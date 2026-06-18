https://ukraina.ru/20260618/ssha-nemedlenno-sokratyat-voennoe-prisutstvie-v-evrope---gensek-nato-1080366877.html
США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО
США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО - 18.06.2026 Украина.ру
США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО
США без промедления реализуют планы сокращения своего военного присутствия в Европе, заявил генсек НАТО Марк Рютте накануне заседания министров обороны альянса. Об этом 18 июня сообщает немецкая медиакомпания DW*
2026-06-18T15:25
2026-06-18T15:25
2026-06-18T15:25
новости
сша
европа
украина
рютте
пит хегсет
владимир зеленский
нато
рамштайн
военная помощь украине
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Рютте перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе "подчеркнул, что европейцам необходимо нарастить усилия, чтобы восполнить военный потенциал в сфере сдерживания". Из предыдущих заявлений генсека и других представителей НАТО следует, что Рютте говорил о противостоянии России."Если будет война, мы все выйдем на предел возможностей, чтобы убедиться, что сможем вести войну", - пояснил генсек военно-политического блока.По плану Nato Force Model в альянсе определяется, какие государства-члены должны держать наготове то или иное количество сил и возможностей, и как быстро они должны быть доступны. Накануне Рютте подтвердил, что США в дальнейшем будут держать в готовности меньший объем военных возможностей для сдерживания и обороны под командованием НАТО."Все это вертится вокруг НАТО 3.0. Более сильная Европа в более сильном НАТО, которую мы выстраиваем", - заявил Рютте журналистам. По его словам, некоторым европейским членам НАТО необходима "дополнительная работа" по милитаризации.На саммите в Гааге в июне 2025 года государства-члены НАТО договорились к 2035 году довести расходы на военные нужды до не менее 3,5% ВВП, а также дополнительно выделять 1,5% ВВП на военные расходы. Прежде целевой показатель составлял 2%.Военный министр США Пит Хегсет призвал всех членов НАТО выполнять согласованные цели по военным расходам. Он заявил, что многие страны выполняют обязательства, принятые на саммите НАТО в Гааге, но "некоторым предстоит сделать больше, и мы будем говорить об этом открыто".Хегсет в присутствии Рютте заявил, что считает "важным, чтобы друзья были честны друг с другом". Он подчеркнул значимость дальнейших инвестиций в "оборонно-промышленную базу" для защиты "американских интересов", а также "силы НАТО и наших союзников". Министры обороны военно-политического блока готовят в Брюсселе саммит НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре. В повестке - снижение участия США в Nato Force Model, дальнейшая поддержка Украины и другие темы.Рютте анонсировал участие Владимира Зеленского в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Зеленский накануне прибыл в Бельгию и вечером встречался с генсеком НАТО.Более полную цитату из выступления генсека НАТО на тему сокращения военного присутствия США в Европе приводит российское издание EADaily."Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита „Группы семи“ во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно", — цитирует EADaily заявление Рютте перед встречей министров обороны альянса.* содержится упоминание иностранного агента (Deutsche Welle (DW) (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)Накануне в новостях: Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённостьТакже на эту тему: Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Москву, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, украина, рютте, пит хегсет, владимир зеленский, нато, рамштайн, военная помощь украине, контактная группа
Новости, США, Европа, Украина, Рютте, Пит Хегсет, Владимир Зеленский, НАТО, Рамштайн, военная помощь Украине, Контактная группа
США "немедленно" сократят военное присутствие в Европе - генсек НАТО
США без промедления реализуют планы сокращения своего военного присутствия в Европе, заявил генсек НАТО Марк Рютте накануне заседания министров обороны альянса. Об этом 18 июня сообщает немецкая медиакомпания DW*
Рютте перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе "подчеркнул, что европейцам необходимо нарастить усилия, чтобы восполнить военный потенциал в сфере сдерживания".
Из предыдущих заявлений генсека и других представителей НАТО следует, что Рютте говорил о противостоянии России.
"Если будет война, мы все выйдем на предел возможностей, чтобы убедиться, что сможем вести войну", - пояснил генсек военно-политического блока.
По плану Nato Force Model в альянсе определяется, какие государства-члены должны держать наготове то или иное количество сил и возможностей, и как быстро они должны быть доступны.
Накануне Рютте подтвердил, что США в дальнейшем будут держать в готовности меньший объем военных возможностей для сдерживания и обороны под командованием НАТО.
"Все это вертится вокруг НАТО 3.0. Более сильная Европа в более сильном НАТО, которую мы выстраиваем", - заявил Рютте журналистам.
По его словам, некоторым европейским членам НАТО необходима "дополнительная работа" по милитаризации.
На саммите в Гааге в июне 2025 года государства-члены НАТО договорились к 2035 году довести расходы на военные нужды до не менее 3,5% ВВП, а также дополнительно выделять 1,5% ВВП на военные расходы. Прежде целевой показатель составлял 2%.
Военный министр США Пит Хегсет призвал всех членов НАТО выполнять согласованные цели по военным расходам. Он заявил, что многие страны выполняют обязательства, принятые на саммите НАТО в Гааге, но "некоторым предстоит сделать больше, и мы будем говорить об этом открыто".
Хегсет в присутствии Рютте заявил, что считает "важным, чтобы друзья были честны друг с другом". Он подчеркнул значимость дальнейших инвестиций в "оборонно-промышленную базу" для защиты "американских интересов", а также "силы НАТО и наших союзников".
Министры обороны военно-политического блока готовят в Брюсселе саммит НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре. В повестке - снижение участия США в Nato Force Model, дальнейшая поддержка Украины и другие темы.
Рютте анонсировал участие Владимира Зеленского в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Зеленский накануне прибыл в Бельгию и вечером встречался с генсеком НАТО.
Более полную цитату из выступления генсека НАТО на тему сокращения военного присутствия США в Европе приводит
российское издание EADaily.
"Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита „Группы семи“ во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно", — цитирует EADaily заявление Рютте перед встречей министров обороны альянса.
* содержится упоминание иностранного агента (Deutsche Welle (DW) (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)
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