Украинские нардепы готовятся голосовать за законопроект с "украинофобией"
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В законодательстве постсоветской Украины пропишут наказания за "украинофобию". Об этом 17 июня сообщил тг-канал "ПолитНавигатор"
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о введении уголовной ответственности за украинофобию.
Об этом на канале "Эспрессо" заявил депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, сообщает "ПолитНавигатор".
Об этом на канале "Эспрессо" заявил депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, сообщает "ПолитНавигатор".
"Украинское общество уже давно требовало наказания за украинофобию, тем более, что в законодательстве, которое касается антиимпериалистических пунктов нашей политики, этот термин "украинофобия" уже был выписан, но никакого наказания за это не было, - сказал он. - И, очевидно, если мы выделяем определенные нации и народы, теперь мы должны позаботиться об украинских народах, украинской нации - и наказывать за такие проявления. Тем более, что страны, которые находятся под угрозой, часто используют это".
Украинский парламентарий также поделился наблюдениями из неназванных источников и расписался за украинское общество в целом.
"Мы видим, что русские на оккупированных территориях сжигают украинские книги, пытают людей за то, что они разговаривают на украинском языке. Такие проявления мы видим антиукраинские. И у нас, на Украине, на тех территориях, которые не являются и никогда не будут под контролем страны-агрессора, в условиях войны, когда Россия использует антиукраинство в гибридной войне, мы должны за это наказывать. Я в этом твердо убежден, как и украинское общество, которое поддержало эту инициативу", - сказал нардеп.
"Мы видим, что русские на оккупированных территориях сжигают украинские книги, пытают людей за то, что они разговаривают на украинском языке. Такие проявления мы видим антиукраинские. И у нас, на Украине, на тех территориях, которые не являются и никогда не будут под контролем страны-агрессора, в условиях войны, когда Россия использует антиукраинство в гибридной войне, мы должны за это наказывать. Я в этом твердо убежден, как и украинское общество, которое поддержало эту инициативу", - сказал нардеп.
Он сообщил также, что комитет поддержал уголовную ответственность за отрицание "голодомора".
Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
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