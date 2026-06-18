Первый фильм о мариупольском драматическом театре. 18 июня, утренний эфир
12:29 18.06.2026 (обновлено: 15:12 18.06.2026)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Писатель-волонтёр Денис Сорокин приступил к съёмкам документального фильма о мариупольском драмтеатре. Гость: Денис Сорокин – писатель, волонтёр, член Союза детских и юношеских писателей России
* Новороссия – жемчужина России. О панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." и её авторе Франце Рубо. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Мы живем в России. Новые юридические возможности участников СВО и их семей. Гость: Александр Терновцов - юрист Комитета Семей Воинов Отечества
* Помогаем своим. "ДоброФонду" исполнилось 5 лет: что успели сделать, что в планах. Гость: Екатерина Сухинина – директор по развитию фонда социальных программ и проектов фонда
* Знакомьтесь, Россия. Приморский край – заповедник "Земля леопарда" Гость: Даниил Гончаров - специалист по связям с общественностью национального парка "Земля леопарда"
Подписывайся на