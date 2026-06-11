https://ukraina.ru/20260611/voenkor-zapad-dal-kievu-zelnyy-svet-na-udary-po-lyubym-obektam-v-rossii-1080100375.html

Военкор: Запад дал Киеву "зелёный свет" на удары по любым объектам в России

Военкор: Запад дал Киеву "зелёный свет" на удары по любым объектам в России - 11.06.2026 Украина.ру

Военкор: Запад дал Киеву "зелёный свет" на удары по любым объектам в России

Украинская атака на Чебоксары, столицу Чувашии, вызвала тревожные оценки со стороны российских военных экспертов. Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале предположил, что Запад снял для Киева все ограничения на использование дальнобойного оружия

2026-06-11T11:11

2026-06-11T11:11

2026-06-11T11:11

сво

спецоперация

киев

александр коц

россия

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вооруженные силы украины

госдума

украина.ру

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После ракетного удара ВСУ по Чебоксарам, расположенным на значительном удалении от линии фронта, российский военкор Александр Коц заявил, что Запад, вероятно, разрешил Украине применять любые виды оружия по любым целям на российской территории."Судя по всему, Киеву дали „зеленый свет“ на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории", — написал Коц.Он подчеркнул, что российскому обществу и военным необходимо осознать новый факт: тыловых безопасных районов в России больше нет. Военкор предупредил, что подобные обстрелы будут учащаться.Особое внимание Коц обратил на характеристики ракеты "Фламинго", которая, по его словам, была использована ВСУ для удара по Чебоксарам. Её дальность достигает 3000 километров, что в теории позволяет долететь до Сибири, а мощность 1000-килограммовой боевой части способна наносить серьёзные разрушения.Ранее генерал-майор Владимир Попов высказал мнение, что пуск ракет "Фламинго" мог быть осуществлён из Николаевской или подконтрольной Киеву части Херсонской области. Напомним, что ранее в Госдуме уже допускали возможность украинских ударов даже за Северным полярным кругом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Коалиция смерти": Россия назвала главных заказчиков дронового террора. Хроника событий на утро 11 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, киев, александр коц, россия, запад, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру