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Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро
Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро - 23.07.2026 Украина.ру
Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро
Польские власти депортировали 38-летнего гражданина Украины, который ради шутки бросил рюкзак на рельсы станции метро Centrum в Варшаве, сообщают польские СМИ.
2026-07-23T18:08
2026-07-23T18:08
2026-07-23T18:08
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Отмечается, что из-за инцидента пришлось эвакуировать сотни пассажиров, движение поездов было остановлено на два часа. Инцидент произошёл 20 июля на станции метро Centrum в Варшаве. 38-летний украинец намеренно бросил свой рюкзак на пути и скрылся. На место прибыли саперы, движение на первой линии метрополитена было перекрыто, сотни пассажиров эвакуированы. Специалисты обследовали оставленный предмет — внутри оказались только личные вещи, взрывчатых веществ обнаружено не было. Движение поездов восстановили только через два часа, городские власти запустили замещающие автобусы.Полиция задержала нарушителя вскоре после инцидента. Мужчина не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Следствие квалифицировало его действия как хулиганство, а не теракт или диверсию. Командующий Пограничной службы принял решение о депортации украинца — его доставят к границе и передадут украинским пограничникам. Кроме того, ему запрещён въезд в Польшу и все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.Ранее в новостях: "Жителя Макеевки приговорили к 23 годам за подготовку теракта" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, варшава, украина, украина.ру, украинские беженцы, депортация, метро, новости украины, новости украина ру, мир без границ, хулиганство, граница
Новости, Польша, Варшава, Украина, Украина.ру, украинские беженцы, депортация, метро, Новости Украины, новости Украина ру, Мир без границ, хулиганство, граница
Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро
Польские власти депортировали 38-летнего гражданина Украины, который ради шутки бросил рюкзак на рельсы станции метро Centrum в Варшаве, сообщают польские СМИ.
Отмечается, что из-за инцидента пришлось эвакуировать сотни пассажиров, движение поездов было остановлено на два часа.
Инцидент произошёл 20 июля на станции метро Centrum в Варшаве. 38-летний украинец намеренно бросил свой рюкзак на пути и скрылся. На место прибыли саперы, движение на первой линии метрополитена было перекрыто, сотни пассажиров эвакуированы.
Специалисты обследовали оставленный предмет — внутри оказались только личные вещи, взрывчатых веществ обнаружено не было. Движение поездов восстановили только через два часа, городские власти запустили замещающие автобусы.
Полиция задержала нарушителя вскоре после инцидента. Мужчина не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. Следствие квалифицировало его действия как хулиганство, а не теракт или диверсию.
Командующий Пограничной службы принял решение о депортации украинца — его доставят к границе и передадут украинским пограничникам. Кроме того, ему запрещён въезд в Польшу и все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.