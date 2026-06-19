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Без своего угла: миллионы украинцев платят за чужое жильё почти всю зарплату

Без своего угла: миллионы украинцев платят за чужое жильё почти всю зарплату - 19.06.2026 Украина.ру

Без своего угла: миллионы украинцев платят за чужое жильё почти всю зарплату

Расходы на аренду жилья и коммунальные услуги стали критической финансовой нагрузкой для значительной части украинцев, особенно для вынужденных переселенцев. Об этом 19 июня сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады Елену Шуляк

2026-06-19T13:04

2026-06-19T13:04

2026-06-19T13:04

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Согласно опросу, жильё арендуют 17% украинцев. Среди тех, кто после 24 февраля 2022 года переехал в другую область, доля арендаторов достигает 65%. Среди переместившихся в пределах своей области — 35%."Эти цифры показывают прямую связь между внутренним перемещением и потребностью в аренде. Для людей, которые лишились возможности жить в собственном доме, аренда часто становится долгосрочной реальностью", — заявила Шуляк.Финансовая нагрузка на арендаторов колоссальная: 36% тратят на жильё и коммуналку от 20% до 50% доходов, 28% — от 50% до 70%, а 16% — более 70% бюджета.В качестве решения предлагают развивать доступную аренду и социальное жильё, а также снизить налог для владельцев жилья, чтобы вывести рынок из тени. По словам Шуляк, нынешняя ставка налога в 23% слишком высока, и большинство сделок заключаются неофициально.Пока Киев просит у Запада миллиарды на оружие, миллионы украинцев выживают, отдавая почти весь доход за крышу над головой. Об этом – в материале Кризис в украинской коммунальной сфере достиг критической точки на сайте Украина.ру.

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новости, киев, запад, верховная рада, коммуналка, украина