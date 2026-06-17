ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича" - 17.06.2026 Украина.ру
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ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича"
ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича" - 17.06.2026 Украина.ру
ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича"
Государственное бюро расследований Украины отчиталось за расследование громкого уголовного дела о событиях 2014 года и назвало преступной деятельность законных властей республики. Об этом ведомство сообщило 17 июня
2026-06-17T14:27
2026-06-17T14:27
новости
украина
киев
киевская область
виктор янукович
гбр
сбу
вооруженные силы украины
госпереворот
майдан
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"Сотрудники бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по созданию и деятельности преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", - сказано в официальном сообщении. Украинские детективы пришли к выводам о "преступной организации Януковича, деятельность которой привела к силовому подавлению Революции Достоинства" (так официально на Украине называют государственный переворот 2014 года).Расследование проводилось отдельно от дела о непосредственной организации разгона и расстрелов участников антиправительственных массовых выступлений."В нем следствие исследовало, как в течение 2010-2014 годов формировалась система власти, которая обеспечивала узурпацию государственных институтов, концентрацию полномочий в руках узкого круга лиц и подавление любого сопротивления, в том числе массовых протестов на Майдане", - сказано в публикации ГБР.Сотрудники бюро пришли к выводу о том, что после избрания президентом постсоветской республики "Виктор Янукович создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли представители высшего политического и силового руководства государства". Участники этой организации, по версии ГБР, действовали согласованно и использовали свои властные полномочия для сохранения контроля за всеми ветвями власти, влияния на правоохранительную и судебную системы, а также реализации собственных политических и экономических интересов.По делу проходят бывшие президент Украины, премьер-министр, генпрокурор, министр внутренних дел, его заместитель, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, министр обороны, начальник Генштаба -главком ВСУ, командующий Внутренними войсками МВД, а также руководители столичной милиции и спецподразделения "Беркут".Также к уголовной ответственности привлекаются другие бывшие начальники подразделений МВД "которые, по версии следствия, способствовали реализации преступных решений, хотя не входили в состав организации", рассказали в ГБР."Следствие установило, что одним из направлений деятельности этой структуры было обеспечение беспрепятственной сохранности власти действующим руководством государства. Для этого использовались возможности правоохранительных органов, спецслужб, внутренних войск и других государственных институций.", - сказано в официальной публикации.Особое внимание следователи уделили событиям, предшествовавшим государственному перевороту 2014 года. Они выяснили, что при Януковиче "существенно усилилось влияние Российской Федерации на внутреннюю и внешнюю политику Украины". В публикации с грамматическими ошибками ГБР Украины поведало, что законное руководство государства - "участники преступной организации", применили силу против участников антиправительственных выступлений."Для противодействия участникам акций протеста были привлечены подразделения правоохранительных органов, внутренних войск и военнослужащие Вооруженных сил Украины. К протестующим применялись специальные средства, военная техника и огнестрельное оружие. Кульминацией событий стали расстрелы протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года", - рассказали в ГБР.Там отметили, что в результате событий 2014 года погибли 70 гражданских лиц и более 1200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали также более 100 милиционеров."В общей сложности по делу сообщено о подозрении 17 лицам, среди которых бывшие руководители государства, правоохранительных органов и силовых структур", - рассказали в бюро.Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, киевская область, виктор янукович, гбр, сбу, вооруженные силы украины, госпереворот, майдан, бывший ссср, президент украины, криминал
Новости, Украина, Киев, Киевская область, Виктор Янукович, ГБР, СБУ, Вооруженные силы Украины, госпереворот, Майдан, бывший СССР, президент Украины, криминал

ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича"

14:27 17.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкГодовщина событий на киевском Майдане
Годовщина событий на киевском Майдане - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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Государственное бюро расследований Украины отчиталось за расследование громкого уголовного дела о событиях 2014 года и назвало преступной деятельность законных властей республики. Об этом ведомство сообщило 17 июня
"Сотрудники бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по созданию и деятельности преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", - сказано в официальном сообщении.
Украинские детективы пришли к выводам о "преступной организации Януковича, деятельность которой привела к силовому подавлению Революции Достоинства" (так официально на Украине называют государственный переворот 2014 года).
Расследование проводилось отдельно от дела о непосредственной организации разгона и расстрелов участников антиправительственных массовых выступлений.
"В нем следствие исследовало, как в течение 2010-2014 годов формировалась система власти, которая обеспечивала узурпацию государственных институтов, концентрацию полномочий в руках узкого круга лиц и подавление любого сопротивления, в том числе массовых протестов на Майдане", - сказано в публикации ГБР.
Сотрудники бюро пришли к выводу о том, что после избрания президентом постсоветской республики "Виктор Янукович создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли представители высшего политического и силового руководства государства".
Участники этой организации, по версии ГБР, действовали согласованно и использовали свои властные полномочия для сохранения контроля за всеми ветвями власти, влияния на правоохранительную и судебную системы, а также реализации собственных политических и экономических интересов.
По делу проходят бывшие президент Украины, премьер-министр, генпрокурор, министр внутренних дел, его заместитель, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, министр обороны, начальник Генштаба -главком ВСУ, командующий Внутренними войсками МВД, а также руководители столичной милиции и спецподразделения "Беркут".
Также к уголовной ответственности привлекаются другие бывшие начальники подразделений МВД "которые, по версии следствия, способствовали реализации преступных решений, хотя не входили в состав организации", рассказали в ГБР.
"Следствие установило, что одним из направлений деятельности этой структуры было обеспечение беспрепятственной сохранности власти действующим руководством государства. Для этого использовались возможности правоохранительных органов, спецслужб, внутренних войск и других государственных институций.", - сказано в официальной публикации.
Особое внимание следователи уделили событиям, предшествовавшим государственному перевороту 2014 года. Они выяснили, что при Януковиче "существенно усилилось влияние Российской Федерации на внутреннюю и внешнюю политику Украины".
В публикации с грамматическими ошибками ГБР Украины поведало, что законное руководство государства - "участники преступной организации", применили силу против участников антиправительственных выступлений.
"Для противодействия участникам акций протеста были привлечены подразделения правоохранительных органов, внутренних войск и военнослужащие Вооруженных сил Украины. К протестующим применялись специальные средства, военная техника и огнестрельное оружие. Кульминацией событий стали расстрелы протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что в результате событий 2014 года погибли 70 гражданских лиц и более 1200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали также более 100 милиционеров.
"В общей сложности по делу сообщено о подозрении 17 лицам, среди которых бывшие руководители государства, правоохранительных органов и силовых структур", - рассказали в бюро.
Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июня
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