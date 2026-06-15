https://ukraina.ru/20260615/15-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080220417.html
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир - 15.06.2026 Украина.ру
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.06.2026
2026-06-15T13:23
2026-06-15T13:23
2026-06-15T14:00
херсонская область
ленинградская область
владислав соловьев
александр чаленко
новороссия
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Новые совместные проекты между Новороссией и Ленинградской областью; дети из новых регионов – в Кремле; результаты рабочего визита в Донецк и Мариуполь. Гость: Юрий Паламарчук – руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области"* Большое интервью. О роли "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Гость: Александр Чаленко – журналист, обозреватель издания "Украина.ру". В беседе упоминается "Радио "Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента)* Время Новороссии. Выставка коллективного художественного проекта "Время Z", посвященного СВО. Гость: Алексей Чижов — куратор выставки* Мы живем в России. Суд Макеевки вернул квартиру местной "Долиной". Как обезопасить себя от мошенников при продаже недвижимости в Новороссии. Гость: Владислав Соловей – юрист* Радиомост Москва-Новороссия. О ситуации в Херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области* Большое интервью. О службе и боевом братстве в СВО. Гость: исполнявший обязанности командира добровольческого отряда "Родня" Григорий Тишин с позывным "Санька"
херсонская область
ленинградская область
новороссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080220001_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f3665f73c0bc064fbf64b21b5f76ce1b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, ленинградская область, владислав соловьев, александр чаленко, новороссия, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Ленинградская область, Владислав Соловьев, Александр Чаленко, Новороссия, Украина.ру, Новороссия сегодня
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
13:23 15.06.2026 (обновлено: 14:00 15.06.2026)
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Новые совместные проекты между Новороссией и Ленинградской областью; дети из новых регионов – в Кремле; результаты рабочего визита в Донецк и Мариуполь. Гость: Юрий Паламарчук – руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области"
* Большое интервью. О роли "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Гость: Александр Чаленко – журналист, обозреватель издания "Украина.ру". В беседе упоминается "Радио "Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента)
* Время Новороссии. Выставка коллективного художественного проекта "Время Z", посвященного СВО. Гость: Алексей Чижов — куратор выставки
* Мы живем в России. Суд Макеевки вернул квартиру местной "Долиной". Как обезопасить себя от мошенников при продаже недвижимости в Новороссии. Гость: Владислав Соловей – юрист
* Радиомост Москва-Новороссия. О ситуации в Херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области
* Большое интервью. О службе и боевом братстве в СВО. Гость: исполнявший обязанности командира добровольческого отряда "Родня" Григорий Тишин с позывным "Санька"