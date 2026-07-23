Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая - 23.07.2026 Украина.ру
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Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая
Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая - 23.07.2026 Украина.ру
Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая
Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его... Украина.ру, 23.07.2026
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Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его напарник, будучи в мобильной огневой группе (МОГ), а также их машина попали под удар бандеровского "Хорнета". В итоге "Блатной" ранен, а его напарник нет – осколки прошли рядом. Чудом не взорвалась и канистра бензина, которая была в машине.
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видео, александр чаленко, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, минобороны рф, госпиталь, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, Минобороны РФ, госпиталь

Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая

16:07 23.07.2026
 
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Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его напарник, будучи в мобильной огневой группе (МОГ), а также их машина попали под удар бандеровского "Хорнета". В итоге "Блатной" ранен, а его напарник нет – осколки прошли рядом. Чудом не взорвалась и канистра бензина, которая была в машине.
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