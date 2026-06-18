https://ukraina.ru/20260618/ssha-nemedlenno-sokratyat-voennoe-prisutstvie-v-evrope---gensek-nato-1080366877.html

США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО

США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО - 18.06.2026 Украина.ру

США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО

США без промедления реализуют планы сокращения своего военного присутствия в Европе, заявил генсек НАТО Марк Рютте накануне заседания министров обороны альянса. Об этом 18 июня сообщает немецкая медиакомпания DW*

2026-06-18T15:25

2026-06-18T15:25

2026-06-18T15:25

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Рютте перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе "подчеркнул, что европейцам необходимо нарастить усилия, чтобы восполнить военный потенциал в сфере сдерживания". Из предыдущих заявлений генсека и других представителей НАТО следует, что Рютте говорил о противостоянии России."Если будет война, мы все выйдем на предел возможностей, чтобы убедиться, что сможем вести войну", - пояснил генсек военно-политического блока.По плану Nato Force Model в альянсе определяется, какие государства-члены должны держать наготове то или иное количество сил и возможностей, и как быстро они должны быть доступны. Накануне Рютте подтвердил, что США в дальнейшем будут держать в готовности меньший объем военных возможностей для сдерживания и обороны под командованием НАТО."Все это вертится вокруг НАТО 3.0. Более сильная Европа в более сильном НАТО, которую мы выстраиваем", - заявил Рютте журналистам. По его словам, некоторым европейским членам НАТО необходима "дополнительная работа" по милитаризации.На саммите в Гааге в июне 2025 года государства-члены НАТО договорились к 2035 году довести расходы на военные нужды до не менее 3,5% ВВП, а также дополнительно выделять 1,5% ВВП на военные расходы. Прежде целевой показатель составлял 2%.Военный министр США Пит Хегсет призвал всех членов НАТО выполнять согласованные цели по военным расходам. Он заявил, что многие страны выполняют обязательства, принятые на саммите НАТО в Гааге, но "некоторым предстоит сделать больше, и мы будем говорить об этом открыто".Хегсет в присутствии Рютте заявил, что считает "важным, чтобы друзья были честны друг с другом". Он подчеркнул значимость дальнейших инвестиций в "оборонно-промышленную базу" для защиты "американских интересов", а также "силы НАТО и наших союзников". Министры обороны военно-политического блока готовят в Брюсселе саммит НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре. В повестке - снижение участия США в Nato Force Model, дальнейшая поддержка Украины и другие темы.Рютте анонсировал участие Владимира Зеленского в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Зеленский накануне прибыл в Бельгию и вечером встречался с генсеком НАТО.Более полную цитату из выступления генсека НАТО на тему сокращения военного присутствия США в Европе приводит российское издание EADaily."Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита „Группы семи“ во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно", — цитирует EADaily заявление Рютте перед встречей министров обороны альянса.* содержится упоминание иностранного агента (Deutsche Welle (DW) (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)Накануне в новостях: Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённостьТакже на эту тему: Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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