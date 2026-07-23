https://ukraina.ru/20260723/itogi-230726-zelenskiy-teryaet-kontrol-lavrov-vstretilsya-s-rubio-nato-idet-k-granitsam-rf-1081780810.html
Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ
Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ - 23.07.2026 Украина.ру
Итоги 23.07.26: Зеленский теряет контроль, Лавров встретился с Рубио, НАТО идет к границам РФ
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: политический кризис на Украине продолжает набирать обороты. По данным The Guardian, давление на Зеленского усиливается:... Украина.ру, 23.07.2026
2026-07-23T16:34
2026-07-23T16:34
2026-07-23T16:34
видео
украина
россия
донбасс
сергей лавров
марко рубио
владимир зеленский
нато
the guardian
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081780140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ea056e992b5b2dd0f65d4b764de79b6.png
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: политический кризис на Украине продолжает набирать обороты. По данным The Guardian, давление на Зеленского усиливается: сторонники Михаила Федорова готовят новые протесты и требуют вернуть его в кресло министра обороны. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый оказался в центре скандала после резких высказываний о жителях Донбасса. Тем временем Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС, а Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле, обсудив перспективы урегулирования конфликта. Эстония объявила о строительстве новой военной базы НАТО всего в нескольких километрах от российской границы. Об этих и других главных событиях дня — в новом выпуске "Итогов дня".
украина
россия
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081780140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c091ba3848b286fb35c8a808bd0b0862.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, донбасс, сергей лавров, марко рубио, владимир зеленский, нато, the guardian, вооруженные силы украины, новости переговоров, переговоры по украине 2026, видео
Видео, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Зеленский, НАТО, The Guardian, Вооруженные силы Украины, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026