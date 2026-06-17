Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
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Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО
Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО - 17.06.2026 Украина.ру
Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО
БПЛА ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T20:27
2026-06-17T20:27
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🟥 Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате ударов ВСУ по району железнодорожного вокзала и жилому массиву Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов;🟥 Сирена тревоги снова звучит в Новороссийске;🟥 Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;🟥 Украинские ТГ-каналы предупреждают о повышенной угрозе удара баллистических ракет по Киеву и области;🟥 Два мирных жителя пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области."За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино", - рассказали в оперштабе. В поселке Октябрьском Белгородского округа при детонации дрона получил осколочное ранение головы мужчина. Ему тоже оказана медпомощь;🟥 Двое пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей из Белоруссии находятся в реанимации. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук."Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных", - рассказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы, сообщает РИА Новости;🟥 Утром в городе Васильевке Запорожской области ВСУ атаковали городской рынок: ранения получили два местных жителя – женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий;🟥 Военнослужащие мобильной огневой группы 35-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки "Центр" уничтожили более 40 беспилотников противника на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, энергодар, мирные жители, военные преступления, бпла сегодня, атака бпла, новороссийск, россия, евгений балицкий, украина.ру, росавиация, минобороны рф
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Тревога в Новороссийске, ВСУ убили мирного жителя Энергодара. Новости СВО

20:27 17.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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БПЛА ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате ударов ВСУ по району железнодорожного вокзала и жилому массиву Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов;
🟥 Сирена тревоги снова звучит в Новороссийске;
🟥 Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;
🟥 Украинские ТГ-каналы предупреждают о повышенной угрозе удара баллистических ракет по Киеву и области;
🟥 Два мирных жителя пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области.
"За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино", - рассказали в оперштабе.
В поселке Октябрьском Белгородского округа при детонации дрона получил осколочное ранение головы мужчина. Ему тоже оказана медпомощь;
🟥 Двое пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей из Белоруссии находятся в реанимации. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных", - рассказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы, сообщает РИА Новости;
🟥 Утром в городе Васильевке Запорожской области ВСУ атаковали городской рынок: ранения получили два местных жителя – женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий;
🟥 Военнослужащие мобильной огневой группы 35-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки "Центр" уничтожили более 40 беспилотников противника на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на автобус с детьми, Фёдоров пригрозил Крыму. Итоги 17 июня
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