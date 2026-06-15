https://ukraina.ru/20260615/15-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080220417.html

Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир

Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир - 15.06.2026 Украина.ру

Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.06.2026

2026-06-15T13:23

2026-06-15T13:23

2026-06-15T14:00

херсонская область

ленинградская область

владислав соловьев

александр чаленко

новороссия

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Новые совместные проекты между Новороссией и Ленинградской областью; дети из новых регионов – в Кремле; результаты рабочего визита в Донецк и Мариуполь. Гость: Юрий Паламарчук – руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области"* Большое интервью. О роли "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Гость: Александр Чаленко – журналист, обозреватель издания "Украина.ру". В беседе упоминается "Радио "Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента)* Время Новороссии. Выставка коллективного художественного проекта "Время Z", посвященного СВО. Гость: Алексей Чижов — куратор выставки* Мы живем в России. Суд Макеевки вернул квартиру местной "Долиной". Как обезопасить себя от мошенников при продаже недвижимости в Новороссии. Гость: Владислав Соловей – юрист* Радиомост Москва-Новороссия. О ситуации в Херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области* Большое интервью. О службе и боевом братстве в СВО. Гость: исполнявший обязанности командира добровольческого отряда "Родня" Григорий Тишин с позывным "Санька"

херсонская область

ленинградская область

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, ленинградская область, владислав соловьев, александр чаленко, новороссия, украина.ру, новороссия сегодня, видео