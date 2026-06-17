https://ukraina.ru/20260617/dmitriy-tabachnik-peredacha-vlasti-proshla-krasivo-khotya-kravchuk-pytalsya-podstavit-nozhku-1080321197.html

Дмитрий Табачник: "Передача власти прошла красиво, хотя Кравчук пытался подставить ножку"

Дмитрий Табачник: "Передача власти прошла красиво, хотя Кравчук пытался подставить ножку" - 17.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Табачник: "Передача власти прошла красиво, хотя Кравчук пытался подставить ножку"

Передача власти от Леонида Кравчука к Леониду Кучме в 1994 году впервые на постсоветском пространстве прошла цивилизованно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Табачник, который в разные годы был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам

2026-06-17T15:54

2026-06-17T15:54

2026-06-17T16:01

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В ходе беседы обсуждались подробности передачи власти от первого президента Украины Леонида Кравчука к избранному президенту Леониду Кучме в 1994 году."Мне удалось реализовать решение, которое я считал очень важным. Впервые на постсоветском пространстве красиво прошла передача власти", — заявил Табачник, который с июля 1994 года возглавлял администрацию президента Украины.Политик рассказал, что Кучма после всех обид не хотел звонить Кравчуку, да и Кравчук не горел желанием звонить ему в ответ. "Кравчук согласился приехать к официальной резиденции в Мариинском дворце, чтобы на камеру пожать руку и передать ядерный чемоданчик", — пояснил он.Табачник добавил, что Кравчук не был бы представителем западной Украины, если бы не попытался и здесь "подставить ножку". Он намеренно задержался в резиденции, из-за чего Кучма начал нервничать."В итоге Кравчук приехал. Была облетевшая новость мира, что на постсоветском пространстве возможна цивилизованная передача власти. Прекрасная была фотография. Никакого банкета потом не было", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР" на сайте Украина.ру.Пожар в Киево-Печерской лавре — что это было? Все подробности — в материале издания Украина.ру "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре".

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