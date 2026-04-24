Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии

Не успели украинцы отойти от закона о наказании за антисемитизм, как Рада уже зарегистрировала новый законопроект. На этот раз - о введении уголовной ответственности за украинофобию

Проект предусматривает внесение изменений в 161-ю статью Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Автором документа выступил депутат от партии "Европейская солидарность", бывший телеведущий и журналист Николай Княжицкий.Очевидно, что носители "армовира" решили тоже поиметь свой гешефт, защищая мовнюков и нацистов в вышиванках, за оскорбление которых предусмотрен срок. А то что же выходит: Зеленский может наказывать порицателей Миндича, Шефира и других представителей древней нации, а копатели Черного моря пока остаются без прикрытия? А ведь на них в каждую минуту могут наброситься Маша и Медведь из российского мультсериала.И это не шутка: украинский Минкульт бьет тревогу и заявляет, что 71% украинцев не просто потребляют русскоязычный контент, а делают это ежедневно. Министр культуры Татьяна Бережная сослалась на данные исследования, которое проводилось в рамках подготовки создания украинского продукта "Тысячевесна" с бюджетом 4 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов).Особое беспокойство у чиновницы вызвал тот факт, что российский мультсериал "Маша и Медведь" в 2025 году собрал 800 миллионов просмотров. Это заезженная пластинка, но украинские шпрехенфюреры всех мастей любят козырять именно этим фактом, подводя под мультик серьезную идеологическую базу - мол, таким образом российская культура проникает в сознание украинских детей. Анализ музыки на cтриминговых платформах тоже свидетельствует о том, что украинцы слушают российских исполнителей и упорно не желают наслаждаться творчеством "Лелеки" и Монатика."Платформы работают по алгоритмам. TikTok, Instagram**, YouTube дают нам контент, который мы потребляем. Эту волну уже невозможно остановить", - негодует "министерка".При этом справиться с девятым валом русскоязычной продукции ни Минкульт, ни офис языкового омбудсмена не в состоянии. Не помогают новые учебники c глобусом Украины, где соседями Незалежной названы европейские страны вроде Польши, Румынии и Венгрии, но ни слова не говорится о границе с Россией и Белоруссией. Над этой слепотой посмеялся политолог Константин Бондаренко: "Это сто лет назад волны Атлантического океана разбивались о Шепетовку. Сейчас волны Тихого океана разбиваются о Конотоп, а волны Северного Ледовитого - о Житомир. Нет у нас соседей за Хутором Михайловским! Одни альбатросы и дельфины!". Сожжение книг Льва Толстого в сельских библиотеках (недавно в соцсетях распространилось видео с пылающей "Анной Карениной", которой не нашлось места на книжных полках в хуторской "книгарне") тоже не подстегнуло граждан к прочтению современных шедевров на мове из серии "Мой прапор записяв котик". А про переименование улиц и снос памятников и говорить не стоит, хотя русофобы стараются изо всех сил. Например, в Чернигове на днях сорвали с домов памятные таблички с именами Героев Советского Союза, летчиков-асов, которые жили и работали в областном центре: Николая Наумчика, Александра Карасева, Ростислава Ящука. Зато с помпой и пафосом присвоили безымянному переулку в Киеве имя "коменданта Майдана" и бывшего спикера ВР Андрея Парубия, которого застрелили в центре столицы в прошлом году.Массовая травля педагогов, осмелившихся говорить на русском языке, вообще стала притчей во языцех. Чего стоит только недавний случай в Одессе, где профессор национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке. Вся вина педагога заключалась в том, что он предложил студентам экзаменационные билеты на русском языке (в учебном заведении не работал принтер), в связи с чем на него пожаловался один из студентов. Была инициирована служебная проверка, после которой на профессора составили протокол о нарушении требований языкового законодательства и вышвырнули вон.Но повторим еще раз: все эти многолетние репрессии против русского языка и его носителей не дали никаких результатов. Три четверти жителей Украины как говорили и думали на русском, так и продолжают это делать. И никакими "зачистками библиотек" или навязанными песнями про Бандеру этого не изменить. Поэтому киевский режим и пошел на отчаянные меры - теперь за косой взгляд в сторону мовы и вышиванки будут сажать. Не хотели учить хуторской диалект и восхищаться трипольскими горшками - вас научат этому в тюрьме. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинских культуры и языка. Вдумайтесь, за одно только "игнорирование" галицкой "гвары" человеку могут сшить уголовное дело! А что значит пренебрежение этнокультурными признаками? За отказ есть борщ с салом и носить вышиванку могут наложить штраф или бросить в застенки. Или вот возьмем случай отъезда телеведущего Владимира Остапчука в Канаду: недавно он и его жена сообщили украинцам, что всем сердцем любят родину, но детей хотят воспитывать в Торонто. Обсуждать этот прецедент - преступление против Украины или нет? Ведь тут просматривается отрицание субъектности страны - если приглядеться. Или вот эти разговоры про коррупционеров в вышиванках - они дискредитируют Украину или как? А что такое отрицание украинской культуры, так и вообще непонятно. Вот отказ петь про батьку Бандеру - отрицание или как? А если сказать, что вся почти украинская литература сосредоточена сплошь на волах, глечиках и на борьбе за клочок земли, проще говоря, литература села, которая городскому жителю "не заходит", то как быть в этом случае? Кнутом и батогом прививать любовь к Ивану Франко и Нечуй-Левицкому?В общем, выходит, что законодательная инициатива парламентских "европейцев" не просто очередной проект, а попытка на законодательном уровне закрепить культурно-языковую лояльность. Более того, сделать ее юридической обязанностью. Парадокс ситуации в том, что происходит этот беспредел при власти, сформированной криворожским русскоязычным политиком. Но именно Зеленский, а не Ющенко или Порошенко* выстраивает сейчас модель жесткой культурной унификации и переводит Украину на рельсы этнокультурного государства. На этом фоне пчеловод Ющенко с его "кодом вышиванки" и трипольскими горшками выглядит куда большим демократом, чем обладатель премии четырех свобод.Тем не менее именно сейчас киевский режим начал штамповать законы о защите "настоящих украинцев". А почему? Да все просто: Киев начинает опасаться, что выстроенная Зеленским конструкция "одна мова - одна армия - одна церковь" начинает шататься, сова уже не натягивается на глобус Украины, а многолетние репрессии против русскоязычных граждан утратили свою актуальность. Поэтому понадобились более жесткие меры, которые, по мнению инициаторов закона, не только помогут выдавить из Украины те самые 70% потенциально опасных граждан, но и быстрее сформировать мононациональное государство, где все носят шаровары и ненавидят Россию. Пока же борцы с украинофобией опасаются, что в случае возможных перемен первыми на вилы начнут поднимать нациков. Вот и пытаются с помощью законов добиться быстрой смены культурной идетичности. Но вот получится ли - большой вопрос.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Соцсеть, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

