Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России - 19.08.2026 Украина.ру
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Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России - 19.08.2026 Украина.ру
Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
Швеция намерена поставить Киеву истребители Gripen, но это не поможет преступному режиму, цели СВО будут достигнуты в любом случае, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Об этом 19 августа пишет РИА Новости
2026-08-19T07:54
2026-08-19T07:56
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новости
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Поставку Украине 32 боевых самолётов в июле подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом 16 новых моделей Gripen Е планируется продать, а ещё 16 списанных истребителей Gripen устаревших модификаций передадут в дар."Что касается вопроса о том, поможет ли Украине получение шведских боевых самолетов, то можно не сомневаться — цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты", — сказал Беляев.По словам главы российской дипмиссии, у Украины нет денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей, хотя ранее говорилось о планах по продаже Киеву до 150 самолётов.Беляев подчеркнул, что шведы хотели бы сами получать прибыль с этой сделки, а не оплачивать оснащение украинских ВВС. Поэтому и Стокгольм и Киев заинтересованы использовать для оплаты истребителей замороженные в Европе российские активы."Схема, понятное дело, мошенническая, реализовать ее пока не получается", — отметил посол.Он напомнил, что кредит ЕС и средства Великобритании позволяют начать поставку 16 новых истребителей Gripen ориентировочно в 2030 году."Чтобы закрепить эту сделку за собой, шведы намерены передать Киеву в 2027 году столько же старых самолетов, которые снимаются с вооружения ВВС Швеции в связи с заменой на новые модификации. Правда, Saab постоянно отстает от графика с их поставкой", — добавил Беляев.Gripen E является флагманским лёгким многоцелевым истребителем компании Saab с двигателем General Electric F414 и увеличенным на 30% по сравнению с базовой моделью запасом топлива. Максимальная скорость — до 2,4 тыс. км/ч, боевой радиус — 1,3 тыс. км. Он оснащён современной авионикой, системами, построенными по модульному принципу. Истребитель способен взлетать с коротких полос (800 м) и с автомобильных трасс. Его подготовка к новому вылету занимает 10 минут для воздушного боя и 20 минут — для ударов по наземным целям.30 июня главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E, которые будут переданы ВСУ в начале 2027 года.В начале июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, мид рф, посольство рф, посол, швеция, стокгольм (город), украина, киев, всу, вооруженные силы украины, ввс, истребитель, владимир зеленский, ес, великобритания, военная помощь украине, замороженные активы, мир без границ
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Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России

07:54 19.08.2026 (обновлено: 07:56 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Швеция намерена поставить Киеву истребители Gripen, но это не поможет преступному режиму, цели СВО будут достигнуты в любом случае, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Об этом 19 августа пишет РИА Новости
Поставку Украине 32 боевых самолётов в июле подтвердил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом 16 новых моделей Gripen Е планируется продать, а ещё 16 списанных истребителей Gripen устаревших модификаций передадут в дар.
"Что касается вопроса о том, поможет ли Украине получение шведских боевых самолетов, то можно не сомневаться — цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты", — сказал Беляев.
По словам главы российской дипмиссии, у Украины нет денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей, хотя ранее говорилось о планах по продаже Киеву до 150 самолётов.
Беляев подчеркнул, что шведы хотели бы сами получать прибыль с этой сделки, а не оплачивать оснащение украинских ВВС. Поэтому и Стокгольм и Киев заинтересованы использовать для оплаты истребителей замороженные в Европе российские активы.
"Схема, понятное дело, мошенническая, реализовать ее пока не получается", — отметил посол.
Он напомнил, что кредит ЕС и средства Великобритании позволяют начать поставку 16 новых истребителей Gripen ориентировочно в 2030 году.
"Чтобы закрепить эту сделку за собой, шведы намерены передать Киеву в 2027 году столько же старых самолетов, которые снимаются с вооружения ВВС Швеции в связи с заменой на новые модификации. Правда, Saab постоянно отстает от графика с их поставкой", — добавил Беляев.
Gripen E является флагманским лёгким многоцелевым истребителем компании Saab с двигателем General Electric F414 и увеличенным на 30% по сравнению с базовой моделью запасом топлива. Максимальная скорость — до 2,4 тыс. км/ч, боевой радиус — 1,3 тыс. км. Он оснащён современной авионикой, системами, построенными по модульному принципу. Истребитель способен взлетать с коротких полос (800 м) и с автомобильных трасс. Его подготовка к новому вылету занимает 10 минут для воздушного боя и 20 минут — для ударов по наземным целям.
30 июня главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E, которые будут переданы ВСУ в начале 2027 года.
В начале июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие".
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