"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона - 14.06.2026 Украина.ру
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"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона
"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона - 14.06.2026 Украина.ру
"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона
Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который специализируется на обстановке в Харьковской области
2026-06-14T04:45
2026-06-14T04:45
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Журналист спросил, касается ли проблема дронов "Хорнет" больше Крыма или же они бьют и по дорогам в районе Белгорода."Хорнеты" бьют. Не знаю, в каких количествах, но ВСУ применяют их с мая", — заявил собеседник Украина.ру.Журналист также поинтересовался, можно ли считать, что белгородская ПВО поднаторела в борьбе с дронами и поэтому угроза здесь не такая острая, как в Крыму. Алёхин ответил утвердительно."Более того, белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. Не хочу хвастаться, что мы все сбиваем, но "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что наши их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали", — подчеркнул эксперт.На вопрос о возможности перенести белгородский опыт на всю страну, Алехин сказал, что об этом говорить еще рано. "Везде свой опыт и своя специфика. В Курске – своя. В Брянске – своя. В Белгороде – своя. Конечно, рано или поздно это все систематизируют, — отметил он."Наше руководство понимает, что нельзя давать противнику наносить удары в глубину российских территорий. Но пока они бьют. Везде прилетает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона

04:45 14.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который специализируется на обстановке в Харьковской области
Журналист спросил, касается ли проблема дронов "Хорнет" больше Крыма или же они бьют и по дорогам в районе Белгорода.
"Хорнеты" бьют. Не знаю, в каких количествах, но ВСУ применяют их с мая", — заявил собеседник Украина.ру.
Журналист также поинтересовался, можно ли считать, что белгородская ПВО поднаторела в борьбе с дронами и поэтому угроза здесь не такая острая, как в Крыму. Алёхин ответил утвердительно.
"Более того, белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. Не хочу хвастаться, что мы все сбиваем, но "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что наши их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали", — подчеркнул эксперт.
На вопрос о возможности перенести белгородский опыт на всю страну, Алехин сказал, что об этом говорить еще рано. "Везде свой опыт и своя специфика. В Курске – своя. В Брянске – своя. В Белгороде – своя. Конечно, рано или поздно это все систематизируют, — отметил он.
"Наше руководство понимает, что нельзя давать противнику наносить удары в глубину российских территорий. Но пока они бьют. Везде прилетает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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