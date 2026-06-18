https://ukraina.ru/20260618/18-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080354946.html

Первый фильм о мариупольском драматическом театре. 18 июня, утренний эфир

Первый фильм о мариупольском драматическом театре. 18 июня, утренний эфир - 18.06.2026 Украина.ру

Первый фильм о мариупольском драматическом театре. 18 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-18T12:29

2026-06-18T12:29

2026-06-18T15:12

россия

новороссия

александр васильев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Писатель-волонтёр Денис Сорокин приступил к съёмкам документального фильма о мариупольском драмтеатре. Гость: Денис Сорокин – писатель, волонтёр, член Союза детских и юношеских писателей России* Новороссия – жемчужина России. О панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." и её авторе Франце Рубо. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук * Мы живем в России. Новые юридические возможности участников СВО и их семей. Гость: Александр Терновцов - юрист Комитета Семей Воинов Отечества* Помогаем своим. "ДоброФонду" исполнилось 5 лет: что успели сделать, что в планах. Гость: Екатерина Сухинина – директор по развитию фонда социальных программ и проектов фонда* Знакомьтесь, Россия. Приморский край – заповедник "Земля леопарда" Гость: Даниил Гончаров - специалист по связям с общественностью национального парка "Земля леопарда"

россия

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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