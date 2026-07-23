https://ukraina.ru/20260723/popal-pod-khornet-zhiv-ostalsya-oskolki-vytaschili-no-pravaya-ruka-poka-nerabochaya-1081779297.html

Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая

Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая - 23.07.2026 Украина.ру

Попал под "Хорнет": жив остался, осколки вытащили, но правая рука пока нерабочая

Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T16:07

2026-07-23T16:07

2026-07-23T16:07

видео

александр чаленко

украина.ру

пво

бпла

атака бпла

минобороны рф

госпиталь

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Раненный боец с позывным "Блатной", находясь на лечении в госпитале, рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, как он и его напарник, будучи в мобильной огневой группе (МОГ), а также их машина попали под удар бандеровского "Хорнета". В итоге "Блатной" ранен, а его напарник нет – осколки прошли рядом. Чудом не взорвалась и канистра бензина, которая была в машине.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, александр чаленко, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, минобороны рф, госпиталь, видео