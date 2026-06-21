https://ukraina.ru/20260621/v-krasnom-limane-idet-tyazhelyy-shturm-alekhin-pro-uspekhi-vs-rf-na-donbasse-i-v-sumskoy-oblasti-1080443985.html

В Красном Лимане идет тяжелый штурм: Алехин про успехи ВС РФ на Донбассе и в Сумской области

В Красном Лимане идет тяжелый штурм: Алехин про успехи ВС РФ на Донбассе и в Сумской области - 21.06.2026 Украина.ру

В Красном Лимане идет тяжелый штурм: Алехин про успехи ВС РФ на Донбассе и в Сумской области

В Сумской области продолжаются бои в Бачевске, Иволжанском и Писаревке, а "северяне" сбили свыше 210 беспилотников. На Купянско-Лиманском направлении в Красном Лимане идет тяжелый штурм, и ВСУ уже потеряли контроль над половиной города. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-21T04:45

2026-06-21T04:45

2026-06-21T04:45

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Говоря о ситуации в приграничье и на Купянско-Лиманском направлении, аналитик сообщил о боях в Сумской области и тяжелом штурме Красного Лимана.Алехин сообщил, что в Сумской области продолжаются бои в Бачевске и окрестностях населённого пункта. "Боестолкновения фиксируются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь", — уточнил эксперт. Боестолкновения также идут в лесных массивах около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей. "За прошедшие дни "северяне" сбили свыше 210 беспилотников самолетного типа, в том числе "Хорнеты", которыми враг пытался атаковать приграничные области России", — подчеркнул обозреватель.По информации Алехина, в Красном Лимане идет тяжелый штурм южных окраин, северо-западные уже контролируются армией России, согласно данным объективного контроля, передовая позиция ВС РФ зафиксирована на железнодорожной станции "Лиман".По словам эксперта, Украина признала, что 25-я армия ВС РФ провела успешные рейды в Красный Лиман, нарастила там группировку и установила контроль над Коммунальным, Центральным, Северным и Заводским районами. "Можно сказать, что ВСУ утратили контроль над половиной города", — констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

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