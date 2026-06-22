https://ukraina.ru/20260622/1080487288.html

Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки

Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки - 22.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

2026-06-22T12:18

2026-06-22T12:18

2026-06-22T13:47

эксклюзив

спецоперация

константиновка

доброполье

дружковка

борис рожин

вооруженные силы украины

донбасс

киевский режим

славянск

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В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Подробнее - в материале Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы

https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html

https://ukraina.ru/20260618/1080352558.html

константиновка

доброполье

дружковка

донбасс

славянск

краматорск

красный лиман

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, константиновка, доброполье, дружковка, борис рожин, вооруженные силы украины, донбасс, киевский режим, славянск, краматорск, красный лиман, украина.ру