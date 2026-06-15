Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир - 15.06.2026 Украина.ру
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Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир - 15.06.2026 Украина.ру
Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.06.2026
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херсонская область
ленинградская область
владислав соловьев
александр чаленко
новороссия
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Новые совместные проекты между Новороссией и Ленинградской областью; дети из новых регионов – в Кремле; результаты рабочего визита в Донецк и Мариуполь. Гость: Юрий Паламарчук – руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области"* Большое интервью. О роли "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Гость: Александр Чаленко – журналист, обозреватель издания "Украина.ру". В беседе упоминается "Радио "Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента)* Время Новороссии. Выставка коллективного художественного проекта "Время Z", посвященного СВО. Гость: Алексей Чижов — куратор выставки* Мы живем в России. Суд Макеевки вернул квартиру местной "Долиной". Как обезопасить себя от мошенников при продаже недвижимости в Новороссии. Гость: Владислав Соловей – юрист* Радиомост Москва-Новороссия. О ситуации в Херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области* Большое интервью. О службе и боевом братстве в СВО. Гость: исполнявший обязанности командира добровольческого отряда "Родня" Григорий Тишин с позывным "Санька"
херсонская область
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херсонская область, ленинградская область, владислав соловьев, александр чаленко, новороссия, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Херсонская область, Ленинградская область, Владислав Соловьев, Александр Чаленко, Новороссия, Украина.ру, Новороссия сегодня

Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир

13:23 15.06.2026 (обновлено: 14:00 15.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Новые совместные проекты между Новороссией и Ленинградской областью; дети из новых регионов – в Кремле; результаты рабочего визита в Донецк и Мариуполь. Гость: Юрий Паламарчук – руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области"
* Большое интервью. О роли "дорогого Леонида Ильича" Брежнева в истории Украины. Гость: Александр Чаленко – журналист, обозреватель издания "Украина.ру". В беседе упоминается "Радио "Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента)
* Время Новороссии. Выставка коллективного художественного проекта "Время Z", посвященного СВО. Гость: Алексей Чижов — куратор выставки
* Мы живем в России. Суд Макеевки вернул квартиру местной "Долиной". Как обезопасить себя от мошенников при продаже недвижимости в Новороссии. Гость: Владислав Соловей – юрист
* Радиомост Москва-Новороссия. О ситуации в Херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент "Новороссия сегодня" в Херсонской области
* Большое интервью. О службе и боевом братстве в СВО. Гость: исполнявший обязанности командира добровольческого отряда "Родня" Григорий Тишин с позывным "Санька"
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