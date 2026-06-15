https://ukraina.ru/20260615/vsu-bolshe-ne-riskuyut-zapuskat-babu-yagu-russkie-drony-perekhvatchiki-ustroili-okhotu-1080223053.html

ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту

ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту - 15.06.2026 Украина.ру

ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту

Бойцы группы "Контора" группировки "Запад" фактически парализовали использование украинских гексакоптеров "Баба-яга" на Харьковском направлении. Российские операторы дронов-перехватчиков заставили пилотов ВСУ отказаться от массовых запусков, об этом 15 июня сообщил РИА Новости боец группы с позывным Порох

2026-06-15T14:08

2026-06-15T14:08

2026-06-15T15:10

спецоперация

всу

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""Баба-яга" тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику", — рассказал он.Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил тактику: бойцы стараются полностью блокировать воздушное пространство на вверенном участке, не допуская доставки провизии на украинские позиции. "Раньше наземные робототехнические комплексы достаточно близко подъезжали, но мы их быстро выявляли, уничтожали. Сейчас они стараются доставку по воздуху делать, но это не всегда у них получается", — уточнил Сварог.О других событиях - в материале ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, всу, украина, россия, ии (искусственный интеллект), сво