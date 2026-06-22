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22 июня не по плану: бои за Раву-Русскую

22 июня не по плану: бои за Раву-Русскую - 22.06.2026 Украина.ру

22 июня не по плану: бои за Раву-Русскую

В нашем представлении 22 июня 1941 года – это разгром нашей армии, сопровождавшийся повальным отсутствием связи, бардаком и боями с многократно превосходившим нас противником. Однако были в Красной Армии несколько соединений, которые в первый день войны действовали профессионально и не только сдерживали врага, но и заставляли отступать

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На 22 июня 41-я стрелковая дивизия (сд) под командованием генерал-майора Георгия Николаевича Микушева входила в состав 6-го корпуса 6-й армии Киевского особого военного округа. В первые же часы войны он стал Юго-Западным фронтом.В начале сентября 1939 года дивизию, которая ранее располагалось в Кривом Роге, эшелонами перебросили к старой границе СССР. Она приняла участие в освободительном походе РККА на Западную Украину. После этого её на постоянной основе разместили на новом месте – возле новой границы, во Львовской области, в 50 километрах от Равы-Русской. 41-я сд вошла в первый эшелон войск округа, который, в случае начала войны, должен был сдерживать врага до подхода основных сил.В районе Равы-Русской первыми немцев должны были встретить огнём пограничные заставы 91-го погранотряда войск НКВД и ДОТы 6-го Рава-Русского укрепрайона. Пока они будут вести бой, частям 41-й сд предстояло занять свои полевые укрепления и подготовиться к обороне.К возведению своего оборонительного рубежа 41-я сд приступила в начале 1940-го года, когда сошёл снег, и оттаяла земля. Одновременно солдаты строили дивизионные лагеря, а "военстрой" округа – казармы, жилые дома, склады и другие сооружения. На границе усиленными темпами шло строительство ДОТов и погранзастав.Оборонительный рубеж 41-й сд возводился на фронте в 50 километров, что для одной дивизии было очень много. Согласно Полевому уставу РККА 1939 года, стрелковая дивизия могла оборонять полосу по фронту 8-12 км и в глубину 4-6 км. Так что укрепления готовились сразу для нескольких дивизий, которые должны были подтянуться к границе, пока 41-я будет сдерживать врага. Последующие бои показали полную несостоятельность этой концепции – второй эшелон просто не успел.Строительство закончилось глубокой осенью 1940 года, после чего дивизия приступила к полноценной боевой подготовке. С началом лета 1941 года её части выдвинулись в летние лагеря, а оба артиллерийских полка, а также противотанковый и зенитный дивизионы отправились на артиллерийские учебные сборы, проводившиеся на полигонах в глубине советской территорииНа начало войны дивизия не была полностью укомплектована – она насчитывала только 9 912 чел., при том, что по штатам военного времени полагалось иметь 14 483 чел. (на 22 июня дивизий такой численности в РККА просто не было – она достигалась после объявления мобилизации). При этом, дивизия была очень хорошо вооружена – в её стрелковом вооружении значительную долю составляло автоматическое оружие: 4 тысячи автоматических винтовок СВТ-40, 420 автоматов ППД, 464 ручных и 292 станковых пулеметов. Это сказало решающую роль в последующих боях.Тем временем ситуация на границе становилась всё напряжённей. Среди местного населения ходили слухи о скором начале войны, которые через домочадцев личного состава проникали и в дивизию. Однако все распоряжения вышестоящих начальников требовали не поддаваться на провокации, ни в коем случае не проводить учебные стрельбы вблизи границы, чтобы снаряды не залетели к соседям, не сбивать нарушавшие наше воздушное пространство немецкие самолёты.Начальник разведотделения штаба дивизии Пётр Кириллович Усыченко каждый день докладывал данные визуального наблюдения приграничного передового поста дивизии и сведения из штаба погранотряда. Согласно им отмечалось накапливание немецких войск и техники в приграничных лесах. Непосредственно перед фронтом 41-й сд сконцентрировались минимум три дивизии с танками, артиллерией, грузовиками и прочей техникой.Действительно, у немцев против 91-го погранотряда, 41-й сд, и Рава-Русского УРа готовились действовать 262-я и 24-я пехотные дивизии 4-го армейского корпуса, которые "подпирала" 13-я танковая. Во втором эшелоне находился 14-й армейский моторизованный корпус в составе дивизии СС "Викинг", 9-й танковой дивизии и бригады СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер".За два дня до начала войны командир дивизии Микушев приказал вернуть весь личный состав и технику дивизии с полигонов и сборов в полевые лагеря. В штаб погранотряда была протянута прямая телефонная связь. Начальник штаба дивизии в то время полковник Николай Владимирович Ерёмин вспоминал, как разговаривал по этому поводу с Микушевым:"– А как же корпус и армия? Это с их ведома?– Об этом не будем говорить. Вы сами понимаете, каково наше положение".21 июня в 17:00 генерал собрал у себя на совещание командиров частей и подразделений. Он сообщил им, что на границе неспокойно, и что в ближайшее время вполне может начаться война. В связи с этим он приказал начальнику штаба и командирам полков остаться в лагерях дивизии до утра. Остальных командиров попросил отлучиться из расположения домой на минимальное время или лучше вообще его не покидать. В два часа ночи пограничники сообщили, что немцы начали продвигаться в сторону границы и занимать позиции. В 4:00 комендант 91-го погранотряда доложил, что немцы на всём фронте его участка границы открыли огонь и перешли в наступление.Дивизия поднялась по тревоге. Микушев отдал приказ по мере готовности подразделений отправлять их к границе занимать отведённые им боевые участки. Пограничники отчаянно сражались, и поэтому подразделения дивизии смогли занять свой основной оборонительный рубеж протяжённостью в 35 км. Хоть и не 50, но это всё равно было раза в три больше, чем дивизия могла эффективно оборонять. В её порядках были разрывы в несколько километров. Главными своими силами она прикрыла направление Томашув – Рава-Русская – Львов.Гарнизон Рава-Русского укрепрайона занял недостроенные ДОТы, что укрепило оборону дивизии. Сами железобетонные коробки в основном были готовы, недоделки касались установки необходимого оборудования.Вскоре в распоряжение Микушева поступил 209-й гаубичный артиллерийский полк корпусного подчинения, вооружённый 152-мм орудиями. Вместе с двумя штатными артполками, артиллерия дивизии становилась очень грозной силой.Тем временем немцы довольно быстро справились с заслоном пограничников и первыми двумя ДОТами, преграждавшими им путь по Рава-Русскому шоссе. Над боевыми порядками дивизии на большой высоте появился вражеский разведывательный самолёт. Через час на окопы 102-го и 244-го стрелковых полков (сп) обрушился артиллерийский огонь, а затем последовала атака пехоты. Враг наносил основной удар вдоль шоссе на Раву-Русскую в районе села Тенятыская. Ценой больших потерь он преодолел противотанковый ров, но дальнейшее его продвижение остановил огонь гарнизона ДОТа "Комсомолец".Немцы обсуждали целесообразность ввода в бой 13-й танковой дивизии. Если бы они это сделали, 41-й сд вряд ли удалось бы удержать свои позиции. А так генерал Микушев принял смелое решение контратаковать врага силами двух полков и восстановить положение. 102-й и 244-й сп подтянули свои резервы, накоротке организовали взаимодействие. Затем по прорвавшемуся противнику нанесла мощный удар вся полковая, дивизионная артиллерия и приданный накануне корпусной гаубичный артполк.В районе Рава-Русского шоссе у врага образовался выступ. Микушев нанёс удар во фланг находившейся в нём 262-й пехотной дивизии (пд). Немцы понесли большие потери, в панике побросали вооружения, технику и обратились в бегство. В штабе вражеской группы армий "Юг" происходившее охарактеризовали следующим образом: "262-я пд оказалась подвержена боязни противника и отступила". Через несколько дней командира этого соединения Эдгара Тайсена отстранили от командования. После войны он занялся изучением богословия.Добившись первого успеха, 41-я сд нанесла удар по оголившемуся левому флангу 24-й пд, в результате чего он также был отброшен назад. В 23:00 часа командир этой немецкой дивизии доложил о случившемся своему начальству. 244-й полк майора Еченко в лесах у Рава-Русского шоссе окружил немецкое подразделение, половину которого взял в плен. У убитого немецкого офицера нашли карту, на которую были нанесены плановые рубежи продвижения немцев с временем и номерами частей, которые должны были на них выйти. Он уже был сорван.В послевоенное время действия 41-й сд стали обрастать легендами. Сообщалось, что она, якобы, сражалась сразу с пятью немецкими дивизиями, что, вышвырнув врага, со своей территории, ещё несколько километров преследовала его на польской. На самом деле, солдаты дивизии только восстановили положение: вышли на прежний основной рубеж своей обороны и стали приводить в порядок разрушенные бомбами и снарядами окопы и ходы сообщения.Но этот никак не умаляет грамотные действия генерала Микушева и его дивизии. Если бы немцам удалось её опрокинуть, механизированные соединения вермахта прорвались бы ко Львову и довольно быстро достигли Тарнополя, где в это время располагался штаб Юго-Западного фронта, а сама дивизия была бы окружена. Но этого не случилось – оборона в районе Рава-Русского укрепрайона держалась пять дней, и не вина 41-й сд, что не дольше. Её обошли южнее, прорывались ко Львову, и пришлось отходить под угрозой окружения. Только тогда противостоявшие Микушеву немецкие 262-я и 24-я пехотные дивизии смогли двинуться вперёд.К сожалению, доблестный и грамотный командир генерал-майор Георгий Николаевич Микушев после описанных событий прожил недолго. Он погиб уже 12 сентября в 60 километрах северо-восточнее Киева, сдерживая прорыв немцев на окружение украинской столицы. Он лично водил своих бойцов в атаку, одна из которых оказалась для него последней. Не случись этого, этот талантливый военачальник вполне мог стать генералом, а то и маршалом Победы.22 июня в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду пройдёт концерт к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Подробнее - в материале 22 июня в четыре утра у Вечного Огня прозвучит шестая "Патетическая" симфония Петра Чайковского

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