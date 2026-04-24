Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии - 24.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260424/ne-lyubish-borsch-i-movu-v-tyurmu-na-ukraine-sobirayutsya-prinyat-zakon-ob-ukrainofobii-1078229625.html
Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии - 24.04.2026 Украина.ру
Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
Не успели украинцы отойти от закона о наказании за антисемитизм, как Рада уже зарегистрировала новый законопроект. На этот раз - о введении уголовной ответственности за украинофобию
2026-04-24T06:10
2026-04-24T06:46
эксклюзив
украина
россия
киев
виктор ющенко
министерство культуры
рада
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058098941_0:59:2400:1409_1920x0_80_0_0_471aac1d22d22932b051bfa82b0dcf61.jpg
Проект предусматривает внесение изменений в 161-ю статью Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Автором документа выступил депутат от партии "Европейская солидарность", бывший телеведущий и журналист Николай Княжицкий.Очевидно, что носители "армовира" решили тоже поиметь свой гешефт, защищая мовнюков и нацистов в вышиванках, за оскорбление которых предусмотрен срок. А то что же выходит: Зеленский может наказывать порицателей Миндича, Шефира и других представителей древней нации, а копатели Черного моря пока остаются без прикрытия? А ведь на них в каждую минуту могут наброситься Маша и Медведь из российского мультсериала.И это не шутка: украинский Минкульт бьет тревогу и заявляет, что 71% украинцев не просто потребляют русскоязычный контент, а делают это ежедневно. Министр культуры Татьяна Бережная сослалась на данные исследования, которое проводилось в рамках подготовки создания украинского продукта "Тысячевесна" с бюджетом 4 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов).Особое беспокойство у чиновницы вызвал тот факт, что российский мультсериал "Маша и Медведь" в 2025 году собрал 800 миллионов просмотров. Это заезженная пластинка, но украинские шпрехенфюреры всех мастей любят козырять именно этим фактом, подводя под мультик серьезную идеологическую базу - мол, таким образом российская культура проникает в сознание украинских детей. Анализ музыки на cтриминговых платформах тоже свидетельствует о том, что украинцы слушают российских исполнителей и упорно не желают наслаждаться творчеством "Лелеки" и Монатика."Платформы работают по алгоритмам. TikTok, Instagram**, YouTube дают нам контент, который мы потребляем. Эту волну уже невозможно остановить", - негодует "министерка".При этом справиться с девятым валом русскоязычной продукции ни Минкульт, ни офис языкового омбудсмена не в состоянии. Не помогают новые учебники c глобусом Украины, где соседями Незалежной названы европейские страны вроде Польши, Румынии и Венгрии, но ни слова не говорится о границе с Россией и Белоруссией. Над этой слепотой посмеялся политолог Константин Бондаренко: "Это сто лет назад волны Атлантического океана разбивались о Шепетовку. Сейчас волны Тихого океана разбиваются о Конотоп, а волны Северного Ледовитого - о Житомир. Нет у нас соседей за Хутором Михайловским! Одни альбатросы и дельфины!". Сожжение книг Льва Толстого в сельских библиотеках (недавно в соцсетях распространилось видео с пылающей "Анной Карениной", которой не нашлось места на книжных полках в хуторской "книгарне") тоже не подстегнуло граждан к прочтению современных шедевров на мове из серии "Мой прапор записяв котик". А про переименование улиц и снос памятников и говорить не стоит, хотя русофобы стараются изо всех сил. Например, в Чернигове на днях сорвали с домов памятные таблички с именами Героев Советского Союза, летчиков-асов, которые жили и работали в областном центре: Николая Наумчика, Александра Карасева, Ростислава Ящука. Зато с помпой и пафосом присвоили безымянному переулку в Киеве имя "коменданта Майдана" и бывшего спикера ВР Андрея Парубия, которого застрелили в центре столицы в прошлом году.Массовая травля педагогов, осмелившихся говорить на русском языке, вообще стала притчей во языцех. Чего стоит только недавний случай в Одессе, где профессор национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке. Вся вина педагога заключалась в том, что он предложил студентам экзаменационные билеты на русском языке (в учебном заведении не работал принтер), в связи с чем на него пожаловался один из студентов. Была инициирована служебная проверка, после которой на профессора составили протокол о нарушении требований языкового законодательства и вышвырнули вон.Но повторим еще раз: все эти многолетние репрессии против русского языка и его носителей не дали никаких результатов. Три четверти жителей Украины как говорили и думали на русском, так и продолжают это делать. И никакими "зачистками библиотек" или навязанными песнями про Бандеру этого не изменить. Поэтому киевский режим и пошел на отчаянные меры - теперь за косой взгляд в сторону мовы и вышиванки будут сажать. Не хотели учить хуторской диалект и восхищаться трипольскими горшками - вас научат этому в тюрьме. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинских культуры и языка. Вдумайтесь, за одно только "игнорирование" галицкой "гвары" человеку могут сшить уголовное дело! А что значит пренебрежение этнокультурными признаками? За отказ есть борщ с салом и носить вышиванку могут наложить штраф или бросить в застенки. Или вот возьмем случай отъезда телеведущего Владимира Остапчука в Канаду: недавно он и его жена сообщили украинцам, что всем сердцем любят родину, но детей хотят воспитывать в Торонто. Обсуждать этот прецедент - преступление против Украины или нет? Ведь тут просматривается отрицание субъектности страны - если приглядеться. Или вот эти разговоры про коррупционеров в вышиванках - они дискредитируют Украину или как? А что такое отрицание украинской культуры, так и вообще непонятно. Вот отказ петь про батьку Бандеру - отрицание или как? А если сказать, что вся почти украинская литература сосредоточена сплошь на волах, глечиках и на борьбе за клочок земли, проще говоря, литература села, которая городскому жителю "не заходит", то как быть в этом случае? Кнутом и батогом прививать любовь к Ивану Франко и Нечуй-Левицкому?В общем, выходит, что законодательная инициатива парламентских "европейцев" не просто очередной проект, а попытка на законодательном уровне закрепить культурно-языковую лояльность. Более того, сделать ее юридической обязанностью. Парадокс ситуации в том, что происходит этот беспредел при власти, сформированной криворожским русскоязычным политиком. Но именно Зеленский, а не Ющенко или Порошенко* выстраивает сейчас модель жесткой культурной унификации и переводит Украину на рельсы этнокультурного государства. На этом фоне пчеловод Ющенко с его "кодом вышиванки" и трипольскими горшками выглядит куда большим демократом, чем обладатель премии четырех свобод.Тем не менее именно сейчас киевский режим начал штамповать законы о защите "настоящих украинцев". А почему? Да все просто: Киев начинает опасаться, что выстроенная Зеленским конструкция "одна мова - одна армия - одна церковь" начинает шататься, сова уже не натягивается на глобус Украины, а многолетние репрессии против русскоязычных граждан утратили свою актуальность. Поэтому понадобились более жесткие меры, которые, по мнению инициаторов закона, не только помогут выдавить из Украины те самые 70% потенциально опасных граждан, но и быстрее сформировать мононациональное государство, где все носят шаровары и ненавидят Россию. Пока же борцы с украинофобией опасаются, что в случае возможных перемен первыми на вилы начнут поднимать нациков. Вот и пытаются с помощью законов добиться быстрой смены культурной идетичности. Но вот получится ли - большой вопрос.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Соцсеть, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФО других особенностях украинской языковой политики - в с статье Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058098941_222:0:2179:1468_1920x0_80_0_0_ef57c3105d33b6ad5dcd257e90c00b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, виктор ющенко, министерство культуры, рада, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Виктор Ющенко, Министерство культуры, Рада, Владимир Зеленский

Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии

06:10 24.04.2026 (обновлено: 06:46 24.04.2026)
 
© ФотоУкраинский флаг на лице
Украинский флаг на лице - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Не успели украинцы отойти от закона о наказании за антисемитизм, как Рада уже зарегистрировала новый законопроект. На этот раз - о введении уголовной ответственности за украинофобию
Проект предусматривает внесение изменений в 161-ю статью Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Автором документа выступил депутат от партии "Европейская солидарность", бывший телеведущий и журналист Николай Княжицкий.
Очевидно, что носители "армовира" решили тоже поиметь свой гешефт, защищая мовнюков и нацистов в вышиванках, за оскорбление которых предусмотрен срок. А то что же выходит: Зеленский может наказывать порицателей Миндича, Шефира и других представителей древней нации, а копатели Черного моря пока остаются без прикрытия? А ведь на них в каждую минуту могут наброситься Маша и Медведь из российского мультсериала.
И это не шутка: украинский Минкульт бьет тревогу и заявляет, что 71% украинцев не просто потребляют русскоязычный контент, а делают это ежедневно. Министр культуры Татьяна Бережная сослалась на данные исследования, которое проводилось в рамках подготовки создания украинского продукта "Тысячевесна" с бюджетом 4 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов).

Особое беспокойство у чиновницы вызвал тот факт, что российский мультсериал "Маша и Медведь" в 2025 году собрал 800 миллионов просмотров. Это заезженная пластинка, но украинские шпрехенфюреры всех мастей любят козырять именно этим фактом, подводя под мультик серьезную идеологическую базу - мол, таким образом российская культура проникает в сознание украинских детей.
Анализ музыки на cтриминговых платформах тоже свидетельствует о том, что украинцы слушают российских исполнителей и упорно не желают наслаждаться творчеством "Лелеки" и Монатика.
"Платформы работают по алгоритмам. TikTok, Instagram**, YouTube дают нам контент, который мы потребляем. Эту волну уже невозможно остановить", - негодует "министерка".
При этом справиться с девятым валом русскоязычной продукции ни Минкульт, ни офис языкового омбудсмена не в состоянии. Не помогают новые учебники c глобусом Украины, где соседями Незалежной названы европейские страны вроде Польши, Румынии и Венгрии, но ни слова не говорится о границе с Россией и Белоруссией.
Над этой слепотой посмеялся политолог Константин Бондаренко: "Это сто лет назад волны Атлантического океана разбивались о Шепетовку. Сейчас волны Тихого океана разбиваются о Конотоп, а волны Северного Ледовитого - о Житомир. Нет у нас соседей за Хутором Михайловским! Одни альбатросы и дельфины!".
Сожжение книг Льва Толстого в сельских библиотеках (недавно в соцсетях распространилось видео с пылающей "Анной Карениной", которой не нашлось места на книжных полках в хуторской "книгарне") тоже не подстегнуло граждан к прочтению современных шедевров на мове из серии "Мой прапор записяв котик".
А про переименование улиц и снос памятников и говорить не стоит, хотя русофобы стараются изо всех сил. Например, в Чернигове на днях сорвали с домов памятные таблички с именами Героев Советского Союза, летчиков-асов, которые жили и работали в областном центре: Николая Наумчика, Александра Карасева, Ростислава Ящука. Зато с помпой и пафосом присвоили безымянному переулку в Киеве имя "коменданта Майдана" и бывшего спикера ВР Андрея Парубия, которого застрелили в центре столицы в прошлом году.
Массовая травля педагогов, осмелившихся говорить на русском языке, вообще стала притчей во языцех. Чего стоит только недавний случай в Одессе, где профессор национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке.
Вся вина педагога заключалась в том, что он предложил студентам экзаменационные билеты на русском языке (в учебном заведении не работал принтер), в связи с чем на него пожаловался один из студентов. Была инициирована служебная проверка, после которой на профессора составили протокол о нарушении требований языкового законодательства и вышвырнули вон.
Но повторим еще раз: все эти многолетние репрессии против русского языка и его носителей не дали никаких результатов. Три четверти жителей Украины как говорили и думали на русском, так и продолжают это делать. И никакими "зачистками библиотек" или навязанными песнями про Бандеру этого не изменить.
Поэтому киевский режим и пошел на отчаянные меры - теперь за косой взгляд в сторону мовы и вышиванки будут сажать. Не хотели учить хуторской диалект и восхищаться трипольскими горшками - вас научат этому в тюрьме.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинских культуры и языка.
Вдумайтесь, за одно только "игнорирование" галицкой "гвары" человеку могут сшить уголовное дело! А что значит пренебрежение этнокультурными признаками? За отказ есть борщ с салом и носить вышиванку могут наложить штраф или бросить в застенки.
Или вот возьмем случай отъезда телеведущего Владимира Остапчука в Канаду: недавно он и его жена сообщили украинцам, что всем сердцем любят родину, но детей хотят воспитывать в Торонто. Обсуждать этот прецедент - преступление против Украины или нет? Ведь тут просматривается отрицание субъектности страны - если приглядеться.
Или вот эти разговоры про коррупционеров в вышиванках - они дискредитируют Украину или как? А что такое отрицание украинской культуры, так и вообще непонятно. Вот отказ петь про батьку Бандеру - отрицание или как? А если сказать, что вся почти украинская литература сосредоточена сплошь на волах, глечиках и на борьбе за клочок земли, проще говоря, литература села, которая городскому жителю "не заходит", то как быть в этом случае? Кнутом и батогом прививать любовь к Ивану Франко и Нечуй-Левицкому?
В общем, выходит, что законодательная инициатива парламентских "европейцев" не просто очередной проект, а попытка на законодательном уровне закрепить культурно-языковую лояльность. Более того, сделать ее юридической обязанностью.
Парадокс ситуации в том, что происходит этот беспредел при власти, сформированной криворожским русскоязычным политиком. Но именно Зеленский, а не Ющенко или Порошенко* выстраивает сейчас модель жесткой культурной унификации и переводит Украину на рельсы этнокультурного государства. На этом фоне пчеловод Ющенко с его "кодом вышиванки" и трипольскими горшками выглядит куда большим демократом, чем обладатель премии четырех свобод.
Тем не менее именно сейчас киевский режим начал штамповать законы о защите "настоящих украинцев". А почему? Да все просто: Киев начинает опасаться, что выстроенная Зеленским конструкция "одна мова - одна армия - одна церковь" начинает шататься, сова уже не натягивается на глобус Украины, а многолетние репрессии против русскоязычных граждан утратили свою актуальность.
Поэтому понадобились более жесткие меры, которые, по мнению инициаторов закона, не только помогут выдавить из Украины те самые 70% потенциально опасных граждан, но и быстрее сформировать мононациональное государство, где все носят шаровары и ненавидят Россию. Пока же борцы с украинофобией опасаются, что в случае возможных перемен первыми на вилы начнут поднимать нациков. Вот и пытаются с помощью законов добиться быстрой смены культурной идетичности. Но вот получится ли - большой вопрос.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Соцсеть, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ
О других особенностях украинской языковой политики - в с статье Языковый буллинг во Львове: дети переселенцев боятся ходить в школу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевВиктор ЮщенкоМинистерство культурыРадаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
