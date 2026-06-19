https://ukraina.ru/20260619/lishenie-zelenskogo-glavnogo-ordena-polshi-kak-globalnoe-poteplenie-1080387405.html

Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление

Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление - 19.06.2026 Украина.ру

Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление

Три недели назад польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши за героизацию УПА*. Но решение до сих пор не принято, что бьёт по самому Навроцкому.

2026-06-19T06:34

2026-06-19T06:34

2026-06-19T11:17

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владимир зеленский

кароль навроцкий

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вооруженные силы украины

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История с возможным лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши – начинает напоминать плохой сериал. Напомним, предложение об этом президент Польши Кароль Навроцкий озвучил еще 29 мая – через три дня после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание "героев УПА*". При этом в Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине, и эта этническая чистка официально признана геноцидом польского народа.Созванное Навроцким заседание капитулы (высшего руководящего органа) ордена Белого Орла, на котором был рассмотрен вопрос о лишении Зеленского этой награды, состоялось 8 июня. Однако какое решение там было принято, до сих пор неизвестно. Сообщение пресс-секретаря польского президента Рафала Леськевича было кратким: "Капитула высказала свое мнение президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время".При этом ни сам Навроцкий, ни другие члены капитулы ситуацию не комментировали. Судя по всему, к концу прошлой недели вал запросов от СМИ по этой теме в Канцелярию президента Польши зашкалил, и Рафал Леськевич 12 июня решил ответить на них в эфире консервативного телеканала Republika. Пресс-секретарь польского президента отметил, что Зеленский "принял это решение (о присвоении звания "героев УПА*" – прим.) хладнокровно и обдуманно". "Он, безусловно, прекрасно понимал, какую реакцию это вызовет в Польше. Именно это и произошло", – сказал Леськевич.Леськевич не дал прямого ответа на вопрос о решении капитулы ордена Белого Орла. "Дипломатия любит тишину. Президент Навроцкий точно сказал, что он сделает, если президент Зеленский не изменит своего мнения. Мы не можем смириться с такой ситуацией. Дипломатия руководствуется принципами взаимности, поэтому на это решение должен быть дан твердый ответ", – заявил он.На вопрос о том, пытался ли Зеленский провести "искренний" разговор с Навроцким, Леськевич ответил: "Со стороны президента Зеленского не было твердой попытки. Был визит главы его аппарата. Президент Зеленский должен был попытаться поговорить с президентом Навроцким. Этот разговор не состоялся. Но мы всё ещё ждем, позвонит ли президент Зеленский"."Президент „не трясёт портками“ перед кем бы то ни было. Просто подождём немного", – сказал Леськивич. По его мнению, время, оставшееся до принятия решения главой государства, можно использовать для "просвещения". "Мы постоянно говорим об УПА* и переносим эту дискуссию на международный уровень, где должны понять, почему это решение так негативно влияет на отношения Польши с Украиной. Не только символически, но и политически и социально. Это момент, который необходимо использовать, чтобы донести до наших союзников информацию о коренных причинах этой проблемы", – сказал он."Подождём ещё несколько дней. Давайте не поддаваться давлению. Президент наверняка не примет никакого решения до вылета в США", – отметил Леськевич, напомнив о том, что Навроцкий приглашён мероприятия по случаю дня рождения Дональда Трампа 14 июня.Каким образом связаны визит Навроцкого в США и лишение Зеленского польской награды, пресс-секретарь президента Польши не объяснил. Это вызвало ироническую реакцию не только на берегах Вислы. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила метания польского президента с известным мемом. "Рубрика "Галя, у нас отмена". Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшаве", – написала Захарова в своём телеграм-канале в понедельник, 15 июня.Глава МИД Польши Радослав Сикорский, у которого с Навроцким давний конфликт относительно назначения послов, прокомментировал непоследовательную позицию главы государства ещё жёстче. "У меня сложилось впечатление: он понял, что зашёл слишком далеко. Возможно, он осознал, что внешняя политика сложнее, чем кажется, и хотел бы на нее повлиять. В данном случае его влияние было бы значительным, но с последствиями для него лично. Было бы хорошо заранее спросить, какие последствия это (лишение Зеленского награды – прим.) может иметь для отношений между Польшей и Украиной, – а последствия были бы серьезными, поскольку это фактически положило бы конец возможности диалога между президентами. Однако я не получал такого запроса, у президента есть мой номер телефона, но он им не пользуется", – заявил Сикорский.В ответ Рафал Леськевич вечером в понедельник заявил, что позиция Кароля Навроцкого остаётся неизменной. "Мы дали украинской стороне несколько дней. Президент Зеленский должен принять решение, у него ещё есть время, но это подразделение не должно называться в честь "героев УПА*"", – сказал он.Пресс-секретарь президента Польши подчеркнул, что, по его мнению, решение Зеленского было "скандальным и неприемлемым", и такое "вообще не должно было произойти". Он добавил, что "это пощечина полякам". На вопрос о реакции украинской стороны он ответил, что на данный момент её "практически нет".Польские СМИ опубликовали слова Леськевича под заголовками типа "Президентский дворец выдвинул ультиматум Зеленскому", однако главу государства продолжили критиковать уже представители правого политического лагеря, голосами которого и был избран Навроцкий год назад.Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович, представитель партии "Право и Справедливость", выдвинувшей Навроцкого в президенты, в эфире радиостанции RMF FM заявил, что решение назвать воинскую часть именем "героев УПА*" было очень плохим, однако лишение Зеленского ордена стало бы "международным скандалом"."Мы выдвигаем ультиматум, требуем изменить название подразделения, и если они этого не сделают, мы отберём орден. Ничего не происходит, но мы орден не отбираем. Мы демонстрируем свою слабость. Президент Навроцкий показал себя мягкотелым. Он боится последствий, и не зря, потому что это был бы огромный международный скандал. Весь мир пришёл бы к выводу, что орден есть у Муссолини и у Шрёдера, а у Зеленского нет. Никто бы этого не понял", – сказал Чапутович 16 июня.По его мнению, "президент Навроцкий попал в ловушку, потому что каждое его решение по этому вопросу будет плохим". Если он не отберёт орден, то подвергнется критике со стороны собственного политического лагеря. Если же отберёт, это будет "деградацией имиджа Польши в мире". "Необходимы были решительные действия. Вероятно, ошибка президента заключалась в том, что кто-то внушил ему и польскому политикуму, что Зеленский отменит своё решение и изменит название. Мы в тупике", – считает Чапутович."Тот факт, что президент Зеленский не реагирует на ультиматум Польши об изменении названия подразделения, показывает, что он не воспринимает нас всерьез. Это очень печально, но такова реальность. Президент и правительство Польши должны принять меры, потому что наше положение значительно ухудшается", – заключил он.В тот же день вопрос возможного лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла затронул один лидеров националистической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Прошло более двух недель с тех пор, как президент Кароль Навроцкий анонсировал лишения президента Украины Зеленского ордена Белого Орла. Я не понимаю, что происходит. Если заявлено, что кого-то лишат ордена, его следует лишить. В противном случае это выставляет в крайне негативном свете как польское государство, так и польского президента", – заявил депутат Сейма в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. "Не выдвигайте угроз, если не собираетесь их осуществить", – подчеркнул Ментцен.Его коллега по партии, вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак, на вопрос издания DoRzeczy, есть ли ещё у него надежда на то, что Кароль Навроцкий лишит Владимира Зеленского ордена Белого Орла, 17 июня ответил, что следует терпеливо ждать решения президента."Это не тот вопрос, который меня особенно беспокоит. Я считаю, что орден следует отобрать. Предполагаю, что президент ждёт каких-то действий со стороны Украины. Если никаких действий не будет, решение будет принято. Таков мой прогноз. Однако я не знаю, что происходит за кулисами. Надеюсь, что компетентные люди от имени польского государства занимаются этим вопросом. Нам нужно спокойно дождаться результата", – сказал он.На замечание журналистов, что президент Кароль Навроцкий уже предоставил украинской стороне достаточно времени, и на вопрос о том, наблюдал ли он какие-либо жесты доброй воли со стороны Украины, сопредседатель "Конфедерации" ответил, что пока ничего подобного не видел, но главная проблема состоит в том, что "Польское государство уже много лет не может сформулировать свои интересы по отношению к украинской стороне".С другой стороны, председатель парламентской фракции "Конфедерации" в Сейме Гжегож Плачек уверен, что Кароль Навроцкий обязательно лишит Владимира Зеленского ордена Белого Орла. "Президент уже послал Киеву четкий политический сигнал, предоставив Украине возможность отменить свое позорное решение назвать воинскую часть именем "героев УПА*". Однако на данный момент нет никаких признаков того, что Украина намерена отменить это решение", – заявил политик 18 июня в комментарии изданию DoRzeczy."Более того, в последние дни на сайте Украинского института национальной памяти появилась информация о резне поляков в Гуте Пеняцкой, настаивающая на причастности к ней "немецких полицейских подразделений". Это доказывает, что Украина не только не отступает, но и фактически подливает масла в огонь и обостряет напряженность вокруг исторических вопросов. Думаю, это сообщение не ускользнуло от внимания президента Навроцкого. Чаша горечи просто переполнена. Поэтому я ожидаю и полон надежды, что президент вскоре примет правильное решение", – сказал лидер парламентской фракции "Конфедерации".Стоит отметить, что 18 июня многие польские СМИ опубликовало информацию о завершении первого этапа эксгумационных работ на территории бывшего польского села Гута Пеняцкая (ныне Львовская область). Этот населённый пункт был полностью уничтожен 28 февраля 1944 года боевиками УПА* и полицейскими подразделениями дивизии СС "Галичина". Через несколько дней издаваемая оккупационными властями украиноязычная газета "Львівські вісті" с немецкой педантичностью сообщила, что в ходе "акции пацификации" в Гуте Пеняцкой погибло 868 человек.Киев несколько десятилетий отказывал Варшаве в проведении эксгумации в Гуте Пеняцкой, и они начались только 12 июня 2026 года. В первые же дни была обнаружена огромная братская могила с фрагментами тел, беспорядочно похороненных в несколько слоёв. Несмотря на эту находку, теперь полякам нужно ждать нового разрешения, а сами работы будут продолжены не раньше лета следующего года.Большинство польских комментаторов уверено, что Кароль Навроцкий подпишет указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла накануне 11 июля, когда в Польше отмечается День памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой (так названа нынешняя Западная Украина).При этом, по прогнозам, решение будет принято после международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25-26 июня 2026 года, где Зеленский должен стать одним из главных действующих лиц. Другой вопрос, что киевский лидер может туда не приехать, опасаясь лишения ордена прямо в ходе мероприятия.Экс-глава польской дипломатии Яцек Чапутович в разговоре с журналистами прямо задался вопросом, как Владимир Зеленский будет себя чувствовать в Гданьске. "Хотим ли мы видеть там человека, которому грозит лишение ордена? Он обязательно приедет? Мы в затруднительном положении. Зачем нам вообще он нужен здесь? Правительство хотело бы, чтобы он приехал, потому что это крупнейшее геополитическое событие этого года, подчеркивающее важность наших отношений с Украиной", – сказал Чапутович.С другой стороны, для президента Польши конференция Гданьске явно не в приоритете. К тому же опросы показывают, что стойкое большинство поляков выступает за лишение Зеленского ордена Белого Орла.Согласно опубликованным 18 июня результатам исследования компании United Surveys, проведенного для издания Wirtualna Polska, 51,2% респондентов высказались за лишение киевского лидера польской награды, а против – лишь 35,5%. Среди оппозиционного правого электората 80 процентов респондентов поддерживают лишение Зеленского ордена Белого Орла. При этом сторонники правящего леволиберального лагеря выступают против такой меры – 53 процента из них выбрали такой вариант.Ни сам Кароль Навроцкий, ни представители его Канцелярии этот опрос пока не прокомментировали. Как образно отметил польский политолог, профессор Варшавского университета имени Стефана Вышинского Адам Велёмский, "лишение Зеленского ордена подобно глобальному потеплению – все о нём говорят, но никто его не видел".О том, как шел процесс обсуждения лишения ордена "Белый орел" в Польше - в статье Олега Хавича "Лишение Зеленского главного ордена Польши: много шума… и ничего" *организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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