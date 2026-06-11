ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ - 11.06.2026 Украина.ру
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ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ
ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ - 11.06.2026 Украина.ру
ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ
На Западной Украине вскрыты очередные махинации в системе переименованных украинских военкоматов. Об этом 11 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-06-11T14:38
2026-06-11T14:48
новости
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гбр
вооруженные силы украины
тцк
криминал
коррупция
расследование
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Сотрудники ГБР совместно с Военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией разоблачили трех руководителей районных ТЦК и СП Тернопольской области, которые незаконно изменяли данные в реестре "Оберег" для улучшения показателей мобилизации."Следствие установило, что в течение 2025-2026 годов должностные лица, используя собственные ключи доступа к системе, безосновательно вносили сведения о якобы призыве и снятии с военного учета граждан в связи с мобилизацией. При этом они точно знали, что эти лица уже проходят военную службу в разных подразделениях Сил обороны Украины", - рассказали в ГБР.Там отметили, что такие действия приводили к искажению учетных данных и искусственному завышению показателей мобилизации. Следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более сотне граждан.К уголовной ответственности привлечены три руководителя районных ТЦК и СП (переименованных военкоматов). Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По решению суда военкомов взяли под стражу. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, гбр, вооруженные силы украины, тцк, криминал, коррупция, расследование, мобилизация на украине, ситуация на украине, западная украина, тернопольская область, сбу
Новости, Украина, ГБР, Вооруженные силы Украины, ТЦК, криминал, коррупция, Расследование, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, Западная Украина, Тернопольская область, СБУ

ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ

14:38 11.06.2026 (обновлено: 14:48 11.06.2026)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГБР Украины
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На Западной Украине вскрыты очередные махинации в системе переименованных украинских военкоматов. Об этом 11 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
Сотрудники ГБР совместно с Военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией разоблачили трех руководителей районных ТЦК и СП Тернопольской области, которые незаконно изменяли данные в реестре "Оберег" для улучшения показателей мобилизации.
"Следствие установило, что в течение 2025-2026 годов должностные лица, используя собственные ключи доступа к системе, безосновательно вносили сведения о якобы призыве и снятии с военного учета граждан в связи с мобилизацией. При этом они точно знали, что эти лица уже проходят военную службу в разных подразделениях Сил обороны Украины", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что такие действия приводили к искажению учетных данных и искусственному завышению показателей мобилизации. Следователи подтвердили факты незаконного изменения информации о более сотне граждан.
К уголовной ответственности привлечены три руководителя районных ТЦК и СП (переименованных военкоматов). Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По решению суда военкомов взяли под стражу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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