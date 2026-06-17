Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
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Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир
Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир - 18.06.2026 Украина.ру
Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.06.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Целевой набор и приёмная кампания 2026: что изменится для донецких абитуриентов? Гость: Ольга Лихобабина - ответственный секретарь приёмной комиссии ДонГМУ* Трудовая быль. Студенты-военные и выбор будущей профессии. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) Донецкого национального технического университета* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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украина, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня

Какой будет приёмная кампания-2026 в Донецке и Херсоне. 17 июня, вечерний эфир

19:14 17.06.2026 (обновлено: 11:14 18.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. Целевой набор и приёмная кампания 2026: что изменится для донецких абитуриентов? Гость: Ольга Лихобабина - ответственный секретарь приёмной комиссии ДонГМУ

* Трудовая быль. Студенты-военные и выбор будущей профессии. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) Донецкого национального технического университета

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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