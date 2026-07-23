Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами" - 23.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260723/infrastruktura-ne-nuzhna-ukraina-bogateet-ekonomistami-1081784231.html
Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"
Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами" - 23.07.2026 Украина.ру
Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"
Украинские комментаторы экономических тенденций нашли повод для оптимизма и благодарности за СВО. Об этом сообщает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-23T19:57
2026-07-23T19:57
новости
украина
россия
усср
нафтогаз
укрнафта
кабмин
украина.ру
экономист
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_0:62:1242:761_1920x0_80_0_0_14f7116e0679ec132c9f8e8a5f23fb08.jpg
Инфраструктура для развития экономики Украине не нужна. Это следует из слов украинского "экономиста" Андрея Новака, который рад, что в бывшей УССР нынче уничтожено огромное количество объектов инфраструктуры."Я вам скажу грубые слова: Слава Богу, что Россия столь многое разрушила. Потому что иначе мы бы тащили дальше всё это старье, которое давно пора было самим разрушить и перестраивать на совершенно новых технологиях. Россия нам помогла в этом плане сделать очень многое", - заявил местный экономист."Загибаем пальцы: энергетика Украине не нужна, топливно-энергетический комплекс не нужен, промышленные производства тоже не нужны. А бандеровцы ничего нового строить не умеют, судя по истории нэзалэжности", - отметили в комментарии авторы тг-канала.Андрей Яремович Новак известен как общественный деятель, председатель Комитета экономистов Украины и автор книги "Как поднять украинскую экономику".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
усср
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_73:0:1169:822_1920x0_80_0_0_76a30bf95c15590ed5577dd2058d8178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, усср, нафтогаз, укрнафта, кабмин, украина.ру, экономист, бывший ссср, деградация
Новости, Украина, Россия, УССР, Нафтогаз, Укрнафта, Кабмин, Украина.ру, экономист, бывший СССР, деградация

Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"

19:57 23.07.2026
 
© Украина.руЭкономика Украины, коллаж
Экономика Украины, коллаж - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Украинские комментаторы экономических тенденций нашли повод для оптимизма и благодарности за СВО. Об этом сообщает 23 июля телеграм-канал Украина.ру
Инфраструктура для развития экономики Украине не нужна. Это следует из слов украинского "экономиста" Андрея Новака, который рад, что в бывшей УССР нынче уничтожено огромное количество объектов инфраструктуры.
"Я вам скажу грубые слова: Слава Богу, что Россия столь многое разрушила. Потому что иначе мы бы тащили дальше всё это старье, которое давно пора было самим разрушить и перестраивать на совершенно новых технологиях. Россия нам помогла в этом плане сделать очень многое", - заявил местный экономист.
"Загибаем пальцы: энергетика Украине не нужна, топливно-энергетический комплекс не нужен, промышленные производства тоже не нужны. А бандеровцы ничего нового строить не умеют, судя по истории нэзалэжности", - отметили в комментарии авторы тг-канала.
Андрей Яремович Новак известен как общественный деятель, председатель Комитета экономистов Украины и автор книги "Как поднять украинскую экономику".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУССРНафтогазУкрнафтаКабминУкраина.руэкономистбывший СССРдеградация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:56Украинские СМИ отрицают блокаду портов, но предупреждают о росте цен
21:52В Одессе переименовали улицу Ильфа и Петрова
21:51Удары нанесены по Лозовой в Харьковской области, Сумам и Сумской области
21:48В Чернигове военнослужащим передали бургер со взрывчаткой
21:47В Полтаве начался протест из-за повышения тарифов на воду
21:45В Житомире удар был нанесён по АЗС
21:41Российские средства ПВО за день сбили 172 украинских БПЛА
21:37Нефтегазовые доходы бюджета России в июле могут вырасти на 60 процентов
20:59В Курской области ранен мирный житель, в Новороссийске и Анапе объявлена угроза БПЛА
20:55В Днепропетровске и Луцке продолжаются протесты в поддержку Фёдорова
20:19Майор ВСУ связал увольнение Фёдорова с попытками перераспределить средства оборонных компаний
20:12Ракетный удар по Белгороду, британцы предложили пополнять ВСУ своими зеками. Новости СВО
19:57Инфраструктура не нужна: Украина богатеет "экономистами"
19:30Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу
19:29МИД России констатировал неонацизм, МИД Белоруссии сообщил Польше о теракте. Главные новости
19:13Наступление российских группировок, улары по портам Украины. Новости СВО
18:56Молодёжные медиа Херсонщины, ситуация в энергетике. 23 июля, вечерний эфир
18:39Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июля
18:08Украинца депортируют из Польши за срыв работы варшавского метро
17:59В Сумах полицейские и сотрудники ТЦК избили известного врача — СМИ
Лента новостейМолния