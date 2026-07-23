https://ukraina.ru/20260723/popal-pod-khornet-zhiv-ostalsya-oskolki-vytaschili-no-pravaya-ruka-poka-nerabochaya-1081779297.html
Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая
Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая - 23.07.2026 Украина.ру
Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая
Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его... Украина.ру, 23.07.2026
2026-07-23T16:07
2026-07-23T16:07
2026-07-23T16:07
видео
александр чаленко
украина.ру
пво
бпла
атака бпла
минобороны рф
госпиталь
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Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его напарник, будучи в мобильной огневой группе (МОГ), а также их машина попали под удар бандеровского "Хорнета". В итоге "Блатной" ранен, а его напарник нет – осколки прошли рядом. Чудом не взорвалась и канистра бензина, которая была в машине.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, минобороны рф, госпиталь, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, Минобороны РФ, госпиталь