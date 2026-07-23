https://ukraina.ru/20260723/infrastruktura-ne-nuzhna-ukraina-bogateet-ekonomistami-1081784231.html

Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"

Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами" - 23.07.2026 Украина.ру

Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"

Украинские комментаторы экономических тенденций нашли повод для оптимизма и благодарности за СВО. Об этом сообщает 23 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T19:57

2026-07-23T19:57

2026-07-23T19:57

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Инфраструктура для развития экономики Украине не нужна. Это следует из слов украинского "экономиста" Андрея Новака, который рад, что в бывшей УССР нынче уничтожено огромное количество объектов инфраструктуры."Я вам скажу грубые слова: Слава Богу, что Россия столь многое разрушила. Потому что иначе мы бы тащили дальше всё это старье, которое давно пора было самим разрушить и перестраивать на совершенно новых технологиях. Россия нам помогла в этом плане сделать очень многое", - заявил местный экономист."Загибаем пальцы: энергетика Украине не нужна, топливно-энергетический комплекс не нужен, промышленные производства тоже не нужны. А бандеровцы ничего нового строить не умеют, судя по истории нэзалэжности", - отметили в комментарии авторы тг-канала.Андрей Яремович Новак известен как общественный деятель, председатель Комитета экономистов Украины и автор книги "Как поднять украинскую экономику".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, усср, нафтогаз, укрнафта, кабмин, украина.ру, экономист, бывший ссср, деградация