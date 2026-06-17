https://ukraina.ru/20260617/trevoga-v-novorossiyske-vsu-ubili-mirnogo-zhitelya-energodara-novosti-svo-1080330068.html

Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО

Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру

Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО

БПЛА ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T20:27

2026-06-17T20:27

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🟥 Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате ударов ВСУ по району железнодорожного вокзала и жилому массиву Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов;🟥 Сирена тревоги снова звучит в Новороссийске;🟥 Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;🟥 Украинские ТГ-каналы предупреждают о повышенной угрозе удара баллистических ракет по Киеву и области;🟥 Два мирных жителя пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области."За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино", - рассказали в оперштабе. В поселке Октябрьском Белгородского округа при детонации дрона получил осколочное ранение головы мужчина. Ему тоже оказана медпомощь;🟥 Двое пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей из Белоруссии находятся в реанимации. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук."Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных", - рассказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы, сообщает РИА Новости;🟥 Утром в городе Васильевке Запорожской области ВСУ атаковали городской рынок: ранения получили два местных жителя – женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий;🟥 Военнослужащие мобильной огневой группы 35-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки "Центр" уничтожили более 40 беспилотников противника на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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