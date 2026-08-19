Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов - 19.08.2026 Украина.ру
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Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов - 19.08.2026 Украина.ру
Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 12 аэропортов России. Об этом 19 августа сообщается в телеграм-канале ведомства
2026-08-19T08:24
2026-08-19T08:25
украина.ру
новости
росавиация
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ставрополь
нижний новгород
внуково
аэропорты
аэропорт
шереметьево
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Ограничения на взлёт и посадку самолётов в течение часа были сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода (7:18 мск), Внуково (7:25 мск), Шереметьево (7:33 мск), Калуги (7:34 мск), Оренбурга (7:40 мск), Бугульмы, Самары, Уфы (7:41 мск), Екатеринбурга (7:48 мск), Иваново (7:55 мск), Краснодара (8:16 мск).Продолжают оставаться закрытыми для полётов аэропорты Ярославля и Череповца.В 8:12 мск временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ставрополя.Ранее сообщалось, что Росавиация ночью закрыла для полётов 15 аэропортов, четыре возобновили работу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, Ставрополь, Нижний Новгород, Внуково, аэропорты, аэропорт, Шереметьево, Калужская область, Оренбург, Оренбургская область, Самара, Бугульма, Уфа, Екатеринбург, Краснодар, Ярославль, Череповец, ограничения

Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов

08:24 19.08.2026 (обновлено: 08:25 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСпоттинг в аэропорту Краснодара
Споттинг в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 12 аэропортов России. Об этом 19 августа сообщается в телеграм-канале ведомства
Ограничения на взлёт и посадку самолётов в течение часа были сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода (7:18 мск), Внуково (7:25 мск), Шереметьево (7:33 мск), Калуги (7:34 мск), Оренбурга (7:40 мск), Бугульмы, Самары, Уфы (7:41 мск), Екатеринбурга (7:48 мск), Иваново (7:55 мск), Краснодара (8:16 мск).
Продолжают оставаться закрытыми для полётов аэропорты Ярославля и Череповца.
В 8:12 мск временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ставрополя.
Ранее сообщалось, что Росавиация ночью закрыла для полётов 15 аэропортов, четыре возобновили работу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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