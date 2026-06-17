https://ukraina.ru/20260617/politseyskie-prokurory-i-voennye-okazalis-glavnymi-kriptoentuziastami-ukrainy-1080324217.html

Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины

Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины - 17.06.2026 Украина.ру

Полицейские, прокуроры и военные оказались главными "криптоэнтузиастами" Украины

Украинские силовики тяготеют к особенным валютам. Об этом сообщает 17 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-17T17:39

2026-06-17T17:39

2026-06-17T17:39

новости

украина

киев

львовская область

украина.ру

нацполиция

вооруженные силы украины

криптовалюта

финансы

биткоин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103022/19/1030221945_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a0d6917ebdd5df8d836079d37a09521d.jpg

"По мнению представителей бандеровской хунты, это самый надёжный способ спрятать награбленное. Они думают, что эмитенты криптовалюты не поступят с ними так же, как с иранцами, ведь они — особенные", - сказано в публикации.Выяснилось, что за 2025 год украинские чиновники подали 2861 декларацию с криптовалютой — на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего "крипту" декларировали сотрудники Нацполиции (548 деклараций), прокуратуры (358) и военнослужащие ВСУ (240)."Абсолютным рекордсменом стал депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр, который задекларировал 100 биткоинов стоимостью почти 279 млн гривен (около 450 млн рублей), - отметил тг-канал. - На втором месте — нардеп Олег Бондаренко с 80 BTC (эквивалент 360 млн рублей), а на третьем — сотрудница Днепровского горсовета Кристина Павлова с 20 BTC (около 95 млн рублей)".Отмечено, что больше всего криптодеклараций ожидаемо подали в Киеве — 820. За столицей расположились Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

львовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, львовская область, украина.ру, нацполиция, вооруженные силы украины, криптовалюта, финансы, биткоин