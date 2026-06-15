https://ukraina.ru/20260615/vs-rf-osvobodili-poselok-artema-v-dnr-novosti-svo-1080222210.html
ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема (Долгая Балка) в ДНР. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T13:59
2026-06-15T13:59
2026-06-15T14:03
сво
спецоперация
донецкая народная республика
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артем
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🟥 "Южная" группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР, освобождено более 100 зданий, ВСУ потеряли свыше 100 военных.🟥 Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.🟥 ВСУ за сутки потеряли свыше пятидесяти военных и шесть автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".🟥 Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных.🟥 Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ, 10 управляемых авиационных бомб.🟥 Три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперштабе региона.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
россия
артем
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cea53ae7851be5481f3a8da70c19e77.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, донецкая народная республика, россия, артем, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Россия, Артем, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
13:59 15.06.2026 (обновлено: 14:03 15.06.2026)
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема (Долгая Балка) в ДНР. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 "Южная" группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР, освобождено более 100 зданий, ВСУ потеряли свыше 100 военных.
🟥 Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.
🟥 ВСУ за сутки потеряли свыше пятидесяти военных и шесть автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
🟥 Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных.
🟥 Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ, 10 управляемых авиационных бомб.
🟥 Три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперштабе региона.