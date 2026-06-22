Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/1080487288.html
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки - 22.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-22T12:18
2026-06-22T13:47
эксклюзив
спецоперация
константиновка
доброполье
дружковка
борис рожин
вооруженные силы украины
донбасс
киевский режим
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073487222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e7c18ceb4361c7ffb62ec07530ca993.png
В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Подробнее - в материале Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы
https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html
https://ukraina.ru/20260618/1080352558.html
константиновка
доброполье
дружковка
донбасс
славянск
краматорск
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073487222_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9567da3daf7de8ec5f9a3ddc0c0a4c1b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, константиновка, доброполье, дружковка, борис рожин, вооруженные силы украины, донбасс, киевский режим, славянск, краматорск, красный лиман, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Константиновка, Доброполье, Дружковка, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, киевский режим, Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки

12:18 22.06.2026 (обновлено: 13:47 22.06.2026)
 
© Украина.ру⭐Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
⭐Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
19 июня, 07:00
Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяцПолагаю, что к концу 2026 года под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда украинских терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну"
Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.
Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.
Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.
Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.
В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.
Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.
После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.
Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.
Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.
И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
18 июня, 11:22
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Подробнее - в материале Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКонстантиновкаДобропольеДружковкаБорис РожинВооруженные силы УкраиныДонбасскиевский режимСлавянскКраматорскКрасный ЛиманУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:11"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье
17:05Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
16:46"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
16:30ВСУ атакуют Белгородскую область, Украина встревожена "Кинжалом". Новости СВО
16:14Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:08На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:04Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном
16:00Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется
16:0022 июня не по плану: бои за Раву-Русскую
15:58Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
15:54Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
15:46"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
15:36Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Новости СВО
15:27Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
15:24Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
15:24Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ
15:19Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
15:14Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО
15:10Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
15:07"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана
Лента новостейМолния