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Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе
Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе - 19.06.2026 Украина.ру
Беляев об итогах "Рамштайна" по Украине, европейских кредитах и финансовом пределе
В ближайшее время Украина получит ракеты для ЗРС Patriot, а на кредитные европейские средства закупит ПЗРК Mistral и ракеты "воздух-воздух" Meteor – общая сумма Украина.ру, 19.06.2026
2026-06-19T15:34
2026-06-19T15:34
2026-06-19T15:34
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В ближайшее время Украина получит ракеты для ЗРС Patriot, а на кредитные европейские средства закупит ПЗРК Mistral и ракеты "воздух-воздух" Meteor – общая сумма объявленной военной помощи на сегодняшнем заседании составляет около 4 млрд долларов. Такими стали итоги очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.Очевидно, что союзники Киева нацелены на продолжение боевых действий на Украине, хотя еще недавно якобы искали переговорщика для урегулирования конфликта.Диссонанс, политическую игру и реальные угрозы обсудили с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.
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