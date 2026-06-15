https://ukraina.ru/20260615/forbes-novaya-taktika-rossii-v-zone-svo-izumila-zapad--1080234305.html
Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад
Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад - 15.06.2026 Украина.ру
Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад
Российские войска применили новую тактику, которая поставила в тупик западных военных аналитиков. Об этом 15 июня сообщает издание Forbes
2026-06-15T17:15
2026-06-15T17:15
2026-06-15T17:15
спецоперация
россия
запад
всу
ии (искусственный интеллект)
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Суть тактики проста и эффективна. Солдаты просачиваются в зону поражения малыми группами — всего по два-три человека. Именно такая численность позволяет наступающим оставаться незамеченными, используя для маскировки городской ландшафт или лес. Достигнув намеченной позиции, группа устанавливает передовой пост, с которого запускает дроны."С этих аванпостов солдаты запускают собственные беспилотники. Их совокупность создает так называемый беспилотный коридор, где российские дроны фактически контролируют воздушное пространство", — говорится в статье.После установления контроля над небом российские войска атакуют украинские позиции несколькими небольшими подразделениями с разных направлений при поддержке дронов. За последние несколько месяцев проведено множество подобных операций, и они неизменно приносят успех."Такая тактика позволяет ВС России брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более крупных оперативных целей", — резюмирует Forbes.О других событиях - в материале ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, запад, всу, ии (искусственный интеллект)
Спецоперация, Россия, Запад, ВСУ, ИИ (искусственный интеллект)
Forbes: новая тактика России в зоне СВО изумила Запад
Российские войска применили новую тактику, которая поставила в тупик западных военных аналитиков. Об этом 15 июня сообщает издание Forbes
Суть тактики проста и эффективна. Солдаты просачиваются в зону поражения малыми группами — всего по два-три человека. Именно такая численность позволяет наступающим оставаться незамеченными, используя для маскировки городской ландшафт или лес. Достигнув намеченной позиции, группа устанавливает передовой пост, с которого запускает дроны.
"С этих аванпостов солдаты запускают собственные беспилотники. Их совокупность создает так называемый беспилотный коридор, где российские дроны фактически контролируют воздушное пространство", — говорится в статье.
После установления контроля над небом российские войска атакуют украинские позиции несколькими небольшими подразделениями с разных направлений при поддержке дронов. За последние несколько месяцев проведено множество подобных операций, и они неизменно приносят успех.
"Такая тактика позволяет ВС России брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более крупных оперативных целей", — резюмирует Forbes.
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