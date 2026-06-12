https://ukraina.ru/20260612/iz-podruchnykh-materialov-i-palok-voennyy-analitik-obyasnil-kak-ustroena-oborona-vsu-1080134790.html

Из "подручных материалов" и палок: военный аналитик объяснил, как устроена оборона ВСУ

Из "подручных материалов" и палок: военный аналитик объяснил, как устроена оборона ВСУ - 12.06.2026 Украина.ру

Из "подручных материалов" и палок: военный аналитик объяснил, как устроена оборона ВСУ

Когда мы говорим "враг окопался", это не значит, что он залил всё бетоном. Укрепления ВСУ под Славянском и Краматорском — это вовсе не километры бетона, а простые подручные материалы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-06-12T05:15

2026-06-12T05:15

2026-06-12T05:15

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Журналист отметил, что в информационном пространстве часто встречается миф, будто "Славянск и Краматорск – это 100 километров забора из бетона". Эксперт объяснил, как на самом деле устроена оборона ВСУ."Когда мы говорим: "Враг окопался", это не значит, что он залил все бетоном, подогнав сотню бетонных миксеров. В большинстве случаев для строительства укреплений используются подручные материалы", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, ВСУ действительно готовили эти города к обороне с 2014 года, но к совсем другой. "Где-то что-то рыли против танков и БТР, где-то какие-то секреты устанавливали", — пояснил он."Почему, к примеру, ВСУ так долго держались в Серебрянском лесничестве? Потому что там древесины много. Что такое блиндаж в три наката? Раз дерево продолжили, второй накат дров, потом третий. Там с этим проблем нет", — добавил Анпилогов."Другое дело – строительство укреплений в степи, когда у вас из древесины одна кривая ива в посадке, которую вы использовали еще в прошлую зиму на растопку, а все остальное покосили российские дроны до состояния пеньков", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.

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