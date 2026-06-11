https://ukraina.ru/20260611/spiker-verkhovnoy-rady-poobeschal-rassmotret-trebovaniya-lgbt-aktivistov-pri-dorabotke-grazhdanskogo-1080112927.html

Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов

Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов - 11.06.2026 Украина.ру

Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук провёл встречу с представителями ЛГБТ*-сообщества, на которой обсудил поправки к законопроекту о новом Гражданском кодексе Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook**

2026-06-11T14:43

2026-06-11T14:43

2026-06-11T14:47

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями ЛГБТ*-сообщества для обсуждения изменений в законопроект №15150, которым предполагается введение нового Гражданского кодекса Украины. О результатах переговоров он сообщил на своей странице в Facebook**.В ходе беседы Стефанчук подчеркнул важность "открытого и ответственного диалога" по вопросам равенства прав, человеческого достоинства и частной жизни. Он пообещал, что все инициативы активистов будут тщательно доработаны с учётом норм Конституции Украины и практики Европейского суда по правам человека.По мнению спикера, обновлённые положения кодекса должны обеспечить "необходимый общественный баланс" и соответствовать европейским стандартам. Стефанчук поблагодарил участников встречи за конструктивный разговор и их готовность к профессиональному обсуждению законодательных реформ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня4 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал пост в честь месяца прайда, совместив национальный флаг с радужным. В комментариях пользователи массово назвали это "позором" и написали, что большинство в стране такие инициативы не поддерживает.* экстремистская организация, запрещенная в России.** деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистскаяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, руслан стефанчук, facebook, верховная рада, украина.ру, россия