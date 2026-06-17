https://ukraina.ru/20260617/vsu-stremitelno-teryayut-mobilnost-boytsy-severa-vyzhigayut-bronetekhniku-v-kazachey-lopani--alekhin-1080311130.html

ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин

ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин - 17.06.2026 Украина.ру

ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин

Формирования ВСУ теряют мобильность у Казачьей Лопани из-за ударов российских дронов по бронетехнике. Потеря даже одной машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт и нарушает логистику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-06-17T13:33

2026-06-17T13:33

2026-06-17T13:35

новости

россия

геннадий алехин

вс рф

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063784_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fcf504ab272ead4f21b66a426458e058.jpg

Продолжая анализ ситуации под Казачьей Лопанью, эксперт объяснил, как российские операторы БПЛА подрывают логистику противника и уничтожают бронетехнику ВСУ."ВСУ теряют мобильность и лишаются возможности маневрировать у Казачьей Лопани. Бронеавтомобили используются противником для доставки личного состава, боеприпасов, оборудования и эвакуации раненых. Потеря даже одной такой машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт", — сообщил Алёхин.По информации эксперта, на днях северяне нанесли серию ударов по ВСУ в районе населенного пункта Новая Казачья в лесной зоне, связанной с обеспечением украинских оборонительных позиций в районе Казачьей Лопани. "Последовательное уничтожение транспорта на этом участке нарушает снабжение, затрудняет ротацию подразделений и ограничивает возможности ВСУ оперативно усиливать передовые рубежи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.

россия

харьков новости

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, геннадий алехин, вс рф, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, главные новости, главное, война, война на украине, бронетехника, спецоперация, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт