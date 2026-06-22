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Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы

Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы - 22.06.2026 Украина.ру

Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска — это прежде всего психологическое давление и попытка усилить переговорные позиции перед возможными переговорами. Об этом 22 июня пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов и источники, близкие к силовым структурам РФ

2026-06-22T15:27

2026-06-22T15:27

2026-06-22T15:27

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19 июня Зеленский сначала на переговорах с президентом Гондураса, а затем в Telegram дал Лукашенко неделю на вывод "российского оборудования, корректирующего удары по Украине".Он также заявил, что Белоруссия поставляет России топливо, а украинской стороне известны предприятия, работающие с российским ОПК. По мнению источника "Ведомостей", это можно расценивать как прямую угрозу ударов.Крупномасштабное вторжение маловероятно из-за нехватки сил и труднопроходимой местности — на границе непролазные болота, которые ещё во времена Великой Отечественной остановили немецкое наступление. Однако угроза ударов дронами вполне реальна.Провокации и расчётУгрозы прозвучали через двое суток после того, как украинский дрон 17 июня атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Погибла сопровождающая, восемь человек ранены, включая шестерых детей. Киев свою причастность отверг.Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Запад участвует в давлении на Лукашенко, пытаясь "отвернуть" его от России. Однако военная эскалация маловероятна. Ультиматум — попытка Киева предстать перед Вашингтоном и Брюсселем "крепким и побеждающим". Особенно важно это на фоне заявлений Трампа о возвращении к урегулированию конфликта."В преддверии нежелательных для Киева переговоров Зеленский пытается максимально эскалировать процесс", — резюмирует эксперт.Козырь в виде дроновДоцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский полагает: Зеленский делает ставку на то, что у него появился "неоспоримый козырь" — массовое производство дронов и ракет. На фоне наращивания выпуска военной продукции он считает, что способен давить в том числе на ближайшего союзника России. Резкость заявлений эксперт связывает с последствиями многолетнего колоссального стресса.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал угрозы попыткой отколоть от России нужного ей союзника. Белоруссия, по его мнению, скорее всего, даст дипломатический отпор, но в целом расположена не обострять.Минск уже отреагировал: министр обороны Виктор Хренин заявил, что военного смысла втягиваться в конфликт нет, а глава МИД Белоруссии подчеркнул — республика оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан. Об этом – в материале Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет

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