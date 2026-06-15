ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
Взрыв прогремел в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T08:58
2026-06-15T08:58
сво
спецоперация
россия
украина
чернигов
виталий кличко
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Удары нанесены по целям в Днепропетровске.🟥 В Броварском и в Бучананском районах Киевской области сегодня после масштабной атаки горели складские помещения, сообщают местные власти.🟥 Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.🟥 Масштабный пожар в Киеве зафиксирован после ночной атаки. Его пытаются потушить с помощью трех вертолетов, пишут местные паблики.🟥 Ряд поездов на Украине идет с опозданиями из-за ночных ударов, сообщает "Укрзализныця". Самые большие задержки - от трех до четырех часов.🟥 В Константиновке воюют украинские спецподразделения "Лють" и "Корд", сообщил офицер ВС РФ с позывным Русич.🟥 Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра в Черниговской области - в результате убиты несколько инструкторов, рассказали в российских силовых структурах.🟥 В Грайворонском округе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница, сообщает оперштаб региона.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, украина, чернигов, виталий кличко, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Чернигов, Виталий Кличко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

08:58 15.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Взрыв прогремел в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.
🟥 Удары нанесены по целям в Днепропетровске.
🟥 В Броварском и в Бучананском районах Киевской области сегодня после масштабной атаки горели складские помещения, сообщают местные власти.
🟥 Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
🟥 Масштабный пожар в Киеве зафиксирован после ночной атаки. Его пытаются потушить с помощью трех вертолетов, пишут местные паблики.
🟥 Ряд поездов на Украине идет с опозданиями из-за ночных ударов, сообщает "Укрзализныця". Самые большие задержки - от трех до четырех часов.
🟥 В Константиновке воюют украинские спецподразделения "Лють" и "Корд", сообщил офицер ВС РФ с позывным Русич.

🟥 Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра в Черниговской области - в результате убиты несколько инструкторов, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 В Грайворонском округе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница, сообщает оперштаб региона.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
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