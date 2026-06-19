https://ukraina.ru/20260619/opasnee-gitlerovskoy-germanii-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-v-rossii-1080368591.html

"Опаснее гитлеровской Германии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России

"Опаснее гитлеровской Германии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России - 19.06.2026 Украина.ру

"Опаснее гитлеровской Германии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России

В экспертном сообществе обсуждают итоги саммита G7, гадают, дадут ли США Киеву лицензии на производство ракет Patriot и введут ли новые санкции против России. Думают и над тем, не слишком ли опасно для Москвы воспринимать Америку как друга или посредника, а не как опасного врага

2026-06-19T06:35

2026-06-19T06:35

2026-06-19T06:35

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ростислав ищенко

верховная рада

игорь мосийчук

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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 европейские инициативы о помощи Киеву прямо не поддержал, дал понять, что подумает, подошёл прагматично. Хотя в коммюнике всё выглядит по-другому, но тут много вопросов.Трамп заявил, что США рассмотрят запрос Украины на предоставление лицензии на производство ракет для американских комплексов Patriot. Кроме того, по его словам, "теперь, когда цены на нефть значительно снизились", он, возможно, снова введёт санкции против России.Мосийчук также прокомментировал террористический удар беспилотника ВСУ по автобусу в Брянской области, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По данным местных властей, в результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина, восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей.По словам экс-депутат, если это был украинский беспилотник, если будут предоставлены тому доказательства, то для Киева это "может очень плохо закончиться"."Опять же, это может быть провокация… для того, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Всё-таки - дети, всё-таки — сборная...", - сказал политик в эфире интернет-канала MayiakUA. При этом он не исключил, что "это может быть провокация третьей стороны под чужим флагом", но цель та же - "разжечь мировой пожар".А пока в пожаре войны может сгореть Днепр (Днепропетровск). Мосийчук рассказал, что он постоянно находится на связи с местными депутатами и хорошо знает, что там происходит. А что происходит?"Если не катастрофа, то мы (киевский режим — ред.) двигаемся по направлению к катастрофе", - описал ситуацию бывший парламентарий.Да и в Константиновке, а это один из ключевых оборонных пунктов ВСУ, положение украинских войск становится "всё критичнее". И не только там. Впервые с 2022 года украинские войска начали рыть окопы под Киевом и под Одессой, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. По его мнению, если противник строит там укрепления, это означает, что украинское командование не уверено, что удастся удержать Левобережье.Он напомнил, что Владимир Зеленский в открытом письме Владимиру Путину угрожал России большими проблемами."Только если у России будут большие проблемы, то и у Украины будут большие проблемы. Потому что один из способов решить российские проблемы - ликвидировать Украину как государство", - подчеркнул Ищенко.Вообще о будущем Украины в Москве мнения противоречивые. Точнее, эти мнения вызывают противоречивые чувства. Вот глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Мы категорически против того, чтобы Украину втягивали в НАТО, однако мы не имели никаких претензий по отношению к вступлению Украины в ЕС".Министр добавил, что "с точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся".Комментируя это высказывание, популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" пишет: "Вынуждены в который раз не согласиться с Лавровым. Мы видим, что ЕС по-прежнему воспринимает Украину как ресурс для достижения своих военно-политических целей".По мнению авторов канала, "ЕС намерен взять с Украины то, что ему нужно — ВСУ, как таран против РФ, но не нести непосильных для себя затрат". Отсюда и все рассказы про новые "перспективы членства" в ЕС.Обсуждают эксперты и роль Америки в текущем конфликте. США для России — враг, друг или нейтральный посредник? Думается, все, кто знаком с ходом событий на недавно ещё братской и дружественной Украине, согласятся с тем, что честный ответ тут один — не друг, не посредник, но опаснейший враг.Историк Олег Ясинский отмечает в своём телеграм-канале: "Нынешний враг сильнее и опаснее гитлеровской Германии, материальные и технологические возможности его практически не ограничены, и никакой Иран, никакая Россия и никакой Китай в одиночку с ним не справятся. Победить его можно только всем миром, если мир поймет, какая страшная участь ему уготована в случае нашего общего поражения".Однако, по его словам, "мечты о сделках и взаимопонималках с США звучат в российском медийном пространстве по-прежнему куда чаще, чем трезвые оценки действий пожирающего мир монстра".Сделки и "взаимопонималки" есть и сейчас. Российский политик и общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин в беседе с журналистом Андреем Карауловым* напомнил, что "определённая часть российского истеблишмента" до сих пор продолжает снабжать США ураном.Между тем, по его словам, всю программу "друга" Трампа по развертыванию вооружений вокруг России можно "закрыть, перестать поставлять уран — и всё, и получается, ядерная энергетика США превращается в тыкву… буквально в тыкву".В таком случае "там остаётся работать одна треть, это получается столько, сколько в России блоков [АЭС], но с точки зрения потребления это как раз и есть тот самый объём, который энергетике США категорически нужен для вот этого избыточного расхода энергии на производство вооружений", заявил политик.Он подчеркнул, что "у нас (у России — ред.) ключи, с помощью которых можно закрыть ящик Пандоры", всё достигается отказом от поставки урана Америке. При этом можно не бояться никаких новых санкций, поскольку и так все возможные санкции уже обрушены на РФ."Отключите… у американцев атомные станции, - сказал Шингаркин. - Этого будет более чем достаточно для того, чтобы сделать вменяемым и Трампа, и всю ту самую публику, которая планирует превратить Европу в будущий театр военных действий только для того, чтобы поддержать свои рейтинги, только для того, чтобы накормить эти оборонные, а на самом деле военные атомные корпорации США".Но многие сомневаются в том, что такой шаг будет сделан. Тем временем Евросоюз начал переговоры по основным аспектам вступления Украины и Молдавии. Церемония прошла в Люксембурге, где ЕС открыл первый из шести переговорных кластеров, которые страны-кандидаты должны пройти перед вступлением.Как сообщают украинские СМИ, посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Виктории Титовой "О чем договорилась "Семёрка"?" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева Пожар в Киево-Печерской лавре и ТЦКашники как будущие "козлы отпущения". Эксперты о ситуации на Украине

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Сергей Зуев

украина, россия, вооруженные силы украины, ес, дональд трамп, сша, ростислав ищенко, верховная рада, игорь мосийчук