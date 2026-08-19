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Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов

Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов - 19.08.2026 Украина.ру

Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 12 аэропортов России. Об этом 19 августа сообщается в телеграм-канале ведомства

2026-08-19T08:24

2026-08-19T08:24

2026-08-19T08:25

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Ограничения на взлёт и посадку самолётов в течение часа были сняты в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода (7:18 мск), Внуково (7:25 мск), Шереметьево (7:33 мск), Калуги (7:34 мск), Оренбурга (7:40 мск), Бугульмы, Самары, Уфы (7:41 мск), Екатеринбурга (7:48 мск), Иваново (7:55 мск), Краснодара (8:16 мск).Продолжают оставаться закрытыми для полётов аэропорты Ярославля и Череповца.В 8:12 мск временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ставрополя.Ранее сообщалось, что Росавиация ночью закрыла для полётов 15 аэропортов, четыре возобновили работу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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