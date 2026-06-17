https://ukraina.ru/20260617/politseyskie-prokurory-i-voennye-okazalis-glavnymi-kriptoentuziastami-ukrainy-1080324217.html
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины - 17.06.2026 Украина.ру
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины
Украинские силовики тяготеют к особенным валютам. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-17T17:39
2026-06-17T17:39
2026-06-17T17:39
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"По мнению представителей бандеровской хунты, это самый надёжный способ спрятать награбленное. Они думают, что эмитенты криптовалюты не поступят с ними так же, как с иранцами, ведь они — особенные", - сказано в публикации.Выяснилось, что за 2025 год украинские чиновники подали 2861 декларацию с криптовалютой — на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего "крипту" декларировали сотрудники Нацполиции (548 деклараций), прокуратуры (358) и военнослужащие ВСУ (240)."Абсолютным рекордсменом стал депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр, который задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 279 млн гривен (около 450 млн рублей), - отметил тг-канал. - На втором месте — нардеп Олег Бондаренко с 80 BTC (эквивалент 360 млн рублей), а на третьем — сотрудница Днепровского горсовета Кристина Павлова с 20 BTC (около 95 млн рублей)".Отмечено, что больше всего криптодеклараций ожидаемо подали в Киеве — 820. За столицей расположились Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, львовская область, украина.ру, нацполиция, вооруженные силы украины, криптовалюта, финансы, биткоин
Новости, Украина, Киев, Львовская область, Украина.ру, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, криптовалюта, финансы, биткоин
Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины
Украинские силовики тяготеют к особенным валютам. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру
"По мнению представителей бандеровской хунты, это самый надёжный способ спрятать награбленное. Они думают, что эмитенты криптовалюты не поступят с ними так же, как с иранцами, ведь они — особенные", - сказано в публикации.
Выяснилось, что за 2025 год украинские чиновники подали 2861 декларацию с криптовалютой — на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего "крипту" декларировали сотрудники Нацполиции (548 деклараций), прокуратуры (358) и военнослужащие ВСУ (240).
"Абсолютным рекордсменом стал депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр, который задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 279 млн гривен (около 450 млн рублей), - отметил тг-канал. - На втором месте — нардеп Олег Бондаренко с 80 BTC (эквивалент 360 млн рублей), а на третьем — сотрудница Днепровского горсовета Кристина Павлова с 20 BTC (около 95 млн рублей)".
Отмечено, что больше всего криптодеклараций ожидаемо подали в Киеве — 820. За столицей расположились Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.