https://ukraina.ru/20260723/nastuplenie-rossiyskikh-gruppirovok-ulary-po-portam-ukrainy-novosti-svo-1081783287.html

Наступление российских группировок, улары по портам Украины. Новости СВО

Наступление российских группировок, улары по портам Украины. Новости СВО - 23.07.2026 Украина.ру

Наступление российских группировок, улары по портам Украины. Новости СВО

Армия России освобождает новые населённые пункты в то время, как командование ВСУ заверяет в своём "наступлении". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 23 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-23T19:13

2026-07-23T19:13

2026-07-23T19:13

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081397975_0:211:2890:1837_1920x0_80_0_0_39cf06cb434b980dda84b51e17d1e210.jpg

🟥 Российские войска вошли в Алексеево-Дружковку и прошли Осыково, передает телеграм-канал "Шепот Фронта";🟥 Более 8,3 тыс жителей Донбасса погибли от агрессии Киева с 2014 года, заявил председатель Следственного комитета РФ;🟥 ВС РФ в порту Южный Одесской области поразили объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения ГСМ, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Сообщается о прилетах по целям в Житомирской области и в Запорожье, а также в Николаеве;🟥 Опубликованы новые кадры пораженных в результате атаки ВС России складов ВСУ в Павлограде. Их ВСУ использовали для сборки и хранения своих беспилотников;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Местные ресурсы подтверждают прилет ФАБов по объектам ВСУ в черте города🟥 С юго-запада на Славянск и Краматорск наступает группировка "Центр", бойцы которой взламывают линию обороны ВСУ на линии Шевченко – Белицкое на Добропольском направлении. Группировка "Юг" ВС России после освобождения Константиновки давит в направлении Дружковки. Бойцы Добровольческого корпуса Армии России работают восточнее— на западном берегу канала "Северский Донец – Донбасс", передает канал "Фронтовая птичка".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия подсчитала жертвы, Кабмин Украины как пожарная команда. Итоги 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, кабмин, следственный комитет