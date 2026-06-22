https://ukraina.ru/20260622/zachem-zelenskiy-ugrozhaet-udarami-po-belorussii-eksperty-nazvali-istinnye-motivy-1080499886.html
Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы - 22.06.2026 Украина.ру
Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска — это прежде всего психологическое давление и попытка усилить переговорные позиции перед возможными переговорами. Об этом 22 июня пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов и источники, близкие к силовым структурам РФ
2026-06-22T15:27
2026-06-22T15:27
2026-06-22T15:27
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19 июня Зеленский сначала на переговорах с президентом Гондураса, а затем в Telegram дал Лукашенко неделю на вывод "российского оборудования, корректирующего удары по Украине".Он также заявил, что Белоруссия поставляет России топливо, а украинской стороне известны предприятия, работающие с российским ОПК. По мнению источника "Ведомостей", это можно расценивать как прямую угрозу ударов.Крупномасштабное вторжение маловероятно из-за нехватки сил и труднопроходимой местности — на границе непролазные болота, которые ещё во времена Великой Отечественной остановили немецкое наступление. Однако угроза ударов дронами вполне реальна.Провокации и расчётУгрозы прозвучали через двое суток после того, как украинский дрон 17 июня атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Погибла сопровождающая, восемь человек ранены, включая шестерых детей. Киев свою причастность отверг.Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Запад участвует в давлении на Лукашенко, пытаясь "отвернуть" его от России. Однако военная эскалация маловероятна. Ультиматум — попытка Киева предстать перед Вашингтоном и Брюсселем "крепким и побеждающим". Особенно важно это на фоне заявлений Трампа о возвращении к урегулированию конфликта."В преддверии нежелательных для Киева переговоров Зеленский пытается максимально эскалировать процесс", — резюмирует эксперт.Козырь в виде дроновДоцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский полагает: Зеленский делает ставку на то, что у него появился "неоспоримый козырь" — массовое производство дронов и ракет. На фоне наращивания выпуска военной продукции он считает, что способен давить в том числе на ближайшего союзника России. Резкость заявлений эксперт связывает с последствиями многолетнего колоссального стресса.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал угрозы попыткой отколоть от России нужного ей союзника. Белоруссия, по его мнению, скорее всего, даст дипломатический отпор, но в целом расположена не обострять.Минск уже отреагировал: министр обороны Виктор Хренин заявил, что военного смысла втягиваться в конфликт нет, а глава МИД Белоруссии подчеркнул — республика оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан. Об этом – в материале Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
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новости, россия, киев, владимир зеленский, иван скориков, александр лукашенко, telegram, опк, снг
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Иван Скориков, Александр Лукашенко, Telegram, ОПК, СНГ
Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска — это прежде всего психологическое давление и попытка усилить переговорные позиции перед возможными переговорами. Об этом 22 июня пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов и источники, близкие к силовым структурам РФ
19 июня Зеленский сначала на переговорах с президентом Гондураса, а затем в Telegram дал Лукашенко неделю на вывод "российского оборудования, корректирующего удары по Украине".
Он также заявил, что Белоруссия поставляет России топливо, а украинской стороне известны предприятия, работающие с российским ОПК. По мнению источника "Ведомостей", это можно расценивать как прямую угрозу ударов.
Крупномасштабное вторжение маловероятно из-за нехватки сил и труднопроходимой местности — на границе непролазные болота, которые ещё во времена Великой Отечественной остановили немецкое наступление. Однако угроза ударов дронами вполне реальна.
Угрозы прозвучали через двое суток после того, как украинский дрон 17 июня атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Погибла сопровождающая, восемь человек ранены, включая шестерых детей. Киев свою причастность отверг.
Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Запад участвует в давлении на Лукашенко, пытаясь "отвернуть" его от России. Однако военная эскалация маловероятна. Ультиматум — попытка Киева предстать перед Вашингтоном и Брюсселем "крепким и побеждающим". Особенно важно это на фоне заявлений Трампа о возвращении к урегулированию конфликта.
"В преддверии нежелательных для Киева переговоров Зеленский пытается максимально эскалировать процесс", — резюмирует эксперт.
Доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский полагает: Зеленский делает ставку на то, что у него появился "неоспоримый козырь" — массовое производство дронов и ракет. На фоне наращивания выпуска военной продукции он считает, что способен давить в том числе на ближайшего союзника России. Резкость заявлений эксперт связывает с последствиями многолетнего колоссального стресса.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал угрозы попыткой отколоть от России нужного ей союзника. Белоруссия, по его мнению, скорее всего, даст дипломатический отпор, но в целом расположена не обострять.
Минск уже отреагировал: министр обороны Виктор Хренин заявил, что военного смысла втягиваться в конфликт нет, а глава МИД Белоруссии подчеркнул — республика оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан. Об этом – в материале Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет