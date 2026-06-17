Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией" - 17.06.2026 Украина.ру
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Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"
Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией" - 17.06.2026 Украина.ру
Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"
В законодательстве постсоветской Украины пропишут наказания за "украинофобию". Об этом 17 июня сообщил тг-канал "ПолитНавигатор"
2026-06-17T19:14
2026-06-17T19:14
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Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о введении уголовной ответственности за украинофобию. Об этом на канале "Эспрессо" заявил депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, сообщает "ПолитНавигатор"."Украинское общество уже давно требовало наказания за украинофобию, тем более, что в законодательстве, которое касается антиимпериалистических пунктов нашей политики, этот термин "украинофобия" уже был выписан, но никакого наказания за это не было, - сказал он. - И, очевидно, если мы выделяем определенные нации и народы, теперь мы должны позаботиться об украинских народах, украинской нации - и наказывать за такие проявления. Тем более, что страны, которые находятся под угрозой, часто используют это".Украинский парламентарий также поделился наблюдениями из неназванных источников и расписался за украинское общество в целом."Мы видим, что русские на оккупированных территориях сжигают украинские книги, пытают людей за то, что они разговаривают на украинском языке. Такие проявления мы видим антиукраинские. И у нас, на Украине, на тех территориях, которые не являются и никогда не будут под контролем страны-агрессора, в условиях войны, когда Россия использует антиукраинство в гибридной войне, мы должны за это наказывать. Я в этом твердо убежден, как и украинское общество, которое поддержало эту инициативу", - сказал нардеп.Он сообщил также, что комитет поддержал уголовную ответственность за отрицание "голодомора".В апреле ВРУ зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности за украинофобиюСитуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии Больше новостей дня представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, крым, тарас шевченко, верховная рада, украина.ру, украинцы, украинские националисты, бывший ссср, законопроект
Новости, Россия, Украина, Крым, Тарас Шевченко, Верховная Рада, Украина.ру, украинцы, украинские националисты, бывший СССР, законопроект

Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"

19:14 17.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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В законодательстве постсоветской Украины пропишут наказания за "украинофобию". Об этом 17 июня сообщил тг-канал "ПолитНавигатор"
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о введении уголовной ответственности за украинофобию.
Об этом на канале "Эспрессо" заявил депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, сообщает "ПолитНавигатор".
"Украинское общество уже давно требовало наказания за украинофобию, тем более, что в законодательстве, которое касается антиимпериалистических пунктов нашей политики, этот термин "украинофобия" уже был выписан, но никакого наказания за это не было, - сказал он. - И, очевидно, если мы выделяем определенные нации и народы, теперь мы должны позаботиться об украинских народах, украинской нации - и наказывать за такие проявления. Тем более, что страны, которые находятся под угрозой, часто используют это".
Украинский парламентарий также поделился наблюдениями из неназванных источников и расписался за украинское общество в целом.

"Мы видим, что русские на оккупированных территориях сжигают украинские книги, пытают людей за то, что они разговаривают на украинском языке. Такие проявления мы видим антиукраинские. И у нас, на Украине, на тех территориях, которые не являются и никогда не будут под контролем страны-агрессора, в условиях войны, когда Россия использует антиукраинство в гибридной войне, мы должны за это наказывать. Я в этом твердо убежден, как и украинское общество, которое поддержало эту инициативу", - сказал нардеп.
Он сообщил также, что комитет поддержал уголовную ответственность за отрицание "голодомора".
В апреле ВРУ зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности за украинофобию
Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
Больше новостей дня представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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