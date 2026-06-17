Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины - 17.06.2026 Украина.ру
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Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины - 17.06.2026 Украина.ру
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины
Украинские силовики тяготеют к особенным валютам. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T17:39
2026-06-17T17:39
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"По мнению представителей бандеровской хунты, это самый надёжный способ спрятать награбленное. Они думают, что эмитенты криптовалюты не поступят с ними так же, как с иранцами, ведь они — особенные", - сказано в публикации.Выяснилось, что за 2025 год украинские чиновники подали 2861 декларацию с криптовалютой — на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего "крипту" декларировали сотрудники Нацполиции (548 деклараций), прокуратуры (358) и военнослужащие ВСУ (240)."Абсолютным рекордсменом стал депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр, который задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 279 млн гривен (около 450 млн рублей), - отметил тг-канал. - На втором месте — нардеп Олег Бондаренко с 80 BTC (эквивалент 360 млн рублей), а на третьем — сотрудница Днепровского горсовета Кристина Павлова с 20 BTC (около 95 млн рублей)".Отмечено, что больше всего криптодеклараций ожидаемо подали в Киеве — 820. За столицей расположились Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, львовская область, украина.ру, нацполиция, вооруженные силы украины, криптовалюта, финансы, биткоин
Новости, Украина, Киев, Львовская область, Украина.ру, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, криптовалюта, финансы, биткоин

Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины

17:39 17.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк криптовалюта
 криптовалюта - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские силовики тяготеют к особенным валютам. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
"По мнению представителей бандеровской хунты, это самый надёжный способ спрятать награбленное. Они думают, что эмитенты криптовалюты не поступят с ними так же, как с иранцами, ведь они — особенные", - сказано в публикации.

Выяснилось, что за 2025 год украинские чиновники подали 2861 декларацию с криптовалютой — на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего "крипту" декларировали сотрудники Нацполиции (548 деклараций), прокуратуры (358) и военнослужащие ВСУ (240).

"Абсолютным рекордсменом стал депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр, который задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 279 млн гривен (около 450 млн рублей), - отметил тг-канал. - На втором месте — нардеп Олег Бондаренко с 80 BTC (эквивалент 360 млн рублей), а на третьем — сотрудница Днепровского горсовета Кристина Павлова с 20 BTC (около 95 млн рублей)".
Отмечено, что больше всего криптодеклараций ожидаемо подали в Киеве — 820. За столицей расположились Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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