https://ukraina.ru/20260614/belgorodskaya-pvo-aktivno-spravlyaetsya-s-ballistikoy-protivnika-alkhin-pro-opyt-regiona-1080176417.html

"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона

"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона - 14.06.2026 Украина.ру

"Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника": Алёхин про опыт региона

Белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, который специализируется на обстановке в Харьковской области

2026-06-14T04:45

2026-06-14T04:45

2026-06-14T04:45

новости

крым

белгород

геннадий алехин

украина.ру

харьковская область

главные новости

главное

сво

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734903_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_2c4072d4517ccc42169694c68d79134e.jpg

Журналист спросил, касается ли проблема дронов "Хорнет" больше Крыма или же они бьют и по дорогам в районе Белгорода."Хорнеты" бьют. Не знаю, в каких количествах, но ВСУ применяют их с мая", — заявил собеседник Украина.ру.Журналист также поинтересовался, можно ли считать, что белгородская ПВО поднаторела в борьбе с дронами и поэтому угроза здесь не такая острая, как в Крыму. Алёхин ответил утвердительно."Более того, белгородская ПВО активно справляется с баллистикой противника. Не хочу хвастаться, что мы все сбиваем, но "Хаймарсы" в последнее время бить перестали, потому что наши их активно уничтожали. Очень эффективно по ним работали", — подчеркнул эксперт.На вопрос о возможности перенести белгородский опыт на всю страну, Алехин сказал, что об этом говорить еще рано. "Везде свой опыт и своя специфика. В Курске – своя. В Брянске – своя. В Белгороде – своя. Конечно, рано или поздно это все систематизируют, — отметил он."Наше руководство понимает, что нельзя давать противнику наносить удары в глубину российских территорий. Но пока они бьют. Везде прилетает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

крым

белгород

харьковская область

курск

брянск

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, белгород, геннадий алехин, украина.ру, харьковская область, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, завершение сво, спецоперация, дроны, курск, брянск, белгородская область, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво