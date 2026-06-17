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Иван Ганнибал: герой Наварина и неудачник Херсона

Иван Ганнибал: герой Наварина и неудачник Херсона - 18.06.2026 Украина.ру

Иван Ганнибал: герой Наварина и неудачник Херсона

16 июня 1735 года в отцовском имении Карьякюла, что под Ревелем (современным Таллином) родился Иван Абрамович Ганнибал. Карьера старшего из 11 детей "арапа Петра Великого" могла сложиться ещё более успешно, сумей он организовать строительство кораблей для российского флота так же эффективно, как и истребление вражеских судов

2026-06-17T16:00

2026-06-17T16:00

2026-06-18T11:42

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В отставку Иван Абрамович ушёл, как и его знаменитый отец, в чине генерал-аншефа. Правда, Ганнибал-старший фактически находился в опале после смерти Петра I и до воцарения Елизаветы Петровны. Его сын Иван вынужден был прервать карьеру в относительно молодом возрасте (49 лет) при обстоятельствах, речь о которых впереди.Иван Ганнибал появился на свет в период, когда его отец вынужден был удалиться из столицы. Однако, как показали дальнейшие события, заботы семейства Ганнибалов в эстляндском имении остаются актуальными для россиян вплоть до сегодняшнего дня.Как сообщает доктор исторических наук Александр Кадырбаев, после отставки при воцарении Екатерины I Абрам Ганнибал активно занялся акклиматизацией картофеля к российским условиям. Успех данного проекта предопределил в дальнейшем официальное поручение императрицы Екатерины II африканскому сподвижнику Петра I заняться разведением "земляных яблок" в государственном масштабе.Военная служба Ивана Абрамовича началась в девятилетнем возрасте, когда он был определён в Петербургскую морскую артиллерийскую школу. Для понимания реалий Елизаветинской эпохи важно знать, что отец Ивана, занимавший при дочери Петра I должность ревельского коменданта, был против столь раннего отлучения от семьи своего сына. Однако даже "птенец гнезда Петрова" не мог игнорировать волю императрицы, стремившейся всеми силами повышать образовательный уровень дворянства.Следующим местом учёбы сына бывшего африканского раба и шведской дворянки был Морской шляхетский корпус. Широкую известность имя Ивана Ганнибала получило в дни Русско-турецкой войны 1768-74 годов.В начале Первой Архипелагской экспедиции он возглавил артиллерию эскадры адмирала Григория Спиридова. В апреле 1770 года ему было поручено командовать российским десантом у крепости Наварин на подконтрольном тогда османам полуострове Пелопоннес.Морской десант и греческие добровольцы под командованием бригадира морской артиллерии Ганнибала, по одним данным, взяли крепость штурмом, а по другим – вынудили гарнизон капитулировать. В любом случае, ключевую роль в тех событиях имела осадная артиллерия, а сам Иван Абрамович стал комендантом крепости, бухту у которой планировалось сделать основной базой российского флота на юге Балкан.Однако эта миссия Ганнибала продолжалась недолго. Летом 1770 года, под напором османского наступления на суше, русские войска из Наварина были эвакуированы. Новой целью Архипелагской экспедиции стал османский флот, находившийся в Эгейском море.В ночь на 7 июля цехмейстер (командующий артиллерией соединённой русской эскадры) Ганнибал организовывал атаку брандеров на запертые в Чесменской бухте вражеские корабли. Причём сам он принимал непосредственное участие в снаряжении кораблей-бомб и направлении их на построения османского флота.Внучатый племянник Ивана Ганнибала, Александр Пушкин, воспел участие своего предка в средиземноморских событиях в стихотворении "Моя родословная":"И был отец он Ганнибала,Пред кем средь Че́сменских пучинГромада кораблей вспылала,И пал впервые Навари́н".В 1770 году двоюродный дед Пушкина удостоился ордена Святого Георгия 3-й степени, а двумя годами позже получил чин генерал-майора.Победное завершение в 1774 году Первой "екатерининской" войны позволило России получить прямой выход к Чёрному морю. Неподалёку от Днепро-Бугского лимана началось строительство Херсона.Руководить этими работами в 1778 году было поручено ставшему к тому времени членом Адмиралтейств-коллегии Ивану Ганнибалу. Тогда же началось создание Херсонской верфи на Днепре, где должно было начаться строительство первых черноморских линейных кораблей России.То, что на сына "арапа Петра Великого" в этом проекте возлагались большие надежды, говорят щедрые поощрения его на рубеже 70-80-х годов XVIII века. В 1779-м он произведён в генерал-поручики с сохранением должности генерал-цехмейстера (командира всей морской артиллерии). А вскоре получил 10 тыс. десятин земли, стал кавалером ордена Святого Александра Невского.Возведение верфи шло настолько быстро, что в 1779 году на ней заложили первый линкор – 60-пушечный "Слава Екатерины". Однако в дальнейшем работы сильно замедлились, и даже закладка в 1780-81 годах четырёх 66-пушечных кораблей мало приблизила Россию к получению отряда линейных кораблей в Черноморье.Кандидат исторических наук, специалист по истории ВМФ России конца XVIII века Алексей Лебедев видит причиной тому "вороватое руководство" кораблестроением в Херсоне Ганнибала и капитана 1-го ранга Ивана Овцына.Хотя изрядная доля ответственности лежит на главном военно-морском ведомстве в столице, которое регулярно меняло судостроительные планы. Неспешное кораблестроение, вероятно, продолжалось бы и далее, не случись в Крымском ханстве кризиса 1782 года и принятия Екатериной II стратегии присоединения всей Тавриды к России.В преддверии предстоящего упразднения ханства и очень вероятного в связи с этим столкновения с турками, получивший под свой контроль судостроение на юге Григорий Потёмкин ставил задачу форсирования работ. Ганнибал же заверял фактического соправителя императрицы, что к началу 1783 года у него будет готово семь линкоров.Можно себе представить раздражение в высших сферах Петербурга деятельностью херсонского первостроителя, когда к началу операции по занятию Ахтиарской гавани не был готов ни один из обещанных Ганнибалом кораблей. В таких условиях данная ответственнейшая миссия была всецело возложена на эскадру азовских фрегатов под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва. Благо, Османская империя решила в 1783-м противостояние из-за присоединения к России Крыма не обострять.К тому времени как в начале мая 1783 года андреевский флаг взвился над Ахтиаром, а Потёмкин лично явился в Херсон, чтобы разобраться в причинах неготовности линкоров, Ганнибал уже был вызван в Петербург якобы для получения нового "высочайшего" поручения.В столице ему был вручён орден Святого Владимира 1-й степени, но в феврале 1784 года относительно молодой чиновник попросил об отставке.Остаток жизни он провёл в доставшемся по наследству от отца имении Суйда под Петербургом (том самом, в котором по заданию Екатерины II велась работа по внедрению картофеля). Частым гостем здесь был полководец Александр Суворов, к началу военной карьеры которого приложил руку Абрам Ганнибал (он уговорил Василия Суворова разрешить сыну пойти на воинскую службу, тогда как тот настроил на движение сына по юридической линии).Не имея собственной семьи, Иван Абрамович фактически взял на себя роль главы клана Ганнибалов. Он приложил много усилий для обеспечения достойного воспитания и благополучия своей племянницы Надежды Осиповны – будущей матери Александра Пушкина. Когда юный офицер Сергей Львович Пушкин просил руки Надежды, именно дядя Иван дал благословение от всей семьи Ганнибалов. Он же был посажённым отцом на этой свадьбе, а венчание проходило в фамильной церкви Ганнибалов в Суйде.Умер холостой и бездетный Иван Ганнибал в 1801 году и был похоронен в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры.Генерал от инфантерии Пётр Иванович Багратион, как представитель картлийской ветви грузинского царского дома, стал князем Российской империи в 1803 году, когда император Александр I утвердил седьмую часть "Общего гербовника". Подробнее - в материале Пушкин и стратегия

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