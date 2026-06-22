https://ukraina.ru/20260622/1080487288.html
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки - 22.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-22T12:18
2026-06-22T12:18
2026-06-22T13:47
эксклюзив
спецоперация
константиновка
доброполье
дружковка
борис рожин
вооруженные силы украины
донбасс
киевский режим
славянск
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В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Подробнее - в материале Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы
https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html
https://ukraina.ru/20260618/1080352558.html
константиновка
доброполье
дружковка
донбасс
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, константиновка, доброполье, дружковка, борис рожин, вооруженные силы украины, донбасс, киевский режим, славянск, краматорск, красный лиман, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Константиновка, Доброполье, Дружковка, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, киевский режим, Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: До конца года армия России выбьет ВСУ из Доброполья, Святогорска и Дружковки
12:18 22.06.2026 (обновлено: 13:47 22.06.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
В Константиновке добивают остатки группировки ВСУ, которая оказалась зажатой в городе. Она сейчас находится в состоянии распада. Хотя изначально она состояла из четырех бригад: 36-я бригада морской пехоты, "Лють", 100-я и 156-я. Вражеский гарнизон рассеян по промзоне и по некоторым кварталам многоэтажек. Причем она отрезана от остатков группировки, которая сидела на северных окраинах. Кстати, на северных окраинах тоже идут бои.
Каждый день приходят сообщения о зачистке большого количества многоэтажной застройки. То есть большая часть Константиновки уже освобождена и зачищена. Нам осталось зачистить промзону на востоке города и часть центральных кварталов, где сохраняется очаговое присутствие ВСУ.
Короче говоря, с оперативной точки зрения судьба Константиновки уже решена. Вражеские ресурсы это тоже признают. Киевский режим уже готовится к обороне Алексеево-Дружковки и Дружковки. Также объявлена эвакуация Дружковки, Краматорска и Славянска. Это прямое следствие катастрофы ВСУ в Константиновке.
Враг явно рассчитывал удерживать город гораздо дольше, но наши военные значительно ускорили события за счет тактики просачивания. Это вынудило киевский режим принимать лихорадочные меры для стабилизации фронта.
Более того, у ВСУ начались проблемы и к западу от Константиновки, где мы смогли проломить укрепрайон в районе Роскошного и Долгой Балки. Это открывает нам возможность продвигаться на Дружковку с юго-запада.
В Красном Лимане у врага проблемы тоже нарастают. Мы зашли в город с двух сторон, взяв украинский гарнизон в клещи. Особенно хорошо у нас получается продвигаться в юго-восточной и юго-западной части города. Бои сместились в центральные кварталы и в район железнодорожного вокзала.
Очевидно, что новый год и Константиновка, и Красный Лиман встретят в составе России.
После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера. Когда мы выйдем к Северскому Донцу, начнет решаться задача по его форсированию. Одновременно продолжится наше наступление на Святогорск и нажим на Славянск с востока, учитывая освобождение Рай-Александровки.
Что касается Доброполья, то я бы не сказал, что там все стоит. На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино. Бои сместились к Мирному. За Белицкое продолжаются бои. Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется.
Таким образом, Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими нашими целями и будут освобождены до конца года. Под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, будет непросто. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ.
И, потеряв Донбасс, киевский режим лишиться важного переговорного козыря, как это было в случае с оккупированными районами Курской области.
Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Подробнее - в материале Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы