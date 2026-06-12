https://ukraina.ru/20260612/rvy-s-kolyuchey-provolokoy-pod-slavyanskom-voennyy-ekspert-o-taktike-rossiyskikh-shturmovikov-1080134076.html

Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков

Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков - 12.06.2026 Украина.ру

Рвы с колючей проволокой под Славянском: военный эксперт о тактике российских штурмовиков

Противотанковые рвы с колючей проволокой в Славянске и Краматорске российские штурмовики снимают вручную — любая техника становится лёгкой добычей для дронов. Новые линии обороны ВСУ строят медленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-12T05:30

2026-06-12T05:30

2026-06-12T05:30

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Журналист поинтересовался у эксперта, как бойцы преодолевают укрепления Славянска и Краматорска, представляющие собой противотанковые рвы, на дне которых ВСУ устанавливают колючую проволоку в виде спирали Бруно."Вручную. Любая наземная техника сейчас становится легкой добычей. На танки и БТР дроны слетаются как пчелы на мед", — заявил собеседник Украина.ру.По словам Анпилогова, все рассказы Украины о том, что они подгонят экскаваторы и всё перекопают, — ерунда. "Новые линии обороны противник строит медленно, поскольку этот экскаватор вблизи ЛБС тут же сожгут", — пояснил аналитик.Анпилогов объяснил, почему ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве. "Почему, к примеру, ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве? Потому что там древесины много. Что такое блиндаж в три наката? Раз дерево продолжили, второй накат дров, потом третий. Там с этим проблем нет", — сказал он."С нынешней интенсивностью использования БПЛА, авиации и артиллерии начисто исчезает фактор "зеленки". Прятаться негде, потому что одни пеньки торчат", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Об участии в Донбасском ополчении, мотивации добровольца и службе в штурмовом подразделении — в материале Игоря Гомольского "Армянский доброволец Оганесян: если каждый хоть дольку себя отдаст Родине, то Россия станет еще крепче" на сайте Украина.ру.

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