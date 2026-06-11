https://ukraina.ru/20260611/ttskshnikov-poymali-na-povtornom-prizyve-bolee-sotni-vsushnikov-1080110838.html

ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ

ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ - 11.06.2026 Украина.ру

ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ

На Западной Украине вскрыты очередные махинации в системе переименованных украинских военкоматов. Об этом 11 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-06-11T14:38

2026-06-11T14:38

2026-06-11T14:48

новости

украина

гбр

вооруженные силы украины

тцк

криминал

коррупция

расследование

мобилизация на украине

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080110220_0:260:819:721_1920x0_80_0_0_7c854a87738303fcdb4d55578a081a31.jpg

Сотрудники ГБР совместно с Военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией разоблачили трех руководителей районных ТЦК и СП Тернопольской области, которые незаконно изменяли данные в реестре "Оберег" для улучшения показателей мобилизации."Следствие установило, что в течение 2025-2026 годов должностные лица, используя собственные ключи доступа к системе, безосновательно вносили сведения о якобы призыве и снятии с военного учета граждан в связи с мобилизацией. При этом они точно знали, что эти лица уже проходят военную службу в разных подразделениях Сил обороны Украины", - рассказали в ГБР.Там отметили, что такие действия приводили к искажению учетных данных и искусственному завышению показателей мобилизации. Следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более сотне граждан.К уголовной ответственности привлечены три руководителя районных ТЦК и СП (переименованных военкоматов). Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По решению суда военкомов взяли под стражу. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

западная украина

тернопольская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гбр, вооруженные силы украины, тцк, криминал, коррупция, расследование, мобилизация на украине, ситуация на украине, западная украина, тернопольская область, сбу