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ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО

Взрыв прогремел в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T08:58

2026-06-15T08:58

2026-06-15T08:58

сво

спецоперация

россия

украина

чернигов

виталий кличко

украина.ру

вооруженные силы украины

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🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Удары нанесены по целям в Днепропетровске.🟥 В Броварском и в Бучананском районах Киевской области сегодня после масштабной атаки горели складские помещения, сообщают местные власти.🟥 Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.🟥 Масштабный пожар в Киеве зафиксирован после ночной атаки. Его пытаются потушить с помощью трех вертолетов, пишут местные паблики.🟥 Ряд поездов на Украине идет с опозданиями из-за ночных ударов, сообщает "Укрзализныця". Самые большие задержки - от трех до четырех часов.🟥 В Константиновке воюют украинские спецподразделения "Лють" и "Корд", сообщил офицер ВС РФ с позывным Русич.🟥 Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра в Черниговской области - в результате убиты несколько инструкторов, рассказали в российских силовых структурах.🟥 В Грайворонском округе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница, сообщает оперштаб региона.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, чернигов, виталий кличко, украина.ру, вооруженные силы украины