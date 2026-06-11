Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов - 11.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260611/spiker-verkhovnoy-rady-poobeschal-rassmotret-trebovaniya-lgbt-aktivistov-pri-dorabotke-grazhdanskogo-1080112927.html
Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов
Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов - 11.06.2026 Украина.ру
Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов
Глава украинского парламента Руслан Стефанчук провёл встречу с представителями ЛГБТ*-сообщества, на которой обсудил поправки к законопроекту о новом Гражданском кодексе Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook**
2026-06-11T14:43
2026-06-11T14:47
новости
украина
руслан стефанчук
facebook
верховная рада
украина.ру
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080111418_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_fe995e23ee765f32a73d9a80d52f8a31.jpg
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями ЛГБТ*-сообщества для обсуждения изменений в законопроект №15150, которым предполагается введение нового Гражданского кодекса Украины. О результатах переговоров он сообщил на своей странице в Facebook**.В ходе беседы Стефанчук подчеркнул важность "открытого и ответственного диалога" по вопросам равенства прав, человеческого достоинства и частной жизни. Он пообещал, что все инициативы активистов будут тщательно доработаны с учётом норм Конституции Украины и практики Европейского суда по правам человека.По мнению спикера, обновлённые положения кодекса должны обеспечить "необходимый общественный баланс" и соответствовать европейским стандартам. Стефанчук поблагодарил участников встречи за конструктивный разговор и их готовность к профессиональному обсуждению законодательных реформ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня4 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал пост в честь месяца прайда, совместив национальный флаг с радужным. В комментариях пользователи массово назвали это "позором" и написали, что большинство в стране такие инициативы не поддерживает.* экстремистская организация, запрещенная в России.** деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистскаяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080111418_58:0:606:411_1920x0_80_0_0_5623942e11c58e7135038d1e12581295.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, руслан стефанчук, facebook, верховная рада, украина.ру, россия
Новости, Украина, Руслан Стефанчук, Facebook, Верховная Рада, Украина.ру, Россия

Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов

14:43 11.06.2026 (обновлено: 14:47 11.06.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Руслан Стефанчук
- РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Руслан Стефанчук
Читать в
ДзенTelegram
Глава украинского парламента Руслан Стефанчук провёл встречу с представителями ЛГБТ*-сообщества, на которой обсудил поправки к законопроекту о новом Гражданском кодексе Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook**
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями ЛГБТ*-сообщества для обсуждения изменений в законопроект №15150, которым предполагается введение нового Гражданского кодекса Украины. О результатах переговоров он сообщил на своей странице в Facebook**.
В ходе беседы Стефанчук подчеркнул важность "открытого и ответственного диалога" по вопросам равенства прав, человеческого достоинства и частной жизни. Он пообещал, что все инициативы активистов будут тщательно доработаны с учётом норм Конституции Украины и практики Европейского суда по правам человека.
По мнению спикера, обновлённые положения кодекса должны обеспечить "необходимый общественный баланс" и соответствовать европейским стандартам. Стефанчук поблагодарил участников встречи за конструктивный разговор и их готовность к профессиональному обсуждению законодательных реформ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращённое покушение, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 11 июня
4 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что официальный аккаунт Украины в соцсетях опубликовал пост в честь месяца прайда, совместив национальный флаг с радужным. В комментариях пользователи массово назвали это "позором" и написали, что большинство в стране такие инициативы не поддерживает.
* экстремистская организация, запрещенная в России.
** деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРуслан СтефанчукFacebookВерховная РадаУкраина.руРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:05ВВС США атаковали танкер в оманском заливе
14:57Войны на Украине и в Иране помогли США стать мировым нефтяным лидером
14:56Гарнизон ВСУ в Константиновке попал в два локальных "котла", сопротивление носит очаговый характер
14:55Министр обороны Британии собрался в отставку
14:50Италия впервые призвала к поэтапной отмене санкций против России
14:43Спикер Верховной Рады пообещал рассмотреть требования ЛГБТ*-активистов
14:42Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ бьют по логистике ВСУ в Чугуеве и блокируют противника в Купянске
14:38ТЦКшников поймали на повторном призыве более сотни боевиков ВСУ
14:37Мелони призвала ЕС выбрать единого представителя для диалога с Россией по Украине
14:36Героизация УПА* лишает Киев денег — Стремидловский о том, как Польша намерена обделить Зеленского
14:34Киев каждую неделю бомбит Евросоюз - Захарова
14:22Французский наёмник отметился в ДНР и получил судимость
14:04Минобороны рассказало, о чем Галузин пообщался с послами "евротройки"
14:03Украинский военный "Мучной" сообщил об осложнении ситуации на трёх направлениях
13:53Опубликованы данные по погибшим и раненым в Белгородской области с начала СВО
13:49"Это чистый пиар": Зверев раскрыл правду о дронах Helsing HX-2 с искусственным интеллектом
13:32Канцлер ФРГ рассмешил оппозицию рассказами об Украине
13:30Бизнес-центр в Краснодаре получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ. Новости СВО
13:26МВД: в Петербурге поймали банду нелегальных банкиров
13:15"Польша активно вооружается": Зверев о четырёх реальных и двух "бумажных" дивизиях Варшавы
Лента новостейМолния