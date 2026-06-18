Самолёт Smartavia рейса Сочи — Архангельск совершил аварийную посадку в Адлере - 18.06.2026 Украина.ру
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Самолёт Smartavia рейса Сочи — Архангельск совершил аварийную посадку в Адлере
Самолёт Smartavia рейса Сочи — Архангельск совершил аварийную посадку в Адлере - 18.06.2026 Украина.ру
Самолёт Smartavia рейса Сочи — Архангельск совершил аварийную посадку в Адлере
Самолёт Smartavia рейса Сочи - Архангельск, подавший аварийный сигнал над Чёрным морем, совершил благополучную посадку в сочинском аэропорту. Об этом авиакомпания в ночь на 18 июня сообщает в своём телеграм-канале
2026-06-18T00:27
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"Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении Smartavia."Самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск, благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. После взлёта экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета", — уточнили в компании.В Smartavia заверили, что для 125 пассажиров, которые находились на борту самолёта, будет организован перелет в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне. Самолёт Boeing 737-800, вынужденно вернувшийся в аэропорт вылета, будет осмотрен техническими специалистами.По информации РИА Новости, Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, сочи, черное море, ск рф, аэропорт, происшествия, авиация, перевозчики, аварийная посадка
Украина.ру, Новости, Россия, Сочи, Черное море, СК РФ, аэропорт, происшествия, авиация, перевозчики, аварийная посадка

Самолёт Smartavia рейса Сочи — Архангельск совершил аварийную посадку в Адлере

00:27 18.06.2026 (обновлено: 00:30 18.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Самолёт Smartavia рейса Сочи - Архангельск, подавший аварийный сигнал над Чёрным морем, совершил благополучную посадку в сочинском аэропорту. Об этом авиакомпания в ночь на 18 июня сообщает в своём телеграм-канале
"Посадка выполнена в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении Smartavia.
"Самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи — Архангельск, благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. После взлёта экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета", — уточнили в компании.
В Smartavia заверили, что для 125 пассажиров, которые находились на борту самолёта, будет организован перелет в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне. Самолёт Boeing 737-800, вынужденно вернувшийся в аэропорт вылета, будет осмотрен техническими специалистами.
По информации РИА Новости, Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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