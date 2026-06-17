https://ukraina.ru/20260617/ukrainskie-nardepy-gotovyatsya-golosovat-za-zakonoproekt-s-ukrainofobiey-1080328624.html

Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"

Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией" - 17.06.2026 Украина.ру

Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"

В законодательстве постсоветской Украины пропишут наказания за "украинофобию". Об этом 17 июня сообщил тг-канал "ПолитНавигатор"

2026-06-17T19:14

2026-06-17T19:14

2026-06-17T19:14

новости

россия

украина

крым

тарас шевченко

верховная рада

украина.ру

украинцы

украинские националисты

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059037425_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_00aea836e1daf453cddc05a16ffa67b7.jpg

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о введении уголовной ответственности за украинофобию. Об этом на канале "Эспрессо" заявил депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, сообщает "ПолитНавигатор"."Украинское общество уже давно требовало наказания за украинофобию, тем более, что в законодательстве, которое касается антиимпериалистических пунктов нашей политики, этот термин "украинофобия" уже был выписан, но никакого наказания за это не было, - сказал он. - И, очевидно, если мы выделяем определенные нации и народы, теперь мы должны позаботиться об украинских народах, украинской нации - и наказывать за такие проявления. Тем более, что страны, которые находятся под угрозой, часто используют это".Украинский парламентарий также поделился наблюдениями из неназванных источников и расписался за украинское общество в целом."Мы видим, что русские на оккупированных территориях сжигают украинские книги, пытают людей за то, что они разговаривают на украинском языке. Такие проявления мы видим антиукраинские. И у нас, на Украине, на тех территориях, которые не являются и никогда не будут под контролем страны-агрессора, в условиях войны, когда Россия использует антиукраинство в гибридной войне, мы должны за это наказывать. Я в этом твердо убежден, как и украинское общество, которое поддержало эту инициативу", - сказал нардеп.Он сообщил также, что комитет поддержал уголовную ответственность за отрицание "голодомора".В апреле ВРУ зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности за украинофобиюСитуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии Больше новостей дня представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

крым

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, крым, тарас шевченко, верховная рада, украина.ру, украинцы, украинские националисты, бывший ссср, законопроект