В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
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В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
Основной удар в приволжских регионах этой ночью пришёлся на Нижегородскую область, где силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА. Об этом губернатор Глеб Никитин утром 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-19T08:58
2026-08-19T08:58
украина.ру
россия
нижегородская область
ярославль
глеб никитин
минобороны рф
пво
бпла
бпла сегодня
атака бпла
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Глава региона отметил, что в отражении атаки принимали участие силы Минобороны РФ, Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН"."Отразили атаку 52 БПЛА на Нижегородскую область. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекление многоквартирного дома. Информация о нанесенном ущербе уточняется. На месте работают оперативные службы. Всем обязательно поможем!" — написал Никитин.Об успешном отражении атаки беспилотников на Ярославскую область сообщил губернатор Михаил Евраев."Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все четыре беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект", — написал глав региона в канале на платформе "Макс".Он также проинформировал, что движение из Ярославля в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за опасности удара БПЛА, восстановлено, перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги снято."В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", — добавил Евраев.Ранее сообщалось, что аэропорты Ярославля и Череповца остаются закрытыми для полётов. Подробнее - в публикации Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, нижегородская область, ярославль, глеб никитин, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, росгвардия, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Нижегородская область, Ярославль, Глеб Никитин, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, Росгвардия, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА

08:58 19.08.2026
 
© РИА Новости . Валентин КапустинЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Валентин Капустин
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Основной удар в приволжских регионах этой ночью пришёлся на Нижегородскую область, где силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА. Об этом губернатор Глеб Никитин утром 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Глава региона отметил, что в отражении атаки принимали участие силы Минобороны РФ, Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН".
"Отразили атаку 52 БПЛА на Нижегородскую область. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекление многоквартирного дома. Информация о нанесенном ущербе уточняется. На месте работают оперативные службы. Всем обязательно поможем!" — написал Никитин.
Об успешном отражении атаки беспилотников на Ярославскую область сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все четыре беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект", — написал глав региона в канале на платформе "Макс".
Он также проинформировал, что движение из Ярославля в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за опасности удара БПЛА, восстановлено, перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги снято.
"В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", — добавил Евраев.
Ранее сообщалось, что аэропорты Ярославля и Череповца остаются закрытыми для полётов. Подробнее - в публикации Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов.
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