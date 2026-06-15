https://ukraina.ru/20260615/vs-rf-udarili-po-tselyam-na-ukraine-novosti-svo-1080201789.html
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО - 15.06.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
Взрыв прогремел в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T08:58
2026-06-15T08:58
2026-06-15T08:58
сво
спецоперация
россия
украина
чернигов
виталий кличко
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.🟥 Удары нанесены по целям в Днепропетровске.🟥 В Броварском и в Бучананском районах Киевской области сегодня после масштабной атаки горели складские помещения, сообщают местные власти.🟥 Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.🟥 Масштабный пожар в Киеве зафиксирован после ночной атаки. Его пытаются потушить с помощью трех вертолетов, пишут местные паблики.🟥 Ряд поездов на Украине идет с опозданиями из-за ночных ударов, сообщает "Укрзализныця". Самые большие задержки - от трех до четырех часов.🟥 В Константиновке воюют украинские спецподразделения "Лють" и "Корд", сообщил офицер ВС РФ с позывным Русич.🟥 Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра в Черниговской области - в результате убиты несколько инструкторов, рассказали в российских силовых структурах.🟥 В Грайворонском округе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница, сообщает оперштаб региона.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
россия
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чернигов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179302_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_b090c302e118cfa72931a5050413a183.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, чернигов, виталий кличко, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Чернигов, Виталий Кличко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО
Взрыв прогремел в Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Новые взрывы раздаются в оккупированном Запорожье.
🟥 Удары нанесены по целям в Днепропетровске.
🟥 В Броварском и в Бучананском районах Киевской области сегодня после масштабной атаки горели складские помещения, сообщают местные власти.
🟥 Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
🟥 Масштабный пожар в Киеве зафиксирован после ночной атаки. Его пытаются потушить с помощью трех вертолетов, пишут местные паблики.
🟥 Ряд поездов на Украине идет с опозданиями из-за ночных ударов, сообщает "Укрзализныця". Самые большие задержки - от трех до четырех часов.
🟥 В Константиновке воюют украинские спецподразделения "Лють" и "Корд", сообщил офицер ВС РФ с позывным Русич.
🟥 Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра в Черниговской области - в результате убиты несколько инструкторов, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 В Грайворонском округе Белгородской области в результате сброса взрывного устройства ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница, сообщает оперштаб региона.