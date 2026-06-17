https://ukraina.ru/20260617/17-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080329714.html

Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир

Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру

Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-17T19:14

2026-06-17T19:14

2026-06-18T11:14

украина

рамиль замдыханов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Целевой набор и приёмная кампания 2026: что изменится для донецких абитуриентов? Гость: Ольга Лихобабина - ответственный секретарь приёмной комиссии ДонГМУ* Трудовая быль. Студенты-военные и выбор будущей профессии. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) Донецкого национального технического университета* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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