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В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА

В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру

В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА

Основной удар в приволжских регионах этой ночью пришёлся на Нижегородскую область, где силы ПВО сбили 52 украинских БПЛА. Об этом губернатор Глеб Никитин утром 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-19T08:58

2026-08-19T08:58

2026-08-19T08:58

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Глава региона отметил, что в отражении атаки принимали участие силы Минобороны РФ, Росгвардии и бойцы отряда "Барс НН"."Отразили атаку 52 БПЛА на Нижегородскую область. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекление многоквартирного дома. Информация о нанесенном ущербе уточняется. На месте работают оперативные службы. Всем обязательно поможем!" — написал Никитин.Об успешном отражении атаки беспилотников на Ярославскую область сообщил губернатор Михаил Евраев."Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все четыре беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект", — написал глав региона в канале на платформе "Макс".Он также проинформировал, что движение из Ярославля в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за опасности удара БПЛА, восстановлено, перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги снято."В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", — добавил Евраев.Ранее сообщалось, что аэропорты Ярославля и Череповца остаются закрытыми для полётов. Подробнее - в публикации Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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