Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов - 23.07.2026 Украина.ру
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Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов
Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов - 23.07.2026 Украина.ру
Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов
В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" объясняем, почему экономический эгоизм отдельных стран упирается в политическую... Украина.ру, 23.07.2026
2026-07-23T17:13
2026-07-23T17:14
германия
россия
европа
ес
украина.ру
видео
федор лукьянов
греция
ядерное оружие
ядерная угроза
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" объясняем, почему экономический эгоизм отдельных стран упирается в политическую солидарность, которую уже нечем подкрепить. Кроме того, обсуждаем способность Германии создать ядерное оружие за год, готовность немцев пойти на этот шаг и вероятность запуска цепной реакции по всему миру:00:50 – Греция против санкций: трещина в ЕС;07:28 – Как эгоизм отдельных стран подрывает единство Европы;11:45 – Германия и её поиски пути к переговорам;18:10 – Ядерные амбиции ФРГ: за год до бомбы?26:00 – Как и почему перерождается Европа. *В материале упоминается ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещённое в России.Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
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германия, россия, европа, ес, украина.ру, видео, федор лукьянов, греция, ядерное оружие, ядерная угроза, санкции, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, видео
Германия, Россия, Европа, ЕС, Украина.ру, Видео, Федор Лукьянов, Греция, Ядерное оружие, ядерная угроза, санкции, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров

Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов

17:13 23.07.2026 (обновлено: 17:14 23.07.2026)
 
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" объясняем, почему экономический эгоизм отдельных стран упирается в политическую солидарность, которую уже нечем подкрепить. Кроме того, обсуждаем способность Германии создать ядерное оружие за год, готовность немцев пойти на этот шаг и вероятность запуска цепной реакции по всему миру:

00:50 – Греция против санкций: трещина в ЕС;
07:28 – Как эгоизм отдельных стран подрывает единство Европы;
11:45 – Германия и её поиски пути к переговорам;
18:10 – Ядерные амбиции ФРГ: за год до бомбы?
26:00 – Как и почему перерождается Европа.

*В материале упоминается ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещённое в России.

Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
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ГерманияРоссияЕвропаЕСУкраина.руВидеоФедор ЛукьяновГрецияЯдерное оружиеядерная угрозасанкциипереговорыновости переговоровитоги переговоров
 
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