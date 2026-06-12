Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков - 12.06.2026 Украина.ру
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Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков
Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков - 12.06.2026 Украина.ру
Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков
Противотанковые рвы с колючей проволокой в Славянске и Краматорске российские штурмовики снимают вручную — любая техника становится лёгкой добычей для дронов. Новые линии обороны ВСУ строят медленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-12T05:30
2026-06-12T05:30
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Журналист поинтересовался у эксперта, как бойцы преодолевают укрепления Славянска и Краматорска, представляющие собой противотанковые рвы, на дне которых ВСУ устанавливают колючую проволоку в виде спирали Бруно."Вручную. Любая наземная техника сейчас становится легкой добычей. На танки и БТР дроны слетаются как пчелы на мед", — заявил собеседник Украина.ру.По словам Анпилогова, все рассказы Украины о том, что они подгонят экскаваторы и всё перекопают, — ерунда. "Новые линии обороны противник строит медленно, поскольку этот экскаватор вблизи ЛБС тут же сожгут", — пояснил аналитик.Анпилогов объяснил, почему ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве. "Почему, к примеру, ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве? Потому что там древесины много. Что такое блиндаж в три наката? Раз дерево продолжили, второй накат дров, потом третий. Там с этим проблем нет", — сказал он."С нынешней интенсивностью использования БПЛА, авиации и артиллерии начисто исчезает фактор "зеленки". Прятаться негде, потому что одни пеньки торчат", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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новости, славянск, краматорск, алексей анпилогов, главные новости, главное, укрепления, оборона, сво, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, новости сво россия, спецоперация, война, война на украине, наступление вс рф, наступление россии
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Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков

05:30 12.06.2026
 
Фото: Командование объединенных сил ВСУ
Фото: Командование объединенных сил ВСУ
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Противотанковые рвы с колючей проволокой в Славянске и Краматорске российские штурмовики снимают вручную — любая техника становится лёгкой добычей для дронов. Новые линии обороны ВСУ строят медленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Журналист поинтересовался у эксперта, как бойцы преодолевают укрепления Славянска и Краматорска, представляющие собой противотанковые рвы, на дне которых ВСУ устанавливают колючую проволоку в виде спирали Бруно.
"Вручную. Любая наземная техника сейчас становится легкой добычей. На танки и БТР дроны слетаются как пчелы на мед", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам Анпилогова, все рассказы Украины о том, что они подгонят экскаваторы и всё перекопают, — ерунда. "Новые линии обороны противник строит медленно, поскольку этот экскаватор вблизи ЛБС тут же сожгут", — пояснил аналитик.
Анпилогов объяснил, почему ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве. "Почему, к примеру, ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве? Потому что там древесины много. Что такое блиндаж в три наката? Раз дерево продолжили, второй накат дров, потом третий. Там с этим проблем нет", — сказал он.
"С нынешней интенсивностью использования БПЛА, авиации и артиллерии начисто исчезает фактор "зеленки". Прятаться негде, потому что одни пеньки торчат", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.
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