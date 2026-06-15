"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру - 15.06.2026 Украина.ру
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"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру - 15.06.2026 Украина.ру
"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру
2026-06-15T14:53
2026-06-15T14:53
новости
запад
россия
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
юнеско
мария захарова
вооруженные силы украины
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Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.Также Захарова отметила, что разграбление лавры при режиме Владимира Зеленского не интересовало никого."Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.Подробнее - в материале Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, юнеско, мария захарова, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЮНЕСКО, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины

"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру

14:53 15.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "состряпанной фальсификацией" заявления Запада и Киева о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру
Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала она.
Также Захарова отметила, что разграбление лавры при режиме Владимира Зеленского не интересовало никого.
"Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России", - добавила Захарова.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подробнее - в материале Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева на сайте Украина.ру.
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