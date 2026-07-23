https://ukraina.ru/20260723/itogi-230726-zelenskiy-teryaet-kontrol-lavrov-vstretilsya-s-rubio-nato-idet-k-granitsam-rf-1081780810.html

Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ

Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ - 23.07.2026 Украина.ру

Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: политический кризис на Украине продолжает набирать обороты. По данным The Guardian, давление на Зеленского усиливается:... Украина.ру, 23.07.2026

2026-07-23T16:34

2026-07-23T16:34

2026-07-23T16:34

видео

украина

россия

донбасс

сергей лавров

марко рубио

владимир зеленский

нато

the guardian

вооруженные силы украины

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: политический кризис на Украине продолжает набирать обороты. По данным The Guardian, давление на Зеленского усиливается: сторонники Михаила Федорова готовят новые протесты и требуют вернуть его в кресло министра обороны. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый оказался в центре скандала после резких высказываний о жителях Донбасса. Тем временем Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС, а Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле, обсудив перспективы урегулирования конфликта. Эстония объявила о строительстве новой военной базы НАТО всего в нескольких километрах от российской границы. Об этих и других главных событиях дня — в новом выпуске "Итогов дня".

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