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ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича"

ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича" - 17.06.2026 Украина.ру

ГБР Украины завершило расследование по "преступной организации Януковича"

Государственное бюро расследований Украины отчиталось за расследование громкого уголовного дела о событиях 2014 года и назвало преступной деятельность законных властей республики. Об этом ведомство сообщило 17 июня

2026-06-17T14:27

2026-06-17T14:27

2026-06-17T14:27

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"Сотрудники бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по созданию и деятельности преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", - сказано в официальном сообщении. Украинские детективы пришли к выводам о "преступной организации Януковича, деятельность которой привела к силовому подавлению Революции Достоинства" (так официально на Украине называют государственный переворот 2014 года).Расследование проводилось отдельно от дела о непосредственной организации разгона и расстрелов участников антиправительственных массовых выступлений."В нем следствие исследовало, как в течение 2010-2014 годов формировалась система власти, которая обеспечивала узурпацию государственных институтов, концентрацию полномочий в руках узкого круга лиц и подавление любого сопротивления, в том числе массовых протестов на Майдане", - сказано в публикации ГБР.Сотрудники бюро пришли к выводу о том, что после избрания президентом постсоветской республики "Виктор Янукович создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли представители высшего политического и силового руководства государства". Участники этой организации, по версии ГБР, действовали согласованно и использовали свои властные полномочия для сохранения контроля за всеми ветвями власти, влияния на правоохранительную и судебную системы, а также реализации собственных политических и экономических интересов.По делу проходят бывшие президент Украины, премьер-министр, генпрокурор, министр внутренних дел, его заместитель, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, министр обороны, начальник Генштаба -главком ВСУ, командующий Внутренними войсками МВД, а также руководители столичной милиции и спецподразделения "Беркут".Также к уголовной ответственности привлекаются другие бывшие начальники подразделений МВД "которые, по версии следствия, способствовали реализации преступных решений, хотя не входили в состав организации", рассказали в ГБР."Следствие установило, что одним из направлений деятельности этой структуры было обеспечение беспрепятственной сохранности власти действующим руководством государства. Для этого использовались возможности правоохранительных органов, спецслужб, внутренних войск и других государственных институций.", - сказано в официальной публикации.Особое внимание следователи уделили событиям, предшествовавшим государственному перевороту 2014 года. Они выяснили, что при Януковиче "существенно усилилось влияние Российской Федерации на внутреннюю и внешнюю политику Украины". В публикации с грамматическими ошибками ГБР Украины поведало, что законное руководство государства - "участники преступной организации", применили силу против участников антиправительственных выступлений."Для противодействия участникам акций протеста были привлечены подразделения правоохранительных органов, внутренних войск и военнослужащие Вооруженных сил Украины. К протестующим применялись специальные средства, военная техника и огнестрельное оружие. Кульминацией событий стали расстрелы протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года", - рассказали в ГБР.Там отметили, что в результате событий 2014 года погибли 70 гражданских лиц и более 1200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали также более 100 милиционеров."В общей сложности по делу сообщено о подозрении 17 лицам, среди которых бывшие руководители государства, правоохранительных органов и силовых структур", - рассказали в бюро.Больше новостей дня представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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