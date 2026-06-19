https://ukraina.ru/20260619/belyaev-ob-itogakh-ramshtayna-po-ukraine-evropeyskikh-kreditakh-i-finansovom-predele-1080415749.html

Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе

Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе - 19.06.2026 Украина.ру

Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе

В ближайшее время Украина получит ракеты для ЗРС Patriot, а на кредитные европейские средства закупит ПЗРК Mistral и ракеты "воздух-воздух" Meteor – общая сумма Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T15:34

2026-06-19T15:34

2026-06-19T15:34

новости

украина

брюссель

киев

рамштайн

фсб

ракеты

пзрк

зрк patriot

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080415549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c94763bb1683c8cb38622a42d04b29d.png

В ближайшее время Украина получит ракеты для ЗРС Patriot, а на кредитные европейские средства закупит ПЗРК Mistral и ракеты "воздух-воздух" Meteor – общая сумма объявленной военной помощи на сегодняшнем заседании составляет около 4 млрд долларов. Такими стали итоги очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.Очевидно, что союзники Киева нацелены на продолжение боевых действий на Украине, хотя еще недавно якобы искали переговорщика для урегулирования конфликта.Диссонанс, политическую игру и реальные угрозы обсудили с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.

украина

брюссель

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брюссель, киев, рамштайн, фсб, ракеты, пзрк, зрк patriot, война, война на украине, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, оружие, военная помощь, военная помощь украине, видео