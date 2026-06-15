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ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО

ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема (Долгая Балка) в ДНР. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T13:59

2026-06-15T13:59

2026-06-15T14:03

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🟥 "Южная" группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР, освобождено более 100 зданий, ВСУ потеряли свыше 100 военных.🟥 Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.🟥 ВСУ за сутки потеряли свыше пятидесяти военных и шесть автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".🟥 Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных.🟥 Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ, 10 управляемых авиационных бомб.🟥 Три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперштабе региона.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, донецкая народная республика, россия, артем, украина.ру, вооруженные силы украины