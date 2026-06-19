Журнал "Юность": от создания трендов и терминов до эксплуатации бренда
16:00 19.06.2026 (обновлено: 18:10 19.06.2026)
18 июня 1955 года вышел первый номер литературного журнала "Юность". В своей истории журнал дважды был рупором советских эпох – "оттепели" и "перестройки", – однако ныне остаётся лишь тенью своего величия
"Юность" без преувеличения можно назвать детищем "оттепели" – периода в советской истории, начавшегося после смерти Иосифа Сталина. Никита Хрущёв не только пытался перейти к более мягким методам управления, но также ослабил цензуру в искусстве. Сама эпоха получила название по роману Ильи Эренбурга "Оттепель", впервые напечатанному в журнале "Знамя" в мае 1954 года.
В СССР существовала система "толстых" литературных журналов, которые были главными площадками для публикации новой прозы, поэзии и критики. Они транслировали государственную политику, определяли литературный процесс и служили "окнами" для легального чтения во времена дефицита книг. К концу 1954 года советское руководство решило, что молодёжная аудитория нуждается в отельном литературном журнале.
15 декабря 1954 года о готовящемся выпуске журнала для советской молодежи под названием "Юность" впервые объявил на Втором всесоюзном съезде писателей поэт и литературный чиновник Алексей Сурков. Возглавить журнал должен был легендарный писатель Валентин Катаев. Членами редакционной коллегии журнала стали Ираклий Андроников, Виталий Горяев, Самуил Маршак, Григорий Медынский, Николай Носов, Мария Прилежаева и Виктор Розов.
Первый номер журнала вышел в свет 18 июня 1955 года тиражом в 100 тысяч экземпляров, и литературных открытий не содержал. Поэтому Катаев решил привлечь внимание публики к журналу переводами зарубежных произведений. Уже во втором номере "Юности" был напечатан перевод "Звёздных дневников Ийона Тихого" Станислава Лема, в том же номере началась публикация "Путешествия на “Кон-Тики”" Тура Хейердала, которая растянулась на четыре выпуска "Юности". Позже с целью популяризации журнала в "Юности" стали регулярно публиковать детективы и другие развлекательные произведения – типа "Незнайки на Луне" Николая Носова.
Создаётся впечатление, что Катаев попросту ждал прихода нового литературного поколения, заполняя страницы "Юности" собственным "Хуторком в степи" и беспроигрышной "Бронзовой птицей" Анатолия Рыбакова (вышли в журнале в 1956 году). Поколение уже стучалось в двери: ещё в 1955 году студент Литературного института Анатолий Гладилин принес в редакцию повесть "Хроника времён Виктора Подгурского". Но только летом 1956 года дочь Валентина Катаева прочла валявшуюся дома без движения рукопись и подсунула е отцу.
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"Хроника времён Виктора Подгурского" была напечатана в сентябрьском номере "Юности" в 1956 году, и вызвала шквал писем в редакцию, а также автору по месту учебы. Пошли диспуты в школах, вузах и на предприятиях. Это произведение стало одним из главных символов и литературных манифестов эпохи "оттепели", открыв дорогу для "молодёжной прозы". "Влюблённый неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма, и это произошло на страницах той самой ранней “Юности”, – писал позже Василий Аксёнов.
Сам Аксёнов появился на страницах "Юности" в июле 1959 года с рассказами "Наша Вера Ивановна" и "Асфальтовые дороги". К тому времени журнал был уже обласкан вниманием публики и партийного руководства – это произошло после публикации летом 1957-го повести "Продолжение легенды" Анатолия Кузнецова.
"Продолжение легенды" полумиллионным тиражом было напечатано в "Роман-газете" (1958), позже вышло пятью изданиями, по всей стране обсуждалось на комсомольских собраниях, было переведено на разные языки. Олег Ефремов и Маргарита Микаэлян поставили инсценировку повести в "Современнике" (1958), автора приняли в Союз писателей (1959).
На похоронах Маяковского: Михаил Файнзильберг, Валентин Катаев, Михаил Булгаков, Юрий Олеша, Иосиф Уткин. Фото Ильи Ильфа
На похоронах Маяковского: Михаил Файнзильберг, Валентин Катаев, Михаил Булгаков, Юрий Олеша, Иосиф Уткин. Фото Ильи Ильфа
Аксёнов, как и Кузнецов, стал одним из любимых авторов главреда "Юности". По легенде, при обсуждении в редакции ранних аксёновских рассказов Катаев будто бы сказал: "Он станет настоящим писателем. Замечательным. Дальше читать не буду. Мне ясно. Он – писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное". Как показала повесть Аксёнова "Коллеги" (1960, №6-7), Катаев не ошибся.
По этой повести устраивались читательские конференции и писались школьные сочинения, на "Мосфильме" полным ходом шли съемки одноименного фильма с Василием Ливановым, Василием Лановым и Олегом Анофриевым в главных ролях (вышел на экраны в 1962-м). Аксёнова по рекомендации Юрия Бондарева приняли в Союз писателей и ввели в редколлегию "Юности" – вместе с Евгением Евтушенко, который как раз напечатал в этом журнале свою поэму "Считайте меня коммунистом".
"Юность" не только задавала тренды, но и создавала термины: в декабрьском номере 1960 года вышла статья "Шестидесятники" Станислава Рассадина, вскоре ставшего заведующим отделом критики журнала.
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"Я не знал ни одного другого главного редактора, который был не только сам знаменит, но так обожал делать знаменитыми других", – вспоминал Евтушенко: "Он всех нас кормил и печатал, открыв заржавелый засов. Катаевские волчата, мы шли против лагерных псов".
В 1961 году у журнала появился логотип: литовский художник Стасис Красаускас нарисовал свою знаменитую весеннюю девушку. Катаев получил предложение возглавить "Литературную газету", ради чего даже вступил в КПСС. А когда назначение не состоялось, несмотря на усилия секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, Катаев практически перестал заниматься журнальными делами. Так что нашумевший роман Аксёнова "Звёздный билет" (1961, №6-7), стоивший Катаеву поста главреда "Юности", подписывал в печать его первый заместитель – Сергей Преображенский.
Начиная со "Звёздного билета", бунтарство "исповедальной", как её назвали, прозы "Юности" стало приобретать отчётливый западнический характер. Если экранизация "Звёздного билета" под нейтральным названием "Мой младший брат" всё-таки вышла в 1962-м, то отдельной книгой роман уже не вышел. Лидер комсомола Серей Павлов требовал разобраться со "звёздными мальчиками" и обвинял авторов журнала "в ревизионизме ленинизма и низкопоклонизме перед западнизмом". Начальник Главного политуправления Советской Армии генерал Епишев запретил в воинских частях выписывать, да и вообще читать злокозненный журнал.
© Фото : compronet.infoЮрий Масютин "Писатель Борис Полевой", 1953 год
© Фото : compronet.info
Юрий Масютин "Писатель Борис Полевой", 1953 год
В такой ситуации принял "Юность" Борис Полевой, заступивший в январе 1962-го на пост главного редактора. Но он не стал останавливать публикацию повести Юлиана Семенова "При исполнении служебных обязанностей", где речь шла о сталинском терроре.
Благодаря Полевому в "Юности" вышли такие знаковые для 1960-х публикации, как "До свидания, мальчики!" Бориса Балтера, "Апельсины из Марокко" Василия Аксенова, "Первый день Нового года" и "История одной компании" Анатолия Гладилина, стихотворение "Памяти Тициана Табидзе" Юнны Мориц, поэма "Моя родословная" Беллы Ахмадулиной, "Такое долгое детство" Андрея Битова, и многие другие – вплоть до "Бабьего Яра" Анатолия Кузнецова.
Когда Хрущёв обрушился на "шестидесятников", Полевой по своему обыкновению отстранился. Так что им самим пришлось либо писать повинные письма "дорогому Никите Сергеевичу", либо каяться с трибуны, как Евгений Евтушенко, или статьями в "Правде", как Эрнст Неизвестный и Василий Аксенов, либо имитировать свою "советскость" на страницах "Юности", как Андрей Вознесенский в поэме "Лонжюмо" или Белла Ахмадулина в повести "На сибирских дорогах".
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Именно "Юность" впервые познакомила читателей с уникальным для мира явлением – культурой самодеятельной песни, которая развилась в СССР. После статьи Аллы Гербер "О бардах и менестрелях" 1963 года слово "бард" плотно вошло в лексикон.
Сатира в "Юности" 1960-х отличалась афористичностью. Одним из любимых у читателей был раздел "Каков вопрос – таков ответ", в котором читателям отвечала "комсомолка и активистка" Галина Галкина. Фраза "если нельзя, но очень хочется, то можно" принадлежит именно Галкиной. Однако в реальности никакой Галки Галкиной не существовало – это персонаж, выдуманный Борисом Полевым. В разное время от ее лица писали Арканов, Славкин, Задорнов и другие сатирики "Юности".
Обложки "Юности" времён Полевого обладали стильной сдержанностью. С журналом охотно сотрудничали известные художники, среди которых были Илья Глазунов, Михаил Шемякин, Алексей Леонов.
Леонид Брежнев и Никита Хрущев
С приходом к власти Леонида Брежнева Полевой стал отдавать предпочтение качественным произведениям в советском духе, типа повести фронтовика Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" Требования к рукописям в журнале стали строже, в 1969 году из его редколлегии за небрежное отношение к своим обязанностям удалили Евтушенко и Аксенова, а вместо них ввели Владимира Амлинского и Анатолия Кузнецова.
Спустя несколько месяцев Кузнецов, отправившийся в Лондон для сбора материалов о II съезде РСДРП, неожиданно запросил там политическое убежище. Полевому пришлось каяться в близорукости и отмежевываться от своего фаворита, а гайки в журнальной политике затягивать ещё туже. В 1972 году первым заместителем Полевого стал номенклатурный поэт Андрей Дементьев, перебравшись в редакцию с поста замзавотделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.
Именно Дементьев возглавил журнал после смерти Полевого в 1981 году, и в журнале на несколько лет воцарился застой.
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Ситуация изменилась с началом "перестройки". В "Юности" сделали ставку на Юрия Полякова – писателя с таким же комсомольским прошлым, как у самого Дементьева и его заместителя Виктора Липатова. Нашумевшие повести Полякова "ЧП районного масштаба", "Работа над ошибками", "Сто дней до приказа" стали для советских людей одним из символов перестройки.
В ту пору в "Юности" также напечатали "Кроликов и удавов" Фазиля Искандера, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Владимира Войновича, на страницы журнала вернулся Аксёнов с "Золотой нашей Железкой" и "Островом Крымом". Раздел "Испытательный стенд" открыл широкой публике целое поколение поэтов "поколения дворников и сторожей". В 1991-м сенсацией стал опубликованный в "Юности" роман Энтони Бёрджеса "Заводной апельсин". Тираж "Юности" в 1989-90 годах превышал 3 млн экземпляров.
с крахом СССР и советской системы регулируемых цен на печать и распространение периодики журнал был обречён. Юрия Полякова, кандидатуру которого в свои сменщики проталкивал Дементьев, коллектив не принял. В итоге из редакции ушли и бунтовщики, основав "Новую Юность", и Дементьев, а журнал возглавил Виктор Липатов.
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В годы его руководства журнал выпал из "высшей лиги", хотя в нём ещё печатались произведения Эдуарда Лимонова, Юрия Нагибина, Владимира Орлова, Инны Лиснянской. В 1993-94 годах в "Юности" вышла "Московская сага" Аксёнова.
После смерти Липатова в 2007 году главным редактором "Юности" стал Валерий Дударев – поэт и публицист, обязан этому изданию своей популярностью. Однако восстановить авторский состав и репутацию журнала в литературной среде ему не удалось.
В 2018 году Дударев жаловался, что государство перевело "Юность" с баланса Министерства культуры в ведение Министерства связи, не выделяет журналу денег, и вообще люди, ведающие печатью, "часто плохо образованы и малограмотны": "недавно мне позвонил один крупный чиновник от печати в ранге заместителя министра и потребовал, чтобы мы передали наш зарегистрированный знаменитый товарный знак… фабрике по производству трусов и маек". С 2013 года в России действительно существует бренд одежды "Юность".
Незадолго до кончины Дударева в 2019 году журнал возглавил писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, вслед за которым в "Юность" пришла молодая и амбициозная редакция. Тираж журнала к тому времени упал до 3500 экземпляров, а сотрудникам редакции давно не платили зарплату.
"Юность" превратится в стартовую площадку для авторов-дебютантов: прозаиков, поэтов, критиков, драматургов. Авторы могут отправить свои произведения в редакцию онлайн, с 2022 года журнал проводит Литературную школу "Юности" в Переделкино и Комарово для молодых авторов, а с 2021-го – вручает премию имени Катаева за лучший рассказ.
Однако пока открытием новых литературных дарований команда Сергея Шаргунова похвастаться не может. В 2025 году победителем 5-го сезона премии имени Катаева признали рассказ Яны Вагнер "30-70", написанный вместе с нейросетью. Тогда же главред "Юности" заявил, что тираж журнала составляет 5 тысяч экземпляров.
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