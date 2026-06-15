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"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру

"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру - 15.06.2026 Украина.ру

"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру

2026-06-15T14:53

2026-06-15T14:53

2026-06-15T14:53

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Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.Также Захарова отметила, что разграбление лавры при режиме Владимира Зеленского не интересовало никого."Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.Подробнее - в материале Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, юнеско, мария захарова, вооруженные силы украины