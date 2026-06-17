ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин - 17.06.2026 Украина.ру
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ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин
ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин - 17.06.2026 Украина.ру
ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин
Формирования ВСУ теряют мобильность у Казачьей Лопани из-за ударов российских дронов по бронетехнике. Потеря даже одной машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт и нарушает логистику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-06-17T13:33
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Продолжая анализ ситуации под Казачьей Лопанью, эксперт объяснил, как российские операторы БПЛА подрывают логистику противника и уничтожают бронетехнику ВСУ."ВСУ теряют мобильность и лишаются возможности маневрировать у Казачьей Лопани. Бронеавтомобили используются противником для доставки личного состава, боеприпасов, оборудования и эвакуации раненых. Потеря даже одной такой машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт", — сообщил Алёхин.По информации эксперта, на днях северяне нанесли серию ударов по ВСУ в районе населенного пункта Новая Казачья в лесной зоне, связанной с обеспечением украинских оборонительных позиций в районе Казачьей Лопани. "Последовательное уничтожение транспорта на этом участке нарушает снабжение, затрудняет ротацию подразделений и ограничивает возможности ВСУ оперативно усиливать передовые рубежи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
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ВСУ теряют мобильность: бойцы "Севера" выжигают бронетехнику в Казачьей Лопани — Алехин

13:33 17.06.2026 (обновлено: 13:35 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Формирования ВСУ теряют мобильность у Казачьей Лопани из-за ударов российских дронов по бронетехнике. Потеря даже одной машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт и нарушает логистику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Продолжая анализ ситуации под Казачьей Лопанью, эксперт объяснил, как российские операторы БПЛА подрывают логистику противника и уничтожают бронетехнику ВСУ.
"ВСУ теряют мобильность и лишаются возможности маневрировать у Казачьей Лопани. Бронеавтомобили используются противником для доставки личного состава, боеприпасов, оборудования и эвакуации раненых. Потеря даже одной такой машины создаёт дополнительную нагрузку на оставшийся транспорт", — сообщил Алёхин.
По информации эксперта, на днях северяне нанесли серию ударов по ВСУ в районе населенного пункта Новая Казачья в лесной зоне, связанной с обеспечением украинских оборонительных позиций в районе Казачьей Лопани.
"Последовательное уничтожение транспорта на этом участке нарушает снабжение, затрудняет ротацию подразделений и ограничивает возможности ВСУ оперативно усиливать передовые рубежи", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики и спецназ армии России ведут бои на окраинах Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
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