда поляки на это не пойдут. Они будут плакать, ненавидеть бандеровцев, отбирать у украинских политиков ордена, медали и даже значки, но никогда не сделают ничего, что могло бы ослабить ВСУ и весь киевский режим. А крики о нацистах – для того, чтобы коллективный Запад подкорректировал своё отношение и осознал, что перспективный партнёр надолго – это Польша, а Украина – дешёвое пушечное мясо и лучшее, что Запад может сделать – поручить Польше самой разбираться с её любимыми хамами. Пан лучше знает, когда сечь, а когда грошик дать. У пана полутысячелетний опыт общения с предками будущих бандеровцев.Это Польша – Европа, а Украине надо говорить, что она тоже Европа, но ни в коем случае не пускать её дальше передней. В общем, Польша хочет, чтобы Запад признал Украину её и только её протекторатом и вёл все дела с Украиной и касающиеся Украины только через Польшу. Тогда о бандеровцах опять никто не будет вспоминать, а Зеленскому дадут новую бранзулетку.Подробности о лишении Зеленского польского ордена "Белого орла" - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад""

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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