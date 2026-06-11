https://ukraina.ru/20260611/zaschititsya-ot-ukrainskikh-bespilotnikov-vozmozhno--boets-sokol-1080127430.html

"Защититься от украинских беспилотников возможно" — боец "Сокол"

"Защититься от украинских беспилотников возможно" — боец "Сокол" - 11.06.2026 Украина.ру

"Защититься от украинских беспилотников возможно" — боец "Сокол"

Оператор БПЛА с позывным "Сокол" рассказал о том, как можно защитить тылы от ударов украинских беспилотников.По его словам, для этого нужно выстраивать систему... Украина.ру, 11.06.2026

2026-06-11T17:51

2026-06-11T17:51

2026-06-11T17:51

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Оператор БПЛА с позывным "Сокол" рассказал о том, как можно защитить тылы от ударов украинских беспилотников.По его словам, для этого нужно выстраивать систему мониторинга, мобильных огневых групп и расчетов БПЛА-перехватчиков.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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