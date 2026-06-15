Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч" - 15.06.2026 Украина.ру
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Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч"
Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч" - 15.06.2026 Украина.ру
Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч"
У значительной части российского общества есть запрос на ужесточение ударов по Украине. Однако здесь дело не в жёсткости, а в регулярности — удары должны проводиться уже не по правилам спецоперации, а по правилам войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
2026-06-15T05:30
2026-06-15T05:30
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Журналист спросил, следует ли ужесточить удары возмездия по Украине более жесткими, отметив, что такой запрос в российском обществе есть."У значительной части нашего общества такой запрос есть. И дело не в жесткости, а в регулярности. У противника должно быть постоянное ощущение, что над его головой висит дамоклов меч", — заявил Решетников."Эти удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. И этого ждёт большинство россиян", — добавил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, террор со стороны Киева продолжается, а дроны ВСУ целенаправленно охотятся на российских мирных граждан. "Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов", — пояснил он."Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно. Противник должен получать постоянные ответы", — подчеркнул Леонид Решетников.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана — в материале Дениса Рудометова "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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Эксперт про удары по Украине: "У противника должно быть ощущение, что над головой — дамоклов меч"

05:30 15.06.2026
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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У значительной части российского общества есть запрос на ужесточение ударов по Украине. Однако здесь дело не в жёсткости, а в регулярности — удары должны проводиться уже не по правилам спецоперации, а по правилам войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
Журналист спросил, следует ли ужесточить удары возмездия по Украине более жесткими, отметив, что такой запрос в российском обществе есть.
"У значительной части нашего общества такой запрос есть. И дело не в жесткости, а в регулярности. У противника должно быть постоянное ощущение, что над его головой висит дамоклов меч", — заявил Решетников.
"Эти удары должны проводиться не по правилам специальной военной операции, а по правилам войны. И этого ждёт большинство россиян", — добавил эксперт.
По словам собеседника Украина.ру, террор со стороны Киева продолжается, а дроны ВСУ целенаправленно охотятся на российских мирных граждан. "Гибнут механизаторы на полях, страдают ребятишки, которые катаются на велосипедах. И это не осколки от случайных взрывов", — пояснил он.
"Террор продолжается, поэтому ждать очередной трагедии масштабов Старобельска было бы непозволительно. Противник должен получать постоянные ответы", — подчеркнул Леонид Решетников.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана — в материале Дениса Рудометова "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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