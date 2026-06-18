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В ЕС мечтают отомстить России за 1945 год - бывший депутат бундестага
В ЕС мечтают отомстить России за 1945 год - бывший депутат бундестага - 18.06.2026 Украина.ру
В ЕС мечтают отомстить России за 1945 год - бывший депутат бундестага
В Германии и других странах Европейского союза (ЕС) есть много политиков, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году, заявила бывший депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten
2026-06-18T09:59
2026-06-18T09:59
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Она напомнила о словах главы евродипломатии Каи Каллас, заявлявшей, что было бы неплохо, если бы Россия "стала меньше". Политик также привела слова члена ХДС Родериха Кизеветтера, призывавшего Европу "работать над капитуляцией России".Она подчеркнула, что такие планы могут обернуться "еще более масштабным самоуничтожением".Подробнее об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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В ЕС мечтают отомстить России за 1945 год - бывший депутат бундестага
09:59 18.06.2026 (обновлено: 10:00 18.06.2026)
В Германии и других странах Европейского союза (ЕС) есть много политиков, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году, заявила бывший депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten
Она напомнила о словах главы евродипломатии Каи Каллас, заявлявшей, что было бы неплохо, если бы Россия "стала меньше".
Политик также привела слова члена ХДС Родериха Кизеветтера, призывавшего Европу "работать над капитуляцией России".
"В заявлениях Каллас или Кизеветтера несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году. Это тон для очередной попытки захватить мировую власть", — сказала Дагделен.
Она подчеркнула, что такие планы могут обернуться "еще более масштабным самоуничтожением".
Подробнее об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.