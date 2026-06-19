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Журнал "Юность": от создания трендов и терминов до эксплуатации бренда

Журнал "Юность": от создания трендов и терминов до эксплуатации бренда - 19.06.2026 Украина.ру

Журнал "Юность": от создания трендов и терминов до эксплуатации бренда

18 июня 1955 года вышел первый номер литературного журнала "Юность". В своей истории журнал дважды был рупором советских эпох – "оттепели" и "перестройки", – однако ныне остаётся лишь тенью своего величия

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"Юность" без преувеличения можно назвать детищем "оттепели" – периода в советской истории, начавшегося после смерти Иосифа Сталина. Никита Хрущёв не только пытался перейти к более мягким методам управления, но также ослабил цензуру в искусстве. Сама эпоха получила название по роману Ильи Эренбурга "Оттепель", впервые напечатанному в журнале "Знамя" в мае 1954 года.В СССР существовала система "толстых" литературных журналов, которые были главными площадками для публикации новой прозы, поэзии и критики. Они транслировали государственную политику, определяли литературный процесс и служили "окнами" для легального чтения во времена дефицита книг. К концу 1954 года советское руководство решило, что молодёжная аудитория нуждается в отельном литературном журнале.15 декабря 1954 года о готовящемся выпуске журнала для советской молодежи под названием "Юность" впервые объявил на Втором всесоюзном съезде писателей поэт и литературный чиновник Алексей Сурков. Возглавить журнал должен был легендарный писатель Валентин Катаев. Членами редакционной коллегии журнала стали Ираклий Андроников, Виталий Горяев, Самуил Маршак, Григорий Медынский, Николай Носов, Мария Прилежаева и Виктор Розов.Первый номер журнала вышел в свет 18 июня 1955 года тиражом в 100 тысяч экземпляров, и литературных открытий не содержал. Поэтому Катаев решил привлечь внимание публики к журналу переводами зарубежных произведений. Уже во втором номере "Юности" был напечатан перевод "Звёздных дневников Ийона Тихого" Станислава Лема, в том же номере началась публикация "Путешествия на “Кон-Тики”" Тура Хейердала, которая растянулась на четыре выпуска "Юности". Позже с целью популяризации журнала в "Юности" стали регулярно публиковать детективы и другие развлекательные произведения – типа "Незнайки на Луне" Николая Носова.Создаётся впечатление, что Катаев попросту ждал прихода нового литературного поколения, заполняя страницы "Юности" собственным "Хуторком в степи" и беспроигрышной "Бронзовой птицей" Анатолия Рыбакова (вышли в журнале в 1956 году). Поколение уже стучалось в двери: ещё в 1955 году студент Литературного института Анатолий Гладилин принес в редакцию повесть "Хроника времён Виктора Подгурского". Но только летом 1956 года дочь Валентина Катаева прочла валявшуюся дома без движения рукопись и подсунула е отцу."Хроника времён Виктора Подгурского" была напечатана в сентябрьском номере "Юности" в 1956 году, и вызвала шквал писем в редакцию, а также автору по месту учебы. Пошли диспуты в школах, вузах и на предприятиях. Это произведение стало одним из главных символов и литературных манифестов эпохи "оттепели", открыв дорогу для "молодёжной прозы". "Влюблённый неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма, и это произошло на страницах той самой ранней “Юности”, – писал позже Василий Аксёнов.Сам Аксёнов появился на страницах "Юности" в июле 1959 года с рассказами "Наша Вера Ивановна" и "Асфальтовые дороги". К тому времени журнал был уже обласкан вниманием публики и партийного руководства – это произошло после публикации летом 1957-го повести "Продолжение легенды" Анатолия Кузнецова."Продолжение легенды" полумиллионным тиражом было напечатано в "Роман-газете" (1958), позже вышло пятью изданиями, по всей стране обсуждалось на комсомольских собраниях, было переведено на разные языки. Олег Ефремов и Маргарита Микаэлян поставили инсценировку повести в "Современнике" (1958), автора приняли в Союз писателей (1959).Аксёнов, как и Кузнецов, стал одним из любимых авторов главреда "Юности". По легенде, при обсуждении в редакции ранних аксёновских рассказов Катаев будто бы сказал: "Он станет настоящим писателем. Замечательным. Дальше читать не буду. Мне ясно. Он – писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное". Как показала повесть Аксёнова "Коллеги" (1960, №6-7), Катаев не ошибся.По этой повести устраивались читательские конференции и писались школьные сочинения, на "Мосфильме" полным ходом шли съемки одноименного фильма с Василием Ливановым, Василием Лановым и Олегом Анофриевым в главных ролях (вышел на экраны в 1962-м). Аксёнова по рекомендации Юрия Бондарева приняли в Союз писателей и ввели в редколлегию "Юности" – вместе с Евгением Евтушенко, который как раз напечатал в этом журнале свою поэму "Считайте меня коммунистом"."Юность" не только задавала тренды, но и создавала термины: в декабрьском номере 1960 года вышла статья "Шестидесятники" Станислава Рассадина, вскоре ставшего заведующим отделом критики журнала."Я не знал ни одного другого главного редактора, который был не только сам знаменит, но так обожал делать знаменитыми других", – вспоминал Евтушенко: "Он всех нас кормил и печатал, открыв заржавелый засов. Катаевские волчата, мы шли против лагерных псов".В 1961 году у журнала появился логотип: литовский художник Стасис Красаускас нарисовал свою знаменитую весеннюю девушку. Катаев получил предложение возглавить "Литературную газету", ради чего даже вступил в КПСС. А когда назначение не состоялось, несмотря на усилия секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, Катаев практически перестал заниматься журнальными делами. Так что нашумевший роман Аксёнова "Звёздный билет" (1961, №6-7), стоивший Катаеву поста главреда "Юности", подписывал в печать его первый заместитель – Сергей Преображенский.Начиная со "Звёздного билета", бунтарство "исповедальной", как её назвали, прозы "Юности" стало приобретать отчётливый западнический характер. Если экранизация "Звёздного билета" под нейтральным названием "Мой младший брат" всё-таки вышла в 1962-м, то отдельной книгой роман уже не вышел. Лидер комсомола Серей Павлов требовал разобраться со "звёздными мальчиками" и обвинял авторов журнала "в ревизионизме ленинизма и низкопоклонизме перед западнизмом". Начальник Главного политуправления Советской Армии генерал Епишев запретил в воинских частях выписывать, да и вообще читать злокозненный журнал.В такой ситуации принял "Юность" Борис Полевой, заступивший в январе 1962-го на пост главного редактора. Но он не стал останавливать публикацию повести Юлиана Семенова "При исполнении служебных обязанностей", где речь шла о сталинском терроре.Благодаря Полевому в "Юности" вышли такие знаковые для 1960-х публикации, как "До свидания, мальчики!" Бориса Балтера, "Апельсины из Марокко" Василия Аксенова, "Первый день Нового года" и "История одной компании" Анатолия Гладилина, стихотворение "Памяти Тициана Табидзе" Юнны Мориц, поэма "Моя родословная" Беллы Ахмадулиной, "Такое долгое детство" Андрея Битова, и многие другие – вплоть до "Бабьего Яра" Анатолия Кузнецова.Когда Хрущёв обрушился на "шестидесятников", Полевой по своему обыкновению отстранился. Так что им самим пришлось либо писать повинные письма "дорогому Никите Сергеевичу", либо каяться с трибуны, как Евгений Евтушенко, или статьями в "Правде", как Эрнст Неизвестный и Василий Аксенов, либо имитировать свою "советскость" на страницах "Юности", как Андрей Вознесенский в поэме "Лонжюмо" или Белла Ахмадулина в повести "На сибирских дорогах".Именно "Юность" впервые познакомила читателей с уникальным для мира явлением – культурой самодеятельной песни, которая развилась в СССР. После статьи Аллы Гербер "О бардах и менестрелях" 1963 года слово "бард" плотно вошло в лексикон.Сатира в "Юности" 1960-х отличалась афористичностью. Одним из любимых у читателей был раздел "Каков вопрос – таков ответ", в котором читателям отвечала "комсомолка и активистка" Галина Галкина. Фраза "если нельзя, но очень хочется, то можно" принадлежит именно Галкиной. Однако в реальности никакой Галки Галкиной не существовало – это персонаж, выдуманный Борисом Полевым. В разное время от ее лица писали Арканов, Славкин, Задорнов и другие сатирики "Юности".Обложки "Юности" времён Полевого обладали стильной сдержанностью. С журналом охотно сотрудничали известные художники, среди которых были Илья Глазунов, Михаил Шемякин, Алексей Леонов.С приходом к власти Леонида Брежнева Полевой стал отдавать предпочтение качественным произведениям в советском духе, типа повести фронтовика Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" Требования к рукописям в журнале стали строже, в 1969 году из его редколлегии за небрежное отношение к своим обязанностям удалили Евтушенко и Аксенова, а вместо них ввели Владимира Амлинского и Анатолия Кузнецова.Спустя несколько месяцев Кузнецов, отправившийся в Лондон для сбора материалов о II съезде РСДРП, неожиданно запросил там политическое убежище. Полевому пришлось каяться в близорукости и отмежевываться от своего фаворита, а гайки в журнальной политике затягивать ещё туже. В 1972 году первым заместителем Полевого стал номенклатурный поэт Андрей Дементьев, перебравшись в редакцию с поста замзавотделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.Именно Дементьев возглавил журнал после смерти Полевого в 1981 году, и в журнале на несколько лет воцарился застой.Ситуация изменилась с началом "перестройки". В "Юности" сделали ставку на Юрия Полякова – писателя с таким же комсомольским прошлым, как у самого Дементьева и его заместителя Виктора Липатова. Нашумевшие повести Полякова "ЧП районного масштаба", "Работа над ошибками", "Сто дней до приказа" стали для советских людей одним из символов перестройки.В ту пору в "Юности" также напечатали "Кроликов и удавов" Фазиля Искандера, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Владимира Войновича, на страницы журнала вернулся Аксёнов с "Золотой нашей Железкой" и "Островом Крымом". Раздел "Испытательный стенд" открыл широкой публике целое поколение поэтов "поколения дворников и сторожей". В 1991-м сенсацией стал опубликованный в "Юности" роман Энтони Бёрджеса "Заводной апельсин". Тираж "Юности" в 1989-90 годах превышал 3 млн экземпляров.с крахом СССР и советской системы регулируемых цен на печать и распространение периодики журнал был обречён. Юрия Полякова, кандидатуру которого в свои сменщики проталкивал Дементьев, коллектив не принял. В итоге из редакции ушли и бунтовщики, основав "Новую Юность", и Дементьев, а журнал возглавил Виктор Липатов.В годы его руководства журнал выпал из "высшей лиги", хотя в нём ещё печатались произведения Эдуарда Лимонова, Юрия Нагибина, Владимира Орлова, Инны Лиснянской. В 1993-94 годах в "Юности" вышла "Московская сага" Аксёнова.После смерти Липатова в 2007 году главным редактором "Юности" стал Валерий Дударев – поэт и публицист, обязан этому изданию своей популярностью. Однако восстановить авторский состав и репутацию журнала в литературной среде ему не удалось.В 2018 году Дударев жаловался, что государство перевело "Юность" с баланса Министерства культуры в ведение Министерства связи, не выделяет журналу денег, и вообще люди, ведающие печатью, "часто плохо образованы и малограмотны": "недавно мне позвонил один крупный чиновник от печати в ранге заместителя министра и потребовал, чтобы мы передали наш зарегистрированный знаменитый товарный знак… фабрике по производству трусов и маек". С 2013 года в России действительно существует бренд одежды "Юность".Незадолго до кончины Дударева в 2019 году журнал возглавил писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, вслед за которым в "Юность" пришла молодая и амбициозная редакция. Тираж журнала к тому времени упал до 3500 экземпляров, а сотрудникам редакции давно не платили зарплату."Юность" превратится в стартовую площадку для авторов-дебютантов: прозаиков, поэтов, критиков, драматургов. Авторы могут отправить свои произведения в редакцию онлайн, с 2022 года журнал проводит Литературную школу "Юности" в Переделкино и Комарово для молодых авторов, а с 2021-го – вручает премию имени Катаева за лучший рассказ.Однако пока открытием новых литературных дарований команда Сергея Шаргунова похвастаться не может. В 2025 году победителем 5-го сезона премии имени Катаева признали рассказ Яны Вагнер "30-70", написанный вместе с нейросетью. Тогда же главред "Юности" заявил, что тираж журнала составляет 5 тысяч экземпляров.Пётр Столыпин был не только великим российским реформатором, но и жертвой нелепого теракта, вокруг которого до сих пор много инсинуаций. Подробнее - в материале "Русская расхлябанность, авось и небось": автор книги о Столыпине рассказал об убийстве реформатора

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