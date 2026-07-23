https://ukraina.ru/20260723/yadernaya-germaniya-i-sanktsionnyy-tupik-es-k-chemu-gotovitsya-rossii-i-ukraine---lukyanov-1081781488.html

Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов

Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов - 23.07.2026 Украина.ру

Ядерная Германия и санкционный тупик ЕС. К чему готовиться России и Украине — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" объясняем, почему экономический эгоизм отдельных стран упирается в политическую... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T17:13

2026-07-23T17:13

2026-07-23T17:14

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ядерная угроза

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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" объясняем, почему экономический эгоизм отдельных стран упирается в политическую солидарность, которую уже нечем подкрепить. Кроме того, обсуждаем способность Германии создать ядерное оружие за год, готовность немцев пойти на этот шаг и вероятность запуска цепной реакции по всему миру:00:50 – Греция против санкций: трещина в ЕС;07:28 – Как эгоизм отдельных стран подрывает единство Европы;11:45 – Германия и её поиски пути к переговорам;18:10 – Ядерные амбиции ФРГ: за год до бомбы?26:00 – Как и почему перерождается Европа. *В материале упоминается ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещённое в России.Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.

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