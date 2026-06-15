https://ukraina.ru/20260615/sostryapannaya-falsifikatsiya-zakharova-pro-zayavleniya-zapada-i-kieva-o-napadenii-na-lavru-1080224506.html
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру - 15.06.2026 Украина.ру
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру
2026-06-15T14:53
2026-06-15T14:53
2026-06-15T14:53
новости
запад
россия
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
юнеско
мария захарова
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071725591_765:336:2883:1528_1920x0_80_0_0_1ce1d5512ac0c4262de7090fdab0d4c1.jpg
Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.Также Захарова отметила, что разграбление лавры при режиме Владимира Зеленского не интересовало никого."Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.Подробнее - в материале Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева на сайте Украина.ру.
запад
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071725591_705:305:2611:1734_1920x0_80_0_0_13d0b6e850b2c73bd106cd5fcb5ef9ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, юнеско, мария захарова, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЮНЕСКО, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру
Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.
Также Захарова отметила, что разграбление лавры при режиме Владимира Зеленского не интересовало никого.
"Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.