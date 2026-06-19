https://ukraina.ru/20260619/vetrenko-ob-informatsionnoy-podkormke-kieva-mechtakh-i-raskole-v-es-1080420245.html

Ветренко об информационной подкормке Киева, мечтах и расколе в ЕС

Ветренко об информационной подкормке Киева, мечтах и расколе в ЕС - 19.06.2026 Украина.ру

Ветренко об информационной подкормке Киева, мечтах и расколе в ЕС

Украина не сможет вступить в ЕС в ускоренном порядке. Соответствующий пункт по инициативе венгерской стороны был исключён из итогового документа первого дня... Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T16:50

2026-06-19T16:50

2026-06-19T16:51

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Украина не сможет вступить в ЕС в ускоренном порядке. Соответствующий пункт по инициативе венгерской стороны был исключён из итогового документа первого дня саммита Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.По его словам, добиться этого "было непросто", однако впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.По ряду других вопросов, в Евросоюзе консенсуса нет. Например, недавняя попытка главы Евросовета Антониу Кошты наладить неофициальный диалог с Москвой вызвала ярость у ряда лидеров, пишет газета Politico.Подробнее об украинской мечте и обстановке внутри Евросоюза рассказала доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

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